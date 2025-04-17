Strava wil hardloopapp Runna overnemen voor onbekend bedrag

Fitnessdienst Strava is van plan om hardloopapp Runna over te nemen. Dat maakten de twee bedrijven op donderdag bekend. De twee apps blijven 'voorlopig' los van elkaar bestaan en de financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.

Strava meldt dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten met Runna, een Britse app die wordt gebruikt voor het opstellen van gepersonaliseerde hardloopschema's. De overname moet nog wel goedgekeurd worden door markttoezichthouders voordat deze afgerond kan worden.

De twee bedrijven maken verder weinig bekend over de deal, maar benadrukken wel dat Runna voorlopig een onafhankelijk team en een losstaande app blijft. "Ons plan is om de apps in de afzienbare toekomst gescheiden te houden, te investeren in de groei van het Runna-team en de ontwikkeling van de Runna-app verder te versnellen", zegt Strava-ceo Michael Martin. Ook de Strava Premium- en Runna Premium-abonnementsdiensten blijven gescheiden.

De oprichters van Runna spreken op hun website wel over 'zinvolle integraties' tussen de twee platforms, zoals de mogelijkheid om je op Runna aan te melden met je Strava-account. Strava benadrukt daarbij wel dat het een open platform blijft, dat integraties blijft aanbieden voor andere trainingsapps.

Strava neemt Runna over
Bron: Strava

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2025 08:46 34

17-04-2025 • 08:46

34

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Reacties (34)

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beugeldop 17 april 2025 08:51
Dit voelt voor mij vooral alsof Strava gewoon nog een (klein) stukje marktaandeel wil kopen. Runna heeft technologisch gezien weinig om jaloers op te zijn vanuit Strava perspectief.
Praetoriani @beugeldop17 april 2025 09:17
Als fervent (ultra)marathonloper en gebruiker van zowel Strava als Runna begrijp ik je reactie niet. Runna en Strava hebben een compleet andere kern: Runna maakt gepersonaliseerde schema's om je naar hardloopdoelen toe te helpen, Strava is een sportfocus social media app met enige middelen om je activiteit in detail te analyzeren.

Ze hebben weinig gemeen. Uiteraard heeft Runna ook een soort van social media achtig platform, maar dat is niet waar de meeste mensen gebruik van maken en de reden van de dienst
beugeldop @Praetoriani17 april 2025 13:28
Als gebruiker van beide apps vind ik dat als je kijkt naar hoe de app in meer algemene zin werkt, functioneert en integreert met allerhande accessoires, apps, merken etc. dat Strava veel verder is dan Runna. Daarom voelt het voor mij niet alsof er technologie gekocht wordt, maar dus eerder een stukje van de markt. Het zou mij verbazen als deze apps niet samen gaan in de toekomst (waarbij Runna dan vermoedelijk opgaat in Strava).

Overigens zeg ik niet dat Runna helemaal niets heeft dat Strava niet ook heeