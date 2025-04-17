'Ubisoft werkt aan battleroyalegame die sterk geïnspireerd is op Apex Legends'

Ubisoft werkt mogelijk aan een battleroyalegame die 'sterk geïnspireerd' is op Apex Legends. Dat zeggen bronnen tegen bekende leaker Tom Henderson. De game is volgens Henderson al enkele jaren in ontwikkeling.

De game is volgens Henderson in ontwikkeling onder de projectnaam Scout. De game zou dusdanig sterk geïnspireerd zijn op Apex Legends, dat die game ooit gebruikt werd als interne thumbnail voor het project. Scout zou bijvoorbeeld soortgelijke personages krijgen als in Apex Legends, waaronder eigen varianten op Pathfinder, Wraith, Lifeline en andere personages uit die game.

Ubisoft zou met het spel profijt willen halen uit het dalende aantal spelers van Apex Legends, schrijft Henderson. Het bedrijf denkt dat er ruimte in de markt is voor nog een battleroyalegame, zegt een bron tegen de leaker. Tegelijkertijd zou het interne onderzoeksteam van Ubisoft juist spreken over een dalend aantal spelers in verschillende battleroyalegames, en intern de vraag hebben gesteld 'wat de volgende stap is na battleroyale'.

EA heeft zelf erkend dat Apex Legends financieel minder goed presteert dan voorheen. Het bedrijf werkt aan een grote overhaul van de game, hoewel die nog even op zich zou laten wachten. Ubisoft zelf maakte eerder al een battleroyalegame genaamd Hyper Scape, die anderhalf jaar na release offline werd gehaald.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2025 09:18 96

17-04-2025 • 09:18

96

Lees meer

Ubisoft: Assassin's Creed, Far Cry en Rainbow Six worden miljardenfranchises
Ubisoft: Assassin's Creed, Far Cry en Rainbow Six worden miljardenfranchises Nieuws van 19 mei 2025
Ubisoft schuift grootste games door naar 2026 en 2027 na 'kwaliteitsbesluit'
Ubisoft schuift grootste games door naar 2026 en 2027 na 'kwaliteitsbesluit' Nieuws van 15 mei 2025
Noyb dient klacht in over Ubisoft vanwege tracking van spelers singleplayergames
Noyb dient klacht in over Ubisoft vanwege tracking van spelers singleplayergames Nieuws van 24 april 2025
Ubisoft brengt zijn grootste games onder in nieuw bedrijf met hulp van Tencent
Ubisoft brengt zijn grootste games onder in nieuw bedrijf met hulp van Tencent Nieuws van 28 maart 2025
Apex Legends verliest ondersteuning voor Linux en Steam Deck
Apex Legends verliest ondersteuning voor Linux en Steam Deck Nieuws van 1 november 2024
Gerucht: Ubisoft werkt aan remake van eerste Rayman-game
Gerucht: Ubisoft werkt aan remake van eerste Rayman-game Nieuws van 24 oktober 2024
Bloomberg: Tencent en familie Guillemot overwegen overname Ubisoft
Bloomberg: Tencent en familie Guillemot overwegen overname Ubisoft Nieuws van 5 oktober 2024
Respawn voert updates door na hack Apex Legends-finale
Respawn voert updates door na hack Apex Legends-finale Nieuws van 21 maart 2024
EA draaide vorig jaar recordomzet uit liveservicediensten
EA draaide vorig jaar recordomzet uit liveservicediensten Nieuws van 10 mei 2023
Respawn Entertainment opent nieuwe studio voor ontwikkeling Apex Legends
Respawn Entertainment opent nieuwe studio voor ontwikkeling Apex Legends Nieuws van 20 maart 2023
Voormalige Titanfall- en Apex Legends-ontwikkelaars beginnen nieuwe gamestudio
Voormalige Titanfall- en Apex Legends-ontwikkelaars beginnen nieuwe gamestudio Nieuws van 17 februari 2023
'EA schrapt singleplayergame Titanfall Legends'
'EA schrapt singleplayergame Titanfall Legends' Nieuws van 2 februari 2023
Electronic Arts annuleert Battlefield Mobile en stopt met Apex Legends Mobile
Electronic Arts annuleert Battlefield Mobile en stopt met Apex Legends Mobile Nieuws van 1 februari 2023
'Ubisoft werkt aan pvp-arenagame met battle royale-modus'
'Ubisoft werkt aan pvp-arenagame met battle royale-modus' Nieuws van 22 april 2022
Ubisoft stopt met de ontwikkeling van Ghost Recon Breakpoint
Ubisoft stopt met de ontwikkeling van Ghost Recon Breakpoint Nieuws van 6 april 2022
Ubisoft trekt op 28 april stekker uit battleroyalegame Hyper Scape
Ubisoft trekt op 28 april stekker uit battleroyalegame Hyper Scape Nieuws van 27 januari 2022
Ubisoft: Hyper Scape heeft verwachtingen niet waargemaakt en is te moeilijk
Ubisoft: Hyper Scape heeft verwachtingen niet waargemaakt en is te moeilijk Nieuws van 2 oktober 2020
Ubisoft kondigt battleroyalegame Hyper Scape aan
Ubisoft kondigt battleroyalegame Hyper Scape aan Nieuws van 3 juli 2020
Aantal spelers Apex Legends neemt toe tot 25 miljoen
Aantal spelers Apex Legends neemt toe tot 25 miljoen Nieuws van 12 februari 2019
Apex Legends heeft tien miljoen spelers na drie dagen
Apex Legends heeft tien miljoen spelers na drie dagen Nieuws van 8 februari 2019
Battle royale-game Apex Legends heeft na een dag twee miljoen spelers
Battle royale-game Apex Legends heeft na een dag twee miljoen spelers Nieuws van 5 februari 2019
Meer producten en artikelen
Games Ubisoft Geruchten

Reacties (96)

-Moderatie-faq
96
93
36
2
0
48
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
SCIxX 17 april 2025 09:42
Ubisoft mag van mij failliet gaan en vervangen worden door wél consument georienteerde game developers.
Vinnie.1234 @SCIxX17 april 2025 09:58
Waarom dat nu weer? Ubisoft brengt nog steeds mijn favoriete games uit, zelfs 1 van de weinige publishers die voor mij nog games uit brengt waar ik naar uit kijk. Assassins Creed Shadows was gewoon weer een pareltje en Star Wars Outlaws heb ik me ook prima mee vermaakt. En als ik gewoon in mijn omgeving vraag bij de mensen die de game hebben vermaken hun zich er ook prima mee eigenlijk... En nu staat Anno 117 Pax Romana nog op het lijstje en voor mij blijft Anno toch 1 van de beste game Franchises die er is.

Ik heb soms het gevoel dat alle haat richting Ubisoft zich voornamelijk op het internet af speelt en mensen gewoon iets hebben gevonden waarop ze kunnen haten. Ja ze hebben ook echt waardeloze games uitgebracht zoals Skull and Bones, maar elke uitgever brengt wel is hele slechte games uit. Zelfs Rockstart kan er wat van met de GTA Trilogy
Botmeister @Vinnie.123417 april 2025 10:25
Ik heb soms het gevoel dat alle haat richting Ubisoft zich voornamelijk op het internet af speelt en...
Speelt zich niet alleen af op het internet hoor! Klik even op de 5 year view https://stockanalysis.com/quote/epa/UBI/

Ze zijn al jaren hun aanbod aan het vernauwen om het hoofd boven water te houden. Hun tactieken van dlc's en microtransacties begint ze parten te spelen. Er is nauwelijks vernieuwing. Hun CEO heeft vorig jaar eens geroepen dat we moeten rekenen op meer remakes/remasters en minder op nieuwe games. Vertrouwen in de toekomst is gering. Dat geldt voor gamers en voor investeerders.

Nu kan het zo zijn dat vernauwing van aanbod en focus op enkele titels, voor een verbetering van de korte/middellange financiële positie kan zorgen. Maar de EU komt straks met een verwoestende maatregel voor de aanpak tegen microtransacties en de manier waarop gaming tech inkomsten genereert. Dat kan best wel eens de genadeklap worden voor wankelende familiebedrijven als Ubisoft.

Ze leunen teveel op het verleden. Luisteren al lang niet meer naar de klant. Het ziet er gewoon niet rooskleuring uit voor Ubisoft. Ze hebben nu in 2025 zelfs China nodig om oude franchises in leven te houden.

~Game over. Insert coin.
Zoijar @Botmeister17 april 2025 11:27
Ja, precies, in 7 jaar zijn ze 90% van hun marktwaarde verloren (en eigenlijk in 5 jaar...) en dan nog de schuld bij "het internet" leggen.
Vinnie.1234 @Botmeister17 april 2025 12:43
Oké goed punt, al wil ik hier wel een aantekening op maken, stocks zeggen tegenwoordig niet alles meer. Word het internet boos? Stocks gaan omlaag. Maakt een bedrijf, maar 10% meer winst en het jaar er voor 20% meer winst? Stocks gaan omlaag. Wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat stocks steeds minder met het resultaat van een bedrijf te maken heeft. Minder groei of een klein beetje onrust kan er al voor zorgen dat de stocks omlaag klappen.

Maar je hebt wel een punt dat de daling ook wel iets zegt over de stand van zaken. Een opmerking dat Gamers moeten accepteren dat games niet van hun zijn etc. helpt ook zeker niet mee.

Mijn punt was meer dat het Internet voor een haat hype tegen Ubisoft heeft gezorgd en mensen daar in mee gaan en ik dat lang niet altijd terecht vind.

Tevens heeft luisteren naar de klant ook niet altijd het gewenste effect. Kijk naar Assassin's Creed Mirage waar ze weer echt teruggingen naar de roots wat vele fans zo graag wilde. Het spel kwam uit en de conclusie van vele was dat het saai was... Maar dan vraag ik me af of die fans wel het origineel hebben gespeeld eigenlijk. Die was ook "saai" en dat is wat fans toch wilden?
arnovr @Botmeister17 april 2025 15:40
Ach ook dat is wel weer context afhankelijk. Want als je op diezelfde stockanalysis link op MAX klikt, dan zou je ook kunnen stellen dat de laatste 10 jaar geflatteerd is, en dat het nu een stuk "normaler" is geworden.

Buiten beschouwing van inflatie etc etc etc.
Caelestis @Vinnie.123417 april 2025 12:08
Het probleem is hoe ze omgaan met de kostprijs. AC Shadows is inderdaad niet slecht maar gewoon een 6je.
Het innoveert totaal niet net zoals dat Farcry 6 dezelfde gameloop erin heeft als Farcry 3.
En als een titel het slecht doet is het allemaal de schuld van youtubers, worden de devs ontslagen en studios gesloten. Stel je voor dat de aandeelhouders een minder positief berichtje krijgen.

Alles wordt volgepropt met Battle passes, lootboxen, abo's en day 1 DLC. Denk je dat devs ooit een cent daarvan zien?
Ze hebben zelfs AAAA proberen te verkopen.

In mijn ogen is een AAA synoniem aan bagger games.

Alle goede devs zijn allang vertrokken dus wat er overblijft is voldoende om een 6je te genereren.

Wil je de oude Anno gevoel weer hebben moet je opzoeken welke devs het gemaakt hebben en kijk je waar ze nu werken.
Ubisoft als naam is net als Blizzard een EA een lege huls geworden.
Volg de echte devs en je kan er weer normaal van genieten.
Klauwhamer @Caelestis18 april 2025 09:43
Precies dit. Het is een beetje gek om kritiek op Ubisoft (en bijvoorbeeld Blizzard) toe te schrijven aan 'riding the internet hate train', terwijl overduidelijk is dat de grote studio's vooral succesformules uit het verleden herkauwen, weinig nieuws maken, en de hele trucendoos opentrekken om MTX te verkopen (bovenop AAA-pricing!) en de reden is even banaal als simpel: omdat het wérkt. Totdat het echter niet meer werkt (zie de koers die Ubisoft vaart met titels die ze uitbrengen ten opzichte van marktwaarde Ubisoft, zie Blizzard met hun "pay for convenience"-benadering in niet-Diablo Immoral, om over Diablo Immoral maar te zwijgen). Het is niet voor niets dat volgens de Steam-charts Diablo IV amper gespeeld wordt (ja, ik weet het, Blizzard heeft een eigen launcher sinds dag één maar newsflash: dat heeft Path of Exile ook en de player count bij Steam is ongeveer 1:20 give or take). Maar goed; die kleine playerbase achter Diablo IV genereert genoeg revenue het rendabel te houden schijnbaar. More power to them.

Het is veel te makkelijk om met het vingertje te wijzen naar de mondige consument waarbij ik wel wil opmerken dat review bombing met zowel enen als tienen weinig met 'de werkelijkheid' of consensus te maken heeft. Het gros blijkt steeds opgewarmde kliekjes uit de succesformule-diepvries; magere zesjes en primair een MTX-vehikel.
Nephalem82 @Vinnie.123417 april 2025 10:49
Dit dus, zat games van Ubisoft waar ik me helemaal in kan verliezen en die echt gewoon wel goed zijn. Zeker, ze zijn niet altijd even in touch met hun playerbase, maar dat is bijna geen een dev. We zien vanzelf wel wat het wordt, wordt het niets dan beginnen ze wel weer aan iets anders. Ik kijk iig uit naar Division 3 en de DLC voor Division 2, en een nieuwe Far Cry gaat er altijd wel in .

Tis inderdaad veel haten op triple-A dev's tegenwoordig, alsof er alleen maar goede games komen van indie dev's. daar zitten ook goede games tussen, zeker, maar heel veel daarvan is ook het aanzien niet waard.

[Reactie gewijzigd door Nephalem82 op 17 april 2025 10:51]

CSB @Nephalem8217 april 2025 11:24
Daar ben ik het niet mee eens. Kijk eens naar studio's als Grinding Gear Games (Path of Exile) of Digital Extremes (Warframe). Beiden uitgegroeid van indie studio's nu naar respectabele studio's. Kijk naar de playerbase en naar de laatste developer interviews op Youtube. Ze luisteren wel degelijk naar hun consumenten en zie het resultaat. Goed, niet alle patches en updates zijn perfect, maar je kunt nou eenmaal niet iedereen te vriend houden.

In het geval van Ubisoft, maar ook studio's als Bethesda, Bioware en Bungie (goh zou het met de B in de naam te maken hebben? :p) zie je dat men probeert om te cashgrabben met multiplayer-only, battle royale-achtige games, waar er al tal van zijn. (ja Bioware ook, remember Anthem?)

Er zijn dus wel degelijk studio's die luisteren naar de consument en daar iets constructiefs mee doen.
Nephalem82 @CSB17 april 2025 11:28
Je kunt wel leuk 2 voorbeelden noemen, maar dat maakt het nog geen feit. er zijn genoeg indie devs die niet luisteren en/of communiceren, hetzelfde geld voor AAA's , en ook devs aan beide kanten die dat WEL doen. dat was mijn punt.

Het is wel zo dat aaa=bad wel iets is waar men nogal lekker op gaat tegenwoordig, het valt wel op zeg maar , terwijl er ook echt wel parels tussen zitten.

Het kan goed of slecht zijn aan beide kanten.

btw, Path of Exile = Tencent , die zijn mogelijk nog erger dan ubisoft wat mtx etc betreft. ze hebben een meerderheid van de aandelen in handen.

[Reactie gewijzigd door Nephalem82 op 17 april 2025 11:31]

CSB @Nephalem8217 april 2025 11:57
Ik reageerde enkel op jouw opmerking dat "bijna geen enkele dev luistert naar hun playerbase".

En ja, Path of Exile is nu overgenomen door tencent, maar dat betekent nog niet dat het niet van een indie studio is gegroeid tot wat het nu is of dat ze niet luisteren naar hun spelers, precies het punt wat ik probeer te maken.
Krishius @Nephalem8217 april 2025 14:01
Tencent heeft inderdaad aandelen bij Grinding Gear Games (Path of Exile)
Maar Grinding Gear Games behoudt alle rechten, daar bemoeit Tencent niet mee, zeggen de founders van GGG.

Er wordt regelmatig na release van update of season/league interviews gegeven door content creators met de ontwikkelaars. Over het algemeen word het heel goed ontvangen, alleen dit seizoen niet met PoE2 patch 0.2 en voorheen met PoE Lake of Kallandra League.

Patch word wel snel beter maar ze hebben deze maand concurrentie met Last Epoch die hun seizoen uitstelde met 2 weken vanwege patch in PoE2. Ben heel benieuwd hoeveel "exiles" zich terugtrekken naar Last Epoch dit seizoen.

Er zit nogal wel een verschil met games van Ubisoft en hoe GGG met Path of Exile hun game financieren.
Path of Exile heeft naar mijn mening 1 van de beste MTX uitvoeringen die er bestaat.
Het is gratis (PoE2 als die uit early access komt) maar je kan supporter packs kopen met wat cosmetics, belangrijkste verschil is dat je voor de waarde van de supporter pack ook premium currency erbij krijgt. Enigste nadeel vind ik stash tabs, die heb je wel nodig in een ARPG, dus een QoL mtx. Is wel vaak in de aanbieding.

Ubisoft dumpt een store in single player game met exp boosters, world map pack die POIs laat zien en cosmetics. Laten we dan ook niet vergeten hoe duur complete editie van Ubisoft games zijn op release dag. Ik koop ze hooguit voor €50, maar dan zijn we 2 jaar verder na mijn gevoel na release.

En al hun games van de laatste 10 jaar lijken hetzelfde, Worldmap vol POIs, als je er 1 gezien heb dan heb je ze allemaal gezien. Het is egt niet voor niets dat de aandelen crashen, niet alleen vanwege Shadows. En dan volgen ze nu een oude battle royale trend dat al verzadigd is. Komt bij mij te laat en wanhopig over. Ze hadden succes kunnen hebben met XDefiant, maar dan trekken ze de stekker eruit.
johnbetonschaar @Nephalem8217 april 2025 16:17
btw, Path of Exile = Tencent , die zijn mogelijk nog erger dan ubisoft wat mtx etc betreft. ze hebben een meerderheid van de aandelen in handen.
Fun fact: Tencent heeft ook een significant belang in Ubisoft (ik meen tegen de 20%), en de geruchten zijn al jaren dat Tencent op enig moment Ubisoft helemaal zou willen opkopen.
Nephalem82 @johnbetonschaar17 april 2025 16:21
Zeker. maar dat is nog altijd een heel stuk "beter" dan een 60+% aandeel zoals bij GGG. een ieder die denkt dat GGG nog echt zelfstandig mag handelen , is tamelijk naief.

Tis zelfs nog erger , dit antwoord kreeg ik van ChatGPT :

"Tencent fully owns Grinding Gear Games (GGG) as of March 2024, having acquired all shares from the company's co-founders. This marks a significant shift from GGG's previous status as an independent developer."

Weet niet in hoeverre dat klopt, maar ja.. doe ermee wat je wil.

