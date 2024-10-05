Bloomberg: Tencent en familie Guillemot overwegen overname Ubisoft

Tencent en de familie Guillemot voeren gesprekken over een mogelijke overname van Ubisoft. Dat schrijft Bloomberg op basis van eigen bronnen. Ze overwegen naar verluidt om de game-uitgever na de overname om te vormen tot een privéonderneming.

De familie Guillemot en Tencent voeren momenteel gesprekken met adviseurs om te kijken hoe ze de koers van Ubisoft weer kunnen stabiliseren, aldus Bloomberg. Een van de mogelijke opties zou een buy-out zijn, waarna ze het bedrijf van de beurs willen halen en om willen vormen tot een privéonderneming. Er worden ook 'alternatieve' opties overwogen, maar daar gaat het persbureau niet verder op in. Bloomberg meldt dat de gesprekken zich in een vroeg stadium bevinden en dat er nog geen knopen zijn doorgehakt.

De Franse familie Guillemot heeft Ubisoft in 1986 opgericht en bezit momenteel zo'n twintig procent van de aandelen van het bedrijf. De Chinese internetgigant Tencent heeft er iets minder dan tien procent. Laatstgenoemde kocht in 2018 voor het eerst aandelen in de gameontwikkelaar, nadat een vijandige overname van mediaconglomeraat Vivendi mislukte. In 2022 vergrootte Tencent zijn aandeel, via een constructie waarmee de techreus geen zetel kreeg in het bestuur en zijn stemrecht beperkt bleef. Reuters schreef destijds op basis van informatie van ingewijden dat Tencent van plan was om de grootste aandeelhouder van Ubisoft te worden.

De waarde van de aandelen van Ubisoft is dit jaar flink gedaald. Na de aankondiging dat Assassin's Creed Shadows is uitgesteld naar volgend jaar en Star Wars Outlaws ondermaats presteerde, zakten de aandelen naar het laagste punt sinds 2014. Na het bericht van Bloomberg over de potentiële overname steeg de waarde van de aandelen echter met zo'n dertig procent. Ubisoft heeft momenteel een beurswaarde van ongeveer 1,8 miljard euro.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 05-10-2024 09:52 103

05-10-2024 • 09:52

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Reacties (101)

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F5544 5 oktober 2024 10:04
En vervolgens worden allemaal dezelfde fortnite achtig games gemaakt.
Met veel ingame transacties en kinderlijke attributen.

Iedereen stapt over naar indie developers omdat zij wel de creatieve kant kunnen uiten.
Verwijderd @F55445 oktober 2024 10:19
Je bedoelt naar 'Indie developers' zoals Path of Exile van Grinding Gear Games dat in volledig bezit(100%) is van Tencent?

Of gaan we naar gevestigde namen zoals Riot Games (100%), waar miljoenen League of Legends of Valorant van spelen?

Volgens mij valt het qua 'invloed' op de content en creativiteit van de developers erg mee, deze spellen worden door tientallen miljoenen mensen gespeeld en de beelden van Path of Exile 2 dat gaat komen zijn mensen vele malen positiever over dan Diablo 4.

De (micro-)transacties waar jij het over hebt tref je in talloze games die niet gemaakt zijn of in bezit zijn van niet-westerse bedrijven. Dat is iets wat niet meer weggaat omdat er veel inkomsten uit te halen valt, persoonlijk zie ik het liever ook niet maar een F2P spel die bijvoorbeeld cosmetics verkoopt raak ik niet van in de stress.

Het zijn juist spellen zoals World of Warcraft die het ergst zijn waarbij je:
- Een spel koopt 50+ euro
- Een subscription van minimaal 10 euro per maand betaalt.

... dat in dit soort spellen alsnog microtransacties voorkomen, waarmee je wellicht niet direct maar wel indirect P2W speelt. Als je gold koopt kan je namelijk boosts kopen en met boosts level je sneller en krijg je betere gear zonder ook maar iets er voor hoeven te doen.

Dat is dan een Westers bedrijf dat volgens mij geen invloed geniet van niet-westerse entiteiten, ja Tencent heeft daar 5% aandeel in maar dit zijn echt geen keuzes die Tencent heeft gemaakt of überhaupt zeggenschap over heeft.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 5 oktober 2024 10:27]

Cid Highwind @Verwijderd5 oktober 2024 10:30
Aan de andere kant zit Ubisoft ook op de licenties van Anno en The Settlers.

Fans van deze genres komen wel aan hun trekken, de ene indie game naar de andere komt uit in dit segment wat al jaren booming is. City builders, supply chain management, dit zijn de grootvaders van het genre met mogelijkheden genoeg.

Maar ja, leuke games maken is het doel niet bij Ubisoft, eerst moet er een geldmachine worden ontworpen en daar bouwt men een game omheen.
Codeandreams @Cid Highwind5 oktober 2024 10:33
Ja vooral Anno is enorm gegroeid en laatste deel was geweldig. Deze word dan ook gemaakt door Ubisoft Mainz dus dicht bij de bron van o.a The Settlers.
Cid Highwind @Codeandreams5 oktober 2024 10:39
Klopt. Maar Settlers is dood helaas terwijl juist de hele cosy vibe een goudmijn is op het moment. Men had het RTS gedeelte kunnen laten vallen in een spin-off en alleen daarop al een hit neer kunnen zetten.

Kijk wat Manor Lords voor elkaar heeft gekregen. Maar ook titels als Banished en andere games die meer richting survival gaan. Alles waar je met Settlers naartoe zou kunnen en een minder hardcore publiek aan zou kunnen spreken.

Maar de monetization ligt daar waarschijnlijk dwars. Al kan ik me er een DLC/MTX model wel bij voorstellen.
dasiro @Cid Highwind5 oktober 2024 11:03
wil je die cosy vibe terug, dan moet je Pioneers of Pagonia eens spelen van de originele mensen achter de Settlers-franchise ;)
Markus_Pardoes @dasiro5 oktober 2024 17:21
Ze zijn best ver, ik wacht op het moment voor de magic update. Hopelijk hebben ze dezelfde magic als settlers 4 waarmee je je ondergrondse mines kan aanvullen.
R4gnax
@Cid Highwind5 oktober 2024 12:19
Maar ja, leuke games maken is het doel niet bij Ubisoft, eerst moet er een geldmachine worden ontworpen en daar bouwt men een game omheen.
Dat is niet Ubisoft's probleem.
Ubisoft's probleem is naar monde van klokkenluiders binnen de ontwikkelaars die er werkzaam zijn dat de interne bedrijfscultuur er eentje is van toxisch positivisme - waar geen enkele vorm van kritiek over gemaakte keuzes geaccepteerd wordt en als het toch plaats vindt, via indirecte wegen afgestraft wordt.

Het is niet dat ze geen leuke games zouden willen maken.
Het is dat ze letterlijk niet meer weten hoe - omdat kritiek die tot bijsturing en verfijning zou leiden, gesmoord wordt.

Dat is dan ook waarom elk Ubisoft spel binnen hetzelfde genre voor 80-90% op elkaar lijkt. Zelfde progressie; zelfde spel-mechanismen; etc. "Want dat is hoe we het altijd doen." Creativiteit is voor een groot deel hoe je met kritiek om gaat en daar oplossingen op vindt. En kritiek is binnen de organisatie dood.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 5 oktober 2024 12:23]

SG @R4gnax5 oktober 2024 13:54
De industrie werkt helaas zo niet.
Games zijn grote investeringen en dus risico. En dat wilt men managen. Zij zien wat wel werkt aan games die succes zijn. van hun zelf of van anderen. Dat is dus bewezen markt potentie en dus low risk.
Deze spel mechanismen hebben zich bewezen.
Ga je creatief ook innovatief doen. kan je prototypen. En gameplay test doen. Dat iets hebt met leuke gameplay. Alleen geen bewijs of dit grootschalig kan aanslaan.
De succesvolle innovatie die ook genres starten zijn bekend. De 10001 pogingen die faalden kent men niet. Maar de investeerders wel. independent zijn vaak kleinere productie vaak met eigen kapitaal maar hebben die druk van volumesales minder en kunnen makkelijker niche markten bedienen. soms slaat zo een games aan. Maar dat zijn geen geplande successen. Dat eigenaardige van games. Laatste grote high profile innovatie en genre is Game Spore en dat viel wat tegen. Innovatie experimenten is indie scene normaler.

Tripple A berust op low risk sequels wat geen garantie is voor succes. Maar dat is innovatie en orginaliteit al helemaal niet. Dat is high risk.
nullbyte @SG5 oktober 2024 22:53
Zij zien wat wel werkt aan games die succes zijn. van hun zelf of van anderen. Dat is dus bewezen markt potentie en dus low risk.
En daar gaan ze de fout in. Acht jaar geleden waren b.v. hero shooters populair, nu niet meer. Tel daar bij op dat de live service taart op is. Dat wil zeggen, het aantal gamers dat deze games speelt heeft 1 of meerdere vaste games die ze spelen. Wil je daar tussen komen dan zal je van erg goede huize moeten komen. Inspiratieloze woke bagger zoals Skull and Bones, Concord of Kill the Justice League, valt dan keihard door de mand.

Er is markt voor goede single player games die leuk zijn om te spelen, Space Marine 2, Dragon Ball zero, Elden Ring, enz.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 5 oktober 2024 22:55]

A11ert @SG6 oktober 2024 08:04
Denk dat 4K gaming ook geen goed idee is.

Het kost veel tijd en geld om een game in 4k te maken. Daarnaast vraagt het ook veel van de hardware. En het neemt veel neemt veel schijfruimte in beslag.

Terwijl ik het verschil tussen full HD en 4K niet zo groot vind. Dan het verschil tussen SD en HD.

Ik denk daarom dat Nintendo het het slimst aanpakt. Die focussen zich meer op "gameplay" dan op de graphics.

Ik denk dat gamemakers gewoon weer HD games moeten maken met goede gameplay. Bij 4K moeten ze maar afvragen of de lusten wel afwegen tegenover de lasten.
Zoop @A11ert7 oktober 2024 15:07
En toch vind ik Nintendo vies tegevallen qua performance. Ik has liever gehad dat ze nog een tandje omlaag zouden gaan qua graphics om daarmee een stabiele 30/60 fps te kunnen garanderen. Een aantal simpel ogende spelletjes zoals de pokemon games maar ook de laatste Zelda game hobbelen constant op en neer in framerate (en in het geval van pokemon, dropped dat wel eens richting de 15 fps). De zelda game switched zelfs regelmatig tussen 60 en 30 fps (stilstaan vs bewegen) en die 30 fps dropped vaak ook verder omlaag en ik vind dat zwaar irritant merkbaar. Dit soort spelletjes moeten makkelijk op 60fps kunnen, maar toch op zijn minst een stabiele 30fps.

Persoonlijk vind ik dat echt niet kunnen. Zeker niet bij Nintendo, die altijd wel verdedigd wordt met "focus op gameplay en niet op graphics". Nou, graphics is wat die games haperende ellende maakt en het zit mij de gameplay echt wel dwars (minder boeiend in turn based combat zoals in pokemon, maar zeker wel zuur in een action adventure als zelda).
centr1no @R4gnax5 oktober 2024 17:14
Dat is dan ook waarom elk Ubisoft spel binnen hetzelfde genre voor 80-90% op elkaar lijkt. Zelfde progressie; zelfde spel-mechanismen; etc. "Want dat is hoe we het altijd doen."
Hoewel dat wel een punt van aandacht zou moeten zijn is dat helemaal niet wat op dit moment het probleem intern is.

Waar het over gaat is dat het bedrijf op het gebeid van beleid, personeel en de producten die ze maken een bepaalde weg is ingeslagen, daar ongeacht de kritiek en de (ondertussen overduidelijke) gevolgen aan vast houden en bovendien door willen zetten in de toekomst.
Afgezien van de van bovenaf opgelegde keuzes voor wat betreft de inhoud en karakters in de games die nog gemaakt moeten worden zouden er ook beslissingen worden gemaakt om in al in ontwikkeling zijnde games dingen te wijzigen op basis van werkelijke sociale problemen.
Volgens een interne bron zou er al heel lang sprake zijn van een beleid om de 'interne cultuur te veranderen' en met 'positieve' discriminatie in werving van personeel de inclusiviteitspercentages op te krikken.
Dat heeft er niet alleen toe geleid dat er te veel junior- en te weinig seniordevelopers zijn maar ook dat er een hoop mensen in interne netwerkgroepjes bezig zijn met klagen over het gedrag van anderen.

Er zou een gerucht zijn dat Ubisoft nooit een game met een Japanse setting in de planning had maar daar alleen aan begonnen is omdat enorm veel fans daarom vroegen.
Ze hebben met onderzoek voor die setting duidelijk een aantal essentiële dingen gemist en waarschijnlijk is er bij dat hele proces op geen enkel moment een historicus of Japanner betrokken geweest.
Oorspronkelijk zouden er, net zoals in Odyssey en Valhalla, 2 fictieve, Japanse hoofdpersonen zijn geweest, maar is door het gebeuren rond George Floyd een beslissing genomen een zwart karakter als hoofdpersoon te maken. Iets waar Yasuke, als Afrikaanse 'bediende' van een Italiaanse priester die onder een Japanse landheer een samoerai wordt natuurlijk geweldig past.

Waar het op neer komt is dat het overgrote deel van developers werken aan een game waar ze zelf amper inbreng in hebben, die zichtbaar kwalitatief achter blijft en die ook nog eens moderne maatschappelijke en sociale problemen geïntegreerd moet krijgen terwijl die helemaal niets in die setting te zoeken hebben en daardoor alleen maar kritiek opleveren van mensen die niet door de studio betaald worden of er afhankelijk van zijn.

Die interne problemen gaan veel verder dan 'we zijn het niet eens met copy/paste games'. Aandeelhouders hebben niet voor niets gevraagd om een intern onderzoek.
nullbyte @centr1no5 oktober 2024 23:04
Oorspronkelijk zouden er, net zoals in Odyssey en Valhalla, 2 fictieve, Japanse hoofdpersonen zijn geweest, maar is door het gebeuren rond George Floyd een beslissing genomen een zwart karakter als hoofdpersoon te maken. Iets waar Yasuke, als Afrikaanse 'bediende' van een Italiaanse priester die onder een Japanse landheer een samoerai wordt natuurlijk geweldig past.
Het gaat even iets verder dan dat. Sinds enige tijd wordt geforceerde diversiteit gamers door consultancy bedrijven als Sweet Baby Inc in hun games door de strot geramd. Sommige developers zelf zoals ubisoft, en bioware hebben hun personeelsbestand ook op deze wijze aangepast met als resultaat divers maar ongekwalificeerd personeel dat bagger games vol bugs met slechte AI maakt met slechte verhalen.

De gemiddelde gamer begint dit door te krijgen en koopt deze games simpelweg niet meer.
Verwijderd @Cid Highwind5 oktober 2024 10:51
Uiteindelijk blijft het altijd afwachten wat een overname met zich teweegbrengt, Activision-Blizzard is overgenomen door Microsoft maar vooralsnog zitten de genoemde micro-transacties nog steeds in het spel en zie ik niet direct een verschil tussen voor- en na de overname.

Nu is dat natuurlijk ook wel redelijk kort dag, maar toch heb je een stille hoop dat Microsoft Activision-Blizzard meer vrijheid geeft om leuke spellen te maken en dooddoeners zoals micro-transacties eruit laat slopen. Kan mij echter niet voorstellen dat dit nog gaat gebeuren.

Tot dusver zijn de spellen die uitgebracht zijn door game developers die Tencent 100% in bezit heeft, positief ontvangen door tientallen miljoenen mensen. Dus begrijp niet zozeer waarom een 'Westerse overname' perse beter is voor de speler.

Neem als voorbeeld Paradox Interactive:

Triumph Studios (Nederlandse gamedeveloper) overgenomen door Paradox Interactive, Age of Wonders 4 heeft vanaf dag #1 een Expansion Pass voor 50/60 euro, naast de aankoop van het spel zelf van 50/60 euro.

Of kijk naar Prison Architect, een spel dat in 2015 is uitgekomen en tussen 2015 en januari 2019, NUL DLC's had. Tussen januari 2019 en Februari 2023 hebben ze al 12 DLC's uitgebracht waarvan 2 gratis voor Prison Architect.

https://store.steampowere...rchitect__Total_Lockdown/

De totale waarde van de 10 betaalde DLC's is 59 euro, dat is meer dan het dubbele dan de aankoopprijs van het spel zelf (24 euro).

Nu ben ik niet te beroerd om te zeggen dat development time niks hoort op te leveren, maar als er een Westers bedrijf is dat bekend staat om het uitmelken van ieder product dan is het Paradox Interactive wel, nu zijn ze iets behoudender sinds Crusader Kings 3 dat de gratis updates meer content met zich meebrengen, maar het is niet altijd best geweest.

Het zou mij dan ook niks verbazen dat als titels als Anno en The Settlers door Paradox Interactive wordt overgenomen, zou wel in hun plaatje van spellen passen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 5 oktober 2024 10:53]

ErikT738 @Verwijderd5 oktober 2024 11:26
Bij Activision Blizzard heb ik nog hoop. De overname is nog steeds vrij recent, en met de lange ontwikkeltijd en van tegenwoordig gaat het nog wel even duren voordat we de resultaten van Microsoft's input gaan zien. Ik hoop nog steeds op een nieuwe WarCraft of StarCraft.
SG @ErikT7385 oktober 2024 13:43
Midproductie kan er ook al invloed zijn. zoals stopzetten en veranderingen. Veranderingen door publisher is gangbaar. en komt vaak niet ten goede productie, omdat verandering vaak niet gecompenseerd wordt met aangepaste planning en budget. Andere beleid makers kunnen aan lopende producties voor in de 1st helft van productie nog stevige veranderingen opleggen.
Xeneonic @Verwijderd5 oktober 2024 12:49
Nee, wij bedoelen Indie developers zoals Factorio van Wube of Hades van Supergiant Games.
Bulls @Verwijderd6 oktober 2024 09:04
de beelden van Path of Exile 2 dat gaat komen zijn mensen vele malen positiever over dan Diablo 4.
Voor de release van D4 was iedereen ook erg positief over wat ze zagen.
Cowabungaa @Verwijderd6 oktober 2024 20:37
Je bedoelt naar 'Indie developers' zoals Path of Exile van Grinding Gear Games dat in volledig bezit(100%) is van Tencent?
Persoonlijk denk ik dan eerder aan indie developers zoals LocalThunk van Balatro, Billy Basso van Animal Well, Lucas Pope van Papers Please en Return Of The Obra Dinn, Motion Twin van Dead Cells, ConcernedApe van Stardew Valley. Dat soort volk.

Ik zou dan wel niet zeggen dat 'iedereen overstapt' naar dergelijke indies. Maar het zijn wel echt gouden tijden voor single-dev en indie-dev games.
Palindrome @F55445 oktober 2024 10:10
Valt mischien wel mee. Tencent gaat ook niet 10 dezelfde games maken, die willen een grote portfolio.

Juist onder 1 bedrijf zal je wellicht zelfs. meer diversiteit in games krijgen dan allemaal apparte bedrijven die allemaal dezelfde hype na jagen.
Pepperoni @Palindrome5 oktober 2024 10:21
Ik hoop dat je gelijk hebt, maar ben bang dat vooral geld gemolken gaat worden uit dat wat het al goed doet.
Bulls @Pepperoni6 oktober 2024 09:05
Ubisoft was/is zelf ook erg goed in uitmelken. Dus veel erger zou het niet worden. Behalve dat ze wellicht meer mobile games gaan maken
Lekker Ventje @F55445 oktober 2024 10:39
Wie zijn iedereen? Ik heb geen enkele reden om naar indie games over te stappen.
F5544 @Lekker Ventje5 oktober 2024 12:53
Ik ben recent ook meer naar indie gegaan omdat die meer naar de gameplay kijken. Graphics zijn leuk maar als de gameplay slecht is houd het bij mij op en vele anderen. Er zijn voor mij weinig aaa games die ik leuk vind.

Ik zou bijv graag een rts a la command and conquer willen met de huidige wapens. Base building en aanvallen. Maar de meeste aaa games lijken op fortnite. Om die hype te volgen en er een graantje van mee te pikken.
centr1no @F55445 oktober 2024 18:19
Maar de meeste aaa games lijken op fortnite.
Euh nee.

Het is sowieso geen kwestie van 'overstappen'. Je kunt gewoon de games spelen die je leuk vindt.
Of dat nu AAA of indie of alles ertussen in is.
Er is ook geen enkele goede reden om aan te nemen dat de overname van Ubisoft door Guillemot en Tencent, die beide al aandeelhouder waren, zou lijden tot een complete omslag van alle franchises die ze hebben tot battle royal clones met microtransacties o.i.d..
Ik zou bijv graag een rts a la command and conquer willen
Er is zoveel dat ik wil, maar ik ben al tevreden als studio's gewoon goede games maken.
Iets waar Ubisoft de laatste tijd in achter blijft.

Als deze overname door gaat en Ubisoft weer op de rit krijgt zie ik nieuwe delen in franchises als Far Cry en Assassin's Creed weer graag komen.
SG @Lekker Ventje5 oktober 2024 13:57
Ik kijk ook meer uit naar nieuwe grotere titels. Indie games spreken mij niet aan retro ook niet. En 2D al helemaal niet.
Starcitizen is indiegame die groter is dan tripple A. Met bijbehorende lange productie tijd. De grote uitzondering.
YopY @Lekker Ventje5 oktober 2024 16:42
Overstappen? Het is niet een either/or of "ons vs hun", iedereen moet lekker spelen wat ie wil, of het nu een ubisoft AAAA game is, een populaire indie, of een van de honderden indie pixelart shovelware die elk jaar op Steam gegooid worden.
Powerblast
@Lekker Ventje5 oktober 2024 19:50
Ik dan persoonlijk wel. Ben volledig uitgekeken op de volgende COD met een map die er iets anders uitziet maar een game die eigenlijk gewoon hetzelfde speelt dan 3 versies terug.

Indie geeft zoals gezegd meer garantie op gameplay die leuk is of ze proberen in ieder geval tenminste. Triple A kijkt naar mijn mening teveel naar wat goed verkoopt, doet er één feature bovenop die wel of niet leuk is en verkoopt dat voor de volle pot opnieuw => repeat tot het oneindige.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 5 oktober 2024 19:50]

Genosha @F55446 oktober 2024 10:13
Iedereen stapt over naar indie developers omdat zij wel de creatieve kant kunnen uiten.
Oh echt? Veel is gewoon hetzelfde in net ander thema. Zo zijn er bergen en bergen aan rogue-like games, Metroidvanias, Stardew/Terrania/Minecraft-clones. Nee, indie developers zijn ook de uitkomst niet. De game industrie zit gewoon vast in hetzelfde probleem als alle andere populaire media; de ideeën zijn op.

Consumenten willen gewoon Star Wars A New Hope deel 6, maar niet een nieuwe Star Wars met nieuwe personages en verhaallijnen. Consumenten willen gewoon Call of Duty met net iets andere unlocks, maar liefst gewoon hetzelfde, en oh wee als Nuketown als map ontbreekt.

Doe hier boven op een saus van extreem (succesvolle) activisten die voor en tegen alles zijn wat niet in hun straat past. Een onwijs hard "sociaal" debat dat zich op alle media platformen afspeelt maar uiteindelijk allemaal gefinancieerd wordt door de consumenten zelf (wij maken onze eigen shit kapot). En dit resulteert allemaal dat een Ubisoft, EA, SquareEnix, Microsoft, Sony, Nintendo maar ook WarnerBros en Disney niet meer uitproberen. Ontwikkelkosten zijn te hoog, marketing kosten nog veel hoger, de risico's onberekenbaar. En aandeelhouders willen gewoon elk jaar dividend en groei zien.

Het is hoog tijd voor een complete game industrie crash die zichzelf rap uitspreid over de andere media. Zodat we hopelijk in 2040 gewoon weer echt kunnen hypen voor een nieuwe Final Fantasy.
Powerblast
@Genosha6 oktober 2024 11:16
Het is voor game studios altijd een afweging tussen veel innovatie en veel risico op een mislukking of bij de bekende formule blijven en minder risico maar waarschijnlijk ook minder kans op een zeer goed verkopende game.

Indies hebben het voordeel dat er op zich minder van af hangt of dat ze er in ieder geval minder mee bezig zijn dat de studio misschien op de fles gaat. Eens je met meer mensen zit ga je volgens mij automatisch minder risico's nemen.

Daarnaast is er ook gewoon een grote groep jonge gamers in mijn ogen die gewoon veel bling bling en instant reward wil en daar werken ze naar toe natuurlijk. Boeie dat de gameplay eigenlijk op niks trekt, zolang de rewards waar rijkelijk vloeien en met regelmaat binnenkomen. Veel innovatie is daar natuurlijk ook niet in te vinden.

Wat je verder ook wel ziet vind ik is dat eens ze een goed draaiende game hebben de studios daar meestal op verder werken en niet meer echt nieuwe concepten/franchises uitwerken. Laatste tijd worden we bedolven onder remasters, HD editions, enz.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 6 oktober 2024 11:18]

SkyStreaker 5 oktober 2024 10:12
Zodra je als maker, om een voorbeeld te nemen, van spellen een roadmap uitbrengt voor het "fixen van bugs", heb je het voor jezelf moeilijk gemaakt. Je al stagnerende consumentenvertrouwen wordt nog erger. Dit is wat mij betreft passend in het straatje "Don't you guys have phones" en "sense of pride and accomplishment".

Als je dit wil gaan oplossen, gok ik dat je daar eerst het vertrouwen moet terug winnen. Het klinkt nu als winstbejag en incompetentie.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 5 oktober 2024 11:33]

Wolfos
@SkyStreaker5 oktober 2024 11:28
Zodra je als maker van spellen een roadmap uitbrengt voor het "fixen van bugs", heb je het voor jezelf moeilijk gemaakt.
Ze hebben gewoon een roadmap uitgebracht, waarin onder andere staat dat ze op 3 Oktober een bugfix update uit zouden brengen. Was niks vreemds aan verder.
slamhk @Wolfos5 oktober 2024 11:33
Transparentie he, verschrikkelijk dat ze dan doen.....
Uiteindelijk denk ik dat spellen uitgebracht worden, bepaalde zaken gewoon niet afgerond zijn, maar opzich is dit is ook een industrie probleem.

Ik denk dat UBI's oorzaken toch wel op andere vlakken vallen zoals dat ze niet op Steam gingen uitbrengen of dat hun spellen dramatisch in prijs verlaagd werden na een aanal maanden. Dan wacht je toch gewoon wel vaak voor een uitverkoop (vooral ook met de miljoenen edities die ze op dat 1 al voorstellen).
Wolfos
@slamhk5 oktober 2024 12:16
Uiteindelijk denk ik dat spellen uitgebracht worden, bepaalde zaken gewoon niet afgerond zijn, maar opzich is dit is ook een industrie probleem.
Klopt, maar Star Wars Outlaws is nou ook weer niet hét voorbeeld van een slecht afgewerkte release. Je hebt altijd wel wat bugs in een grote game.
k denk dat UBI's oorzaken toch wel op andere vlakken vallen zoals dat ze niet op Steam gingen uitbrengen of dat hun spellen dramatisch in prijs verlaagd werden na een aanal maanden.
Ik denk dat er héél veel mis is gegaan. Ze hebben echt een reputatie gekregen van kwantiteit boven kwaliteit. Shadows is bijvoorbeeld de 28ste Assassin's Creed game. Ik vind het niet gek dat het dan niet de meest begeerlijke release van het jaar is. Al helemaal voor €80, en dan vaak ook nog microtransactions erbovenop, en je weet dat ie een paar maanden later voor €50 in de aanbieding is...
R4gnax
@Wolfos5 oktober 2024 12:31
Star Wars Outlaws is nou ook weer niet hét voorbeeld van een slecht afgewerkte release.
:: kuch ::
YouTube: Star Wars Outlaws GOTY Montage | AAAA Experience | Bloopers, Glitche...
Wolfos
@R4gnax5 oktober 2024 13:21
https://www.mariowiki.com/List_of_Super_Mario_64_glitches

Lijstjes met bugs zijn niet representatief voor de daadwerkelijke staat van de game.
R4gnax
@Wolfos5 oktober 2024 14:07
Wat hier ter discussie gesteld wordt is de afwerking; dwz de algehele uitstraling van de zorg die aan de titel besteed is. Dit soort zichtbare mankementen en dan met name de hoeveelheid waarin ze voorkomen is welzeker representatief voor het ontbreken daarvan.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 5 oktober 2024 14:08]

Wolfos
@R4gnax5 oktober 2024 17:15
Dat kanaal maakt glitch videos van veel verschillende games.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL97B30B18CF571C59

Hij lokt bugs uit om er lollige videos van te maken. Dat komt niet overeen met hoe je de game daadwerkelijk speelt en ik heb de game ook niet als buggy ervaren.

Als we games op deze manier gaan beoordelen is alles kut.
slamhk @Wolfos5 oktober 2024 12:42
Klopt, maar Star Wars Outlaws is nou ook weer niet hét voorbeeld van een slecht afgewerkte release. Je hebt altijd wel wat bugs in een grote game.
Hmmm als ik naar de patch notes van SW:O kijk, zie ik bepaalde zaken naar voren komen waarbij ik denk van..."hadden ze dit niet beter vooraf kunnen aanpassen?".
De aanpassingen en tweaken van AI in bepaalde missies kan er misschien ervoor zorgen dat bepaalde stukken totaal anders aanvoelen als je het spel pas speelt nadat het een jaar uit is in plaats van wanneer het net op de markt kwam.

Maar op andere vlakken heb ik wel begrepen dat het een prima game is :) Ik ga het zeker nog spelen.
Ik denk dat er héél veel mis is gegaan. Ze hebben echt een reputatie gekregen van kwantiteit boven kwaliteit. Shadows is bijvoorbeeld de 28ste Assassin's Creed game. Ik vind het niet gek dat het dan niet de meest begeerlijke release van het jaar is. Al helemaal voor €80, en dan vaak ook nog microtransactions erbovenop, en je weet dat ie een paar maanden later voor €50 in de aanbieding is...
Ja precies, anekdotisch natuurlijk, maar ik en vrienden om mijn heen wachten toch gewoon vaak af voor single-player games totdat het in de aanbieding is. 60 tot 80 euro uitgeven is iets teveel en de trend is ook nu dat wachten loont aangezien een spel vaak in een betere staat is 6 tot 8 maanden na release.

Dan komt het misschien er ook bij kijken dat Ubi's games in kwaliteit wel gedaald zijn, niet tot het niveau that het verschrikkelijk is natuurlijk, maar in verhouding met sommige andere spellen bieden ze niet een totaal andere ervaring aan (naast natuurlijk spannende verhalen, omgevingen en de al zo vertrouwde ubi gameplay en open world design).
MN-Power @SkyStreaker5 oktober 2024 11:31
Er staan bugfixes op de roadmap, de roadmap bestaat zeker niet alleen uit bugfixes. Hadden ze bugfixes er dan beter niet op kunnen zetten? Of was dat ook weer niet goed. :)
SkyStreaker @MN-Power5 oktober 2024 11:36
De meningen zijn verdeeld over wat wel en niet goed is natuurlijk. Je wilt schade beperken en de mensen tegemoet komen, maar breng dan updates uit zonder een datum van "wanneer". Nu geef jezelf een deadline en wanneer je ook daar weer tekortschiet dan maak je het volgens mijn beeld, erger. Je schept verwachting en wanneer je daar niet aan voldoet? Tja... Het is heel erg subjectief, daarin zijn we het gewoon eens.

Maar ik tracht het iets te nuanceren zonder het originele bericht teveel te veranderen. Het gaat mij gewoon meer in het vertrouwen van de makers om adequaat spul uit te brengen, kwaliteit zo goed mogelijk vanaf dag 1 van uitgave. Dát is een ideaal wat je zo goed als mogelijk moet proberen te volgen en daar lijken ze wat mij betreft niet goed in te slagen.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 5 oktober 2024 11:37]

MN-Power @SkyStreaker5 oktober 2024 11:42
Natuurlijk, aan de andere kant wil je toch ook laten weten dat je de problemen echt serieus neemt en daar ook een planning voor hebt? Als men een belofte zou doen dat het opgelost zou worden zonder datum, dan weet ik de reacties ook al. Het is zó makkelijk negatieve punten te vinden, dat geldt zelfs voor Valve. Alleen krijgen die niet eens simpel het voordeel van de twijfel, die worden op handen gedragen.
CopyCatz @SkyStreaker5 oktober 2024 11:19
Wat mij dan intrigeert is waarom een Chinees bedrijf dan nog met alle geweld Ubisoft wil hebben. De slechte naam kom je nooit meer vanaf, en rebranden lost de intrinsieke problemen niet op.
Temenos @CopyCatz5 oktober 2024 11:34
Omdat Ubisoft een behoorlijk aantal hele grote en interessante IP's heeft. Assassin's Creed, Far Cry, The Division, Splinter Cell, Ghost Recon, Watch Dogs, etc. Genoeg om na een eventuele overname een slaatje uit te slaan. Zeker als ze de bestaande IP's eindelijk eens van het standaard Ubisoft sausje weten af te helpen en weer eens kwalitatief goede games gaan neerzetten.
naaitsab @Temenos5 oktober 2024 11:49
Omdat Ubisoft een behoorlijk aantal hele grote en interessante IP's heeft.
Heeft of onderhand meer richting had? De meeste series die je noemt hebben aardig last van het 'copy-paste' concept. Iets waar Ubisoft niet echt positief om bekend staat. Zeker als de core gameplay elementen nagenoeg niet veranderen raken mensen na verloop van tijd de interesse in een serie kwijt. Dan hou je alleen nog de serie-fans over, vraag me af of dat publiek groot genoeg is om rendabel te blijven. Als ze niet innoveren qua gameplay en met nieuwe series komen dan gaat het lastig worden voor ze denk ik.
SuperDre @CopyCatz5 oktober 2024 12:25
Slechte naam? Ach, bij de eerstvolgende succes zijn gamers het al weer vergeten.
R4gnax
@CopyCatz5 oktober 2024 12:27
Wat mij dan intrigeert is waarom een Chinees bedrijf dan nog met alle geweld Ubisoft wil hebben. De slechte naam kom je nooit meer vanaf, en rebranden lost de intrinsieke problemen niet op.
Omdat ze misschien wel van mening zijn dat ze wel van die slechte naam af kunnen komen.
En dat zou ze wellicht nog wel lukken ook.

Tenslotte wordt met name in de VS Nintendo ook nog steeds gezien als de grote redder van de hele video-games industrie, die onder Atari als gehele industrie een enorm slechte naam gekregen had - zo slecht dat er gesproken werd over het ineenstorten van de industrie.

Als Tencent dit handig aan zou pakken, en zich als zo'n 'grote redder' op zou stellen? Wie weet...

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 5 oktober 2024 12:28]

centr1no @CopyCatz5 oktober 2024 18:39
Chinees bedrijf dan nog met alle geweld Ubisoft wil hebben
Waar baseer je dat op?

De oorzaken van de huidige problemen zitten bij het management. Om daar weer grip op te krijgen zijn er drastische stappen nodig.
Eén van de mogelijke oplossingen is een bedrijfsovername door grootste aandeelhouder Guillemot, met steun van andere aandeelhouders waarvan de grootste, bekendste Tencent is.
rebranden
Wie heeft het daarover? Waarom zouden de stichters van het bedrijf (Guillemot) of andere aandeelhouders willen rebranden?

Er is niet eens per se sprake van een slechte naam omdat er geen sprake is van misstanden of absurd slechte games. Als je je er ook maar een beetje in verdiept is het een kwestie van een wijziging van beleid en weer de juiste mensen op de juiste plek te krijgen.
n4m3l355
5 oktober 2024 10:06
Ben benieuwd of Tencent uberhaubt een buitenlandse overname van de Chinese overheid mag. Op dit moment gaat het financieel zo slecht dat de overheid specifiek aangeeft dat buitenlandse investeringen onder een vergrootglas komen. Ik kan me goed voorstellen dat Tencent gedwongen wordt om binnenlands te investeren in plaats van in het buitenland. Een overname van Ubisoft draagt namelijks niks toe aan de lokale economie.
tweakuwe @n4m3l3555 oktober 2024 10:38
Dat zou ik zo snel niet zeggen. Als ze dan studio’s van Ubisoft naar China verhuizen onder het mom van kosten besparen, dan creëer je werkgelegenheid die ze goed kunnen gebruiken. Met de internationaal populaire IP’s van Ubisoft kan je zo geldstromen richting China maken. Ook als er geen winst wordt gemaakt de komende jaren, zou dit voor de economie daar best prima kunnen uitpakken, mits Tencent ook echt zulke stappen neemt.
centr1no @n4m3l3555 oktober 2024 18:41
Tencent gaat echt geen meerderheidsbelang krijgen van Ubisoft. Dat blijft bij Guillemot.
Ze willen de bedrijven waar ze aandelen van hebben niet 'bezitten'. Ze willen gewoon geld verdienen.
Meliscool 5 oktober 2024 10:05
Als Tencent en de Guillemot familie Ubisoft inderdaad van de beurs halen, zou dat de flexibiliteit van het bedrijf kunnen vergroten om strategische keuzes te maken, zonder druk van aandeelhouders.. Hopelijk leidt dat tot betere focus op innovatie en kwaliteit in hun games..
naaitsab @Meliscool5 oktober 2024 10:51
Ik denk dat het goed is voor het vertrouwen in het bedrijf als Guillemot, dan met name Yves het veld ruimt. Hij staat er na meerdere missers niet goed op en het bedrijf an sich gooit ook geen hoge ogen meer. Nieuw leiderschap is niet per definitie beter maar het kan wel vernieuwing met zich meebrengen.

Aan de andere kant ben ik wel huiverig voor nog meer inmenging van een Chinees bedrijf in westerse (gaming) industrie. Ik heb het gevoel dat dit vooral een voorzet is om het bedrijf volledig in handen van Tencent te krijgen. Niet zo zeer om aandeelhouders weg te werken omdat ze zich bemoeien met de operatie maar meer om ze te beperken in mogelijkheden om deze verkoop tegen te houden.
Wolfos
5 oktober 2024 10:56
Waarschijnlijk een goede beslissing. Ubisoft moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden, en de beurs is daar geen goede plek voor. Dat duurt aandeelhouders te lang, die willen ieder kwartaal een beter resultaat - en zullen dus vooral hameren op grote bezuinigingen. Dat is ook niet de manier om in de toekomst een grote speler te blijven.

Toch denk ik dat nieuw leiderschap ook nodig is. Hiermee blijft de Guillemot familie aan het roer staan, en dat zijn nou net de mensen die het bedrijf naar deze situatie hebben geleid.

