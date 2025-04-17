Strava wil hardloopapp Runna overnemen voor onbekend bedrag

Fitnessdienst Strava is van plan om hardloopapp Runna over te nemen. Dat maakten de twee bedrijven op donderdag bekend. De twee apps blijven 'voorlopig' los van elkaar bestaan en de financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.

Strava meldt dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten met Runna, een Britse app die wordt gebruikt voor het opstellen van gepersonaliseerde hardloopschema's. De overname moet nog wel goedgekeurd worden door markttoezichthouders voordat deze afgerond kan worden.

De twee bedrijven maken verder weinig bekend over de deal, maar benadrukken wel dat Runna voorlopig een onafhankelijk team en een losstaande app blijft. "Ons plan is om de apps in de afzienbare toekomst gescheiden te houden, te investeren in de groei van het Runna-team en de ontwikkeling van de Runna-app verder te versnellen", zegt Strava-ceo Michael Martin. Ook de Strava Premium- en Runna Premium-abonnementsdiensten blijven gescheiden.

De oprichters van Runna spreken op hun website wel over 'zinvolle integraties' tussen de twee platforms, zoals de mogelijkheid om je op Runna aan te melden met je Strava-account. Strava benadrukt daarbij wel dat het een open platform blijft, dat integraties blijft aanbieden voor andere trainingsapps.