Ik blijf bij mijn eerdere post, er komt een hoop shit uit zowel bij indie als bij AAA , enige verschil is dat het erg "in" is om op triple-a te kotsen. zodra je dat bij indie's doet dan krijg je hele volksstammen over je heen.

[Reactie gewijzigd door Nephalem82 op 17 april 2025 16:23]

SCIxX @Vinnie.123417 april 2025 10:53
Ze staan voor praktijken die ik niet graag zie in de game-wereld. Zoals microtransactions, en dan ook nog in een single-player game. Ze zijn duidelijk revenue-first, niet consumer first. Er zijn genoeg bedrijven die dit beter doen, zoals FromSoft.

[Reactie gewijzigd door SCIxX op 17 april 2025 13:30]

Sven4president @Vinnie.123417 april 2025 11:18
Er is naar mijn idee niks mis met het genieten van Ubisoft games maar persoonlijk vind ik het al jaren een beetje ongeïnspireerde games. Alle rpg's zijn in grote lijnen een beetje: vecht een gebied vrij en versla een baas. Allemaal een beetje een herhaling van de Far Cry formule. Alle rpgs die ze uitbrengen zien er gewoon zo generiek en saai uit. Nooit eens vernieuwing uit zichzelf maar altijd andere kopieëren is gewoon super saai. Dan komt er natuurlijk een breed scala aan microtransactions en meerdere pre-order opties mee. Dat de microtransactions eerder beschikbaar waren dan de game zelf (In het geval van Shadows) vind ik allemaal weer heel typisch voor het bedrijf. Het gebeurt zo vaak dat ik de studio ondertussen geen kans meer geef en als ik de naam Ubisoft hoor ik wel al een bepaald beeld heb van het spel wat ze toch echt zelf hebben neergezet.

Ik begrijp de kritiek die het bedrijf krijgt en vind eigenlijk jammer dat ze nog de aandacht krijgt op grote shows met de games die ze uitbrengen. Altijd mooie filmpjes en beloftes maar weinig inhoud in de game zelf. Als het bedrijf failliet gaat lig ik er niet wakker om.
applemooze @Vinnie.123417 april 2025 14:56
Dude, shadows is echt slecht. Het spel is om een geldsysteem gebouwd, de voice acting is het slechtste wat je ooit gehoord heb en je hebt in totaal 7 verschillende vijanden.
Een pareltje.. doe de ezio saga opnieuw en vertel dan wat je van Shadows vind.
rejer @Vinnie.123417 april 2025 15:39
gewoon weer een pareltje ? hahaah. Word jij betaald door ubi ?
Beakzz @flipmanonline17 april 2025 12:30
Dus hij mag niet genieten van games die hij speelt, maar moet eerst even uitzoeken wat de rest van het internet er van vindt en zijn mening daar op aanpassen? Heel logisch... Er zijn genoeg gamers die genieten van Shadows. Ik heb het zelf niet gespeeld dus ik kan niet zeggen wie er hier "gelijk" heeft, maar ik hoor en zie veel positieve geluiden over Shadows. Niet dat het perse een top game is, maar leuk vermaak. Een hamburger i.p.v. een goede steak.

Zelfs op Steam staat deze game very positive wat echt zeldzaam is voor een game waar zoveel ophef over is op het internet. Ik heb het idee dat er een hoop schreeuwers zijn die roepen dat de game slecht is, maar het zelf niet eens geprobeerd hebben (of niet hun type game is).

[Reactie gewijzigd door Beakzz op 17 april 2025 13:02]

Xander.M @flipmanonline17 april 2025 12:58
Ubisoft games zijn ongeïnspireerd "safe" games, maar ze zijn echt niet slecht.

Als je ubi games verschrikkelijk slecht vind speel je kennelijk niet heel veel games.
Gunneh @SCIxX17 april 2025 13:23
Misschien moet je meer willen dat Ubisoft het beter gaat doen zodat duizenden mensen hun baan niet kwijt raken...

Altijd raar hoe mensen zeggen "Ik hoop dat X of Y failliet gaan!" terwijl er zoveel mensen afhankelijk van zijn...
SCIxX @Gunneh17 april 2025 13:30
De vraag blijft en die zal worden opgevuld door andere bedrijven, andere bedrijven die ook mensen nodig hebben.
Smuey 17 april 2025 09:33
Geweldig, net waar de markt op zit te wachten, nóg meer ongeïnspireerde multiplayer-only titels die volgeprakt zitten met microtransacties. Doet Ubisoft sowieso ook maar iets aan marktonderzoek voor ze met dit soort plannen komen?
CSB @Smuey17 april 2025 10:00
Ja dit dus. Ik snap er geen moer van. Wie denkt er nu dat hier de game-wereld op zit te wachten? Waarom denken jullie (Ubisoft) nou dat de (met name) oudere singleplayer Assassin's Creeds en Watchdogs games zo goed liepen? Goed, tegenwoordig doen die series het niet zo best, maar doe dan onderzoek waarom dit zo is en verbeter je product!

Ze zijn volgens mij alleen maar bezig om naar andere bedrijven te kijken die met dergelijke graai-multiplayer games geld verdienen en denken "dat willen wij ook!" En dat is precies waarom jullie dus failliet zullen gaan.

Jammer hoor, ik ben nog steeds fan van (de oudere) Assassin's Creed games en mijn hoop op ooit een nieuwe met die oude filisofie en gameplay kan ik waarschijnlijk vergeten...
Gubbel @CSB17 april 2025 10:22
Gezien de omzet die Fortnite draait, is er wel degelijk een markt. Niemand is simpelweg in staat een deel daarvan op te pakken.
CSB @Gubbel17 april 2025 10:31
Jawel, maar die markt is al verzadigd. Tenzij ze met iets radicaal nieuws op de proppen komen wat echt beter is, gaat dit nieuwe plan van ze gewoon niet werken.
geert1 @CSB17 april 2025 12:16
Het was nog erger: elke grote uitgever was bezig met meerdere hero shooters en battle royales. Veel daarvan zijn nooit uitgekomen, Sony werkte aan 12+ van deze titels en dat werd een bende; het was pure gekte. Iedereen wil het succes van Fornite en GTA Online. Dat is nog gaande, maar is al iets over de piek heen volgens mij.

Apex Legends wordt wel flink minder gespeeld dan tijdens de piek (alsnog 180k spelers in 24 uur op Steam alleen, maar het was eerder 600k), wat misschien enige ruimte geeft voor een nieuwe, soortgelijke titel. Dus Ubi is hier niet helemaal idioot, maar het kan nog steeds gemakkelijk misgaan vanwege hoge verzadiging.

De grote uitgevers spelen op safe en gaan voor wat eerder werkte. Ze proberen games te maken die 20 jaar lang geld opleveren, liefst een miljard of meer per jaar (wat haalbaar bleek voor Fortnite en GTA Online, maar uiteraard niet voor veel titels tegelijk). Daarbij is het risico op oververzadiging enorm, net zoals gebeurde met de MMO-hype toen World of Warcraft erg succesvol bleek. En ook toen faalden de meeste MMO's en vele zijn niet uitgekomen, soms na vele tientallen miljoenen te hebben uitgegeven aan de ontwikkeling.

Toch blijkt dat als er af en toe zo'n project slaagt, dat dat genoeg kan opleveren om te compenseren voor meerdere gefaalde projecten. Daarom gaan de grote uitgevers telkens door met het volgen van de grootste trends, in plaats van het serveren van variatie en innovatie. Dus het is creatieve armoede maar puur financieel kan het wel goed uitpakken. Ook andere markten worden steeds commerciëler en gaan minder voor niches; het is deel van de algemene groeiziekte van het ultra-kapitalisme.

Gelukkig zijn er de indies en de middelgrote spelers: ik kan niet wachten op Hades 2, Slay The Spire 2, Windblown, en waar Larian mee komt na BG3 bijvoorbeeld. Daar zit de echte vonk tegenwoordig; van de grote uitgevers moeten we vooral meer van hetzelfde verwachten.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 17 april 2025 12:22]

Lodd @CSB17 april 2025 10:06
Ik denk niet dat Ubisoft hier mee leest...

Ik ben wel met je eens dat het onduidelijk is wie hier buiten Ubisoft om vroeg.
Annihilism @Smuey17 april 2025 10:03
Ze zien vast van die gare multiplayer cash-grabs van de chinese uitgevers en denken "hey dat kunnen wij ook". Veel meer zal er niet achter zitten.

Pak een engine, plak er wat nieuwe skins op, microtransacties en een store er in, tjakka! klaar!
k995 17 april 2025 11:49
Welke battle royal is er nog nodig naast pubg? :)
TTheuns @k99518 april 2025 00:00
Fortnite, zodat de wat meer casual gamers niet bij PUBG terecht komen en daar gaan klagen dat er dingen aangepast moeten worden.
k995 @TTheuns18 april 2025 01:39
lol yep
useruser 17 april 2025 09:20
Creatief hoor, Ubisoft laat weer zien waarom het een AAA studio reputatie verdient
Mkaiser @useruser17 april 2025 09:59
*AAAA
Flamesz @useruser17 april 2025 10:06
Volgens mij bedoel je daar AAAA te zeggen.
erwinwernars @Flamesz17 april 2025 10:31
Gaat het tegenwoordig al verder dan triple A?

sinds wanneer :o
Shizukana08 @erwinwernars17 april 2025 10:42
Toen Skull and Bones werd aangekondigd na een jaren lange dramatische ontwikkeling (even kort gezegd) werd deze als 4x A aangekondigd door een CEO of persoon van Ubisoft. Ondanks de game nog steeds levend is, is het verre van wat het oorspronkelijk de bedoeling was. Daarna is de term nog een keer gebruikt door Ubisoft volgens mij dat ze nog AAAA games in ontwikkeling hebben, maar volgens andere berichtgeving werd er toen bedoeld dat er gewoon veel geld en meerdere bedrijven in de ontwikkeling is mee gemoeid volgens mij, welke elke een AAA game zouden kunnen maken.