Ik ben benieuwd waar ze mee gaan komen. Maar één ding is zeker, in een tijd waarin het zes jaar duurt om een game te maken gaat het lang duren.
De waarde van de aandelen van Ubisoft is dit jaar flink gedaald. Na de aankondiging dat Assassin's Creed Shadows is uitgesteld naar volgend jaar en Star Wars Outlaws ondermaats presteerde, zakten de aandelen naar het laagste punt sinds 2014.
De problemen gaan veel dieper dan dat. XDefiant lijkt een grote flop te zijn, ze zaten natuurlijk eerder dit jaar al met Skull & Bones. En ja, een Star Wars game die flopt. Tjongejonge wat een pech. Die game was 5 jaar geleden als warme broodjes over de toonbank gegaan. Ik denk dat ze dat vooral aan Disney te danken hebben - er is momenteel zoveel Star Wars dat de meeste fans het okee vinden om dingen over te slaan.
En dan nog Beyond Good & Evil 2, al zestien jaar in ontwikkeling. Er gaat iets goed mis daar.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 5 oktober 2024 11:01]

Jerie @Wolfos5 oktober 2024 12:47
Tencent is toch altijd microtransacties? Voor mij hoeft dat niet zo (indien P2W) maar de norm verkoopt.

Ik denk wel dat deze familie door er privé geld in te leggen zich inkoopt bij Tencent om de macht te behouden. Daardoor is het voor Tencent een langetermijn investering, en zal de familie (en gerelateerde CEO) een langetermijnvisie moeten hebben.
Wolfos
@Jerie5 oktober 2024 14:14
Tencent is toch altijd microtransacties? Voor mij hoeft dat niet zo (indien P2W) maar de norm verkoopt.
Tencent heeft in veel bedrijven een minderheidsbelang.
CriticalHit_NL 5 oktober 2024 12:30
Ubisoft:
Get used to not owning your games!
De gamers:
Get used to not owning your company, Ubisoft!
Tja... Ubisoft is eigenlijk een beetje uit mijn vizier tegenwoordig, geen nieuwe spellen in de Driver Franchise, geen nieuwe Raymans meer, de nieuwe Prince of Persia zag er wat mij betreft niet uit zoals de oudere spellen inclusief karakter dus verloor ik interesse en vrijwel alle Far Cry spellen draaien op de inmiddels museum-waardige Dunia engine die al in Far Cry 3 niet de beste reputatie had betreft performance, het nogal uitmelken van de AC franchise en meerdere spellen die dezelfde redelijk saaie mechanics gebruiken alvorens je een nieuw mapdeel mag zien waaronder Far Cry, Watch Dogs en AC.

Persoonlijk ben ik met Far Cry na 4 gestopt, en ook na het eerste deel van Watch Dogs, het zag er niet verkeerd uit maar performance was niet het beste en de physics waren weinig overtuigend, de auto's in Far Cry 4 voelden nog steeds een beetje alsof je Far Cry 2 aan het spelen bent en dat zweverige voelde je ook terug in Watch Dogs 1 terwijl FC4 gewoon een 'drag' was om alle collectibles te verzamelen dat het me de neus uit kwam, vond persoonlijk FC3 ook een wat leukere campaign hebben.

Komt er nog bij de houding van Ubisoft t.a.v. hun klandizie en het meermaals in het nieuws komen met het willlen ontzeggen van je toegang tot je spellen in je bibliotheek dan wel spellen die volledig online-only zijn en dan de nek worden omgedraaid terwijl een van de weinige potentieel goede spellen op de goede snowdrop engine de ontwikkeling wordt gestopt.

Maar goed bij Ubisoft lijkt het altijd aan de klant te liggen en niet de eigen visie, maak een goed product en het verkoopt vanzelf, maar als mensen met hun portemonnee stemmen omdat je niet wilt luisteren om zaken te veranderen en dan kwaad wordt op hun potentiele klantenkring dan tja, men kijkt dan allang elders om hun geld te spenderen.
AntonSh 5 oktober 2024 09:57
Goed ook. Die zotten zijn volledig de voeling kwijt met hun potentiële klanten. Nu komt kapitalisme haar mooie hoektanden zien
blorf @AntonSh5 oktober 2024 10:14
Volgens mij hebben ze dat gewoon nodig omdat anders een kleine groep overal de competitie verslaat, wat de aantrekkingskracht op nieuwe gamers om zeep helpt. Vergelijkbaar met een gokkast. Die doen ook altijd alsof alles aan skills ligt maar de randomizer met kans-configuatie bepaalt je succes.
jellybrah 5 oktober 2024 10:09
AUB niet. Van eensheidsworst naar de volgende eenheidsworst. Als het failliet gaat dan.. ach laat ook maar. De echte artiesten en creatieve geesten zitten allang niet meer in de AAA gaming. Het zijn vooral activisten en geldgraaiers.
SG @jellybrah5 oktober 2024 14:04
Die zijn er zeker wel. alleen worden gestuurd door bovenkader. Producties zijn zo groot geworden dat producer cruciaal is en die moet de artist visionair in check houden maar ook Publisher tegen druk geven.
Deze complexiteit binnen producties maken of breken de games al in preproductie.

Het is niet zo als gemiddelde producer bent. en idioot eisen van Publisher dat kan zeggen bekijk het maar en project verlaten. die vinden wel snel een andere ja knikker en dan begint de ellende.
SuperDre 5 oktober 2024 12:28
Na het bericht van Bloomberg over de potentiële overname steeg de waarde van de aandelen echter met zo'n dertig procent.
Ja, dat geloof ik wel ja, velen zullen wel denken, nu even goedkoop aandelen kopen zodat ik ze later met dikke winst kan verkopen.
ShadLink 5 oktober 2024 12:52
Is wel ironisch. EU uitgever van games van bedenkelijke kwaliteit wordt overgenomen door een nog bedenkelijkere Chinese uitgever met banden met de CCP.

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