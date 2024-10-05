Bloomberg: Tencent en familie Guillemot overwegen overname Ubisoft

Tencent en de familie Guillemot voeren gesprekken over een mogelijke overname van Ubisoft. Dat schrijft Bloomberg op basis van eigen bronnen. Ze overwegen naar verluidt om de game-uitgever na de overname om te vormen tot een privéonderneming.

De familie Guillemot en Tencent voeren momenteel gesprekken met adviseurs om te kijken hoe ze de koers van Ubisoft weer kunnen stabiliseren, aldus Bloomberg. Een van de mogelijke opties zou een buy-out zijn, waarna ze het bedrijf van de beurs willen halen en om willen vormen tot een privéonderneming. Er worden ook 'alternatieve' opties overwogen, maar daar gaat het persbureau niet verder op in. Bloomberg meldt dat de gesprekken zich in een vroeg stadium bevinden en dat er nog geen knopen zijn doorgehakt.

De Franse familie Guillemot heeft Ubisoft in 1986 opgericht en bezit momenteel zo'n twintig procent van de aandelen van het bedrijf. De Chinese internetgigant Tencent heeft er iets minder dan tien procent. Laatstgenoemde kocht in 2018 voor het eerst aandelen in de gameontwikkelaar, nadat een vijandige overname van mediaconglomeraat Vivendi mislukte. In 2022 vergrootte Tencent zijn aandeel, via een constructie waarmee de techreus geen zetel kreeg in het bestuur en zijn stemrecht beperkt bleef. Reuters schreef destijds op basis van informatie van ingewijden dat Tencent van plan was om de grootste aandeelhouder van Ubisoft te worden.

De waarde van de aandelen van Ubisoft is dit jaar flink gedaald. Na de aankondiging dat Assassin's Creed Shadows is uitgesteld naar volgend jaar en Star Wars Outlaws ondermaats presteerde, zakten de aandelen naar het laagste punt sinds 2014. Na het bericht van Bloomberg over de potentiële overname steeg de waarde van de aandelen echter met zo'n dertig procent. Ubisoft heeft momenteel een beurswaarde van ongeveer 1,8 miljard euro.