[Reactie gewijzigd door Shizukana08 op 17 april 2025 10:43]

Dreanor @erwinwernars17 april 2025 10:34
De game Skull & Bones werd "verkocht" als eerste AAAA game ooit! 8)7 Als ik het mij goed herinner.
Vrijdag @Dreanor17 april 2025 11:37
En de aller eerste AaAaAA! game dan?

Wikipedia: AaAaAA!!! – A Reckless Disregard for Gravity

8)
WhiteSnake76 @Dreanor17 april 2025 12:11
Echt drama was/is dat, keek er heel erg maar uit omdat ik Black Flag wel geel goed vond.
Gelukkig lijkt het er nu op dat ze Black Flag als Remaster uitbrengen.
JosPlays 17 april 2025 09:23
Here we go again. Ze geven een nieuwe multiplayer only game uit, gaat een tijdje goed en dan trekken ze de stekker eruit omdat het niet voldoet aan hun verwachtingen. Er zal vast een reden zijn waarom mensen minder Apex Legends spelen en er ook minder geld aan uitgeven, denk niet dat die mensen massaal weer op een nieuwe multiplayer game gaan spelen die lijkt op een game waar ze mee gestopt zijn. Ben benieuwd hoe dit uitpakt voor Ubisoft, maar ik heb er weinig vertrouwen in.
HADES2001 @JosPlays17 april 2025 10:27
gaat een tijdje goed is zelfs al teveel eer die je ze geeft. xdefiant is nooit van de grond gekomen en binnen een jaar kwam al de statement dat de stekker uit de support gaat. De markt voor battleroyale is al zo vol dat je wel met een hele bijzondere game moet komen om spelers te trekken en een kloon gaat dat nooit lukken
Lodd 17 april 2025 10:15
Het probleem is natuurlijk dat Apex Legends het monopolie bezit op Apex Legends zijn. Niemand kan een betere Apex Legends dan Apex Legends maken. De kopie moet dus wel inferieur zijn. Dat is dus een strategie voor mislukking.

We hebben toch jaren geleden al gezien wat er gebeurde met bedrijven die een "WOW-killer" beweerden te maken? Men zou nu toch kunnen weten dat dit soort strategieën altijd mislukken?

Het is ook logistiek gezien heel raar: als je vandaag ziet dat game X veel geld verdient en je besluit om dat succes te kopiëren dan heb je over 4 jaar een game waar niemand op zit te wachten. Immers, de mensen die nog steeds enthousiast game X spelen blijven vaak als loyale speler gebonden aan game X. Mensen die afgehaakt zijn van game X zijn op zoek naar iets anders. De wereld en de gamemarkt zijn ook weer 4 jaar verder. En daar sta je dan met een kopie van een game die ook al weer 4 jaar patches heeft gehad. En als de kopie er teveel op lijkt, verlies je ook nog eens de gunfactor.

Hoe kan het nu dat hogere managers toch besluiten om met zo'n dom idee aan de slag te gaan? Het zou interessant zijn om eens te kijken hoe en waarom dit soort besluiten tot stand komen.
Wolfos
@Lodd17 april 2025 11:21
Omdat ze dat met singleplayer ook doen, en dat werkt wel. Want een singleplayergame die vandaag populair is, is dat over vijf jaar niet meer.

