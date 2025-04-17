'Ubisoft werkt aan battleroyalegame die sterk geïnspireerd is op Apex Legends'

Ubisoft werkt mogelijk aan een battleroyalegame die 'sterk geïnspireerd' is op Apex Legends. Dat zeggen bronnen tegen bekende leaker Tom Henderson. De game is volgens Henderson al enkele jaren in ontwikkeling.

De game is volgens Henderson in ontwikkeling onder de projectnaam Scout. De game zou dusdanig sterk geïnspireerd zijn op Apex Legends, dat die game ooit gebruikt werd als interne thumbnail voor het project. Scout zou bijvoorbeeld soortgelijke personages krijgen als in Apex Legends, waaronder eigen varianten op Pathfinder, Wraith, Lifeline en andere personages uit die game.

Ubisoft zou met het spel profijt willen halen uit het dalende aantal spelers van Apex Legends, schrijft Henderson. Het bedrijf denkt dat er ruimte in de markt is voor nog een battleroyalegame, zegt een bron tegen de leaker. Tegelijkertijd zou het interne onderzoeksteam van Ubisoft juist spreken over een dalend aantal spelers in verschillende battleroyalegames, en intern de vraag hebben gesteld 'wat de volgende stap is na battleroyale'.

EA heeft zelf erkend dat Apex Legends financieel minder goed presteert dan voorheen. Het bedrijf werkt aan een grote overhaul van de game, hoewel die nog even op zich zou laten wachten. Ubisoft zelf maakte eerder al een battleroyalegame genaamd Hyper Scape, die anderhalf jaar na release offline werd gehaald.