Het cruciale verschil dat Ubisoft vermoedelijk niet ziet is dat multiplayergames héél lang populair blijven. Zeker nu met live service games die zichzelf steeds vernieuwen en dan kom je als nieuwkomer met je 1.0 versie. Je moet dan echt iets interessants doen.
Zoijar 17 april 2025 10:18
Ik zou wel eens een soort stealth pvp of pve willen zien, iets waar tactiek veel zwaarder weegt dan twitch skills (zodat ik als oudje ook nog mee kan komen). En dan vrij hardcore zonder markers, maps, compass, huds, etc. Misschien soort sniper game dat je ook zelf je cammo moet ontwerpen enzo. Of coop infiltration waar als je gespot wordt het meteen onhaalbaar is. One hit kills ook (pubg like).
HADES2001 @Zoijar17 april 2025 10:31
ah je bedoelt zoals de oude Rainbow Six games en Splinter Cell. maar nee Ubisoft wil alleen maar zijn dertien in een dozijn open world games maken zoals assassins creed en far cry. Zo jammer want vroeger maakte ze echt goede games
Zoijar @HADES200117 april 2025 11:17
Nou wel iets anders dan dat... maar, ja, niet weer een open world met chores idd
Milanobrotchen @Zoijar17 april 2025 15:07
Escape from Tarkov! als je stealthy speelt vermijd je de Twitch skill spelers en kun je ze misschien ook zelfs verassen ;)
Grobbelboy 17 april 2025 09:37
Waarom in godsnaam... Als er één genre wel verzadigd is dan is het battle royale en aanverwante soortgenoten.
Ubisoft zou met het spel profijt willen halen uit het dalende aantal spelers van Apex Legends, schrijft Henderson.
Right, in plaats van te begrijpen dat de populariteit van dit type spel gewoon wat begint af te nemen :+
twan2020 17 april 2025 09:57
Goh wat origineel. Klinkt als dead on arrival.
watercoolertje @twan202017 april 2025 10:43
Klinkt als dead on arrival.
Klinkt eigenlijk wel als een tof titel voor een game :)
Vrijdag @watercoolertje17 april 2025 11:40
Waar je als zombie wordt gedropt en moet zien te ontsnappen terwijl de levenden je opjagen. Klinkt als een goede PvE mogelijkheid 8)
ScuL 17 april 2025 10:34
Ik denk niet dat ze het succes van Apex Legens kunnen evenaren. Het was imo één van de beste shooters in het afgelopen decennium. Ik heb er werkelijk duizenden uren ingestopt.
Waar ik op een gegeven moment steeds minder ben door gaan spelen is de continue verstoring van de balans in de gameplay. De basisset legends (karakters) was uitstekend. Maar steeds werden er nieuwere legends toegevoegd met extreem overweldigende eigenschappen waardoor je telkens weer je speelstijl moet aanpassen. Dit heeft heel veel spelers gefrustreerd en is één van de redenen waardoor Apex veel minder gespeeld wordt dan voorheen. Als er een game-modus was met de basisset legends denk ik dat het veel spelers weer terug zou brengen.
zlpsycho @ScuL17 april 2025 11:46
Apex voelt ook heel clunky nu aan als je bv BO6 gespeeld hebt.

En er zijn alleen nog maar hardcore spelers over. Zelfs in mixtape. Ik vind het niks meer aan.
Milanobrotchen @zlpsycho17 april 2025 15:09
Toen het uit kwam won ik nog potjes met 20+ kills nu kom ik niet eens meer in de buurt :+
Wel leuk om te zien dat de hardcore loyale spelers op een gegeven moment zo goed worden in een game.

Wel jammer voor nieuwe mensen die de game een keer uit willen proberen.

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 17 april 2025 15:11]

zlpsycho @Milanobrotchen17 april 2025 15:27
Ik speelde met 1 vriend en dat werkt niet.

Telkens word je gepakt door 3 stack squads.

De 3e speler die je mee hebt is altijd een bot. Ook al heeft diegene 4k batch en 20 bom.

[Reactie gewijzigd door zlpsycho op 17 april 2025 15:28]

Milanobrotchen @zlpsycho17 april 2025 15:33
-

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 17 april 2025 15:34]

LongJoy1980 @zlpsycho17 april 2025 16:34
Spel moet je ook tactisch willen spelen....niet als een egoïstische kip zonder kop rond willen lopen schieten op alles dat beweegt. Dat is, in mijn optiek, het grote probleem van het spel. Het legt het ik ik ik - karakter van de mensheid bloot terwijl dit team based is.
LongJoy1980 @ScuL17 april 2025 16:24
Het is juist de challenge om je speelstijl aan te passen aan de nieuwe mechanics die nieuwe legends met zich meebrengen.
Ik speel het spel nog steeds elke dag maar wat mij behoorlijk frustreert is de egoïstische ongeduldige hersenloze speelstijl van veel spelers tegenwoordig. Die zien het niet als battle royale maar als veredelde TDM en verwachten dat je meegaat in het proces. Ik weiger dat te doen.
Voor anderen is het ongebalanceerde effect van legends en wapens een probleem ( iets wat ik zeker kan snappen kijkende naar dit seizoen met Ash & akimbo p2020 )....de ander vindt het ontbreken van content een probleem...weer de ander de prijs van battle passes ( ikzelf heb nooit een cent uitgegeven aan de game ) de ander de servers...en dan heb je ook nog de aimbot controller vs MnK discussie waarbij het spel veel meer op consoles experience wordt gericht dan op pc experience.

In mijn optiek ligt het probleem voornamelijk bij 1. de community hun gedrag en 2. de devs of misschien EA.

Het team concept vind ik hartstikke leuk maar ik ervaar vaak teveel pressure van mijn teammates om me als een idioot te gedragen en daar heb ik geen zin in. I'm interested in the win..not the kill...Yes I do love to kill...maar ik ben zeer tactisch aangelegd en wil gewoonweg geen idiote beslissingen nemen want het spel draait vooralsnog om zo lang mogelijk te overleven en dat kun je op diverse manieren bereiken.

[Reactie gewijzigd door LongJoy1980 op 17 april 2025 16:30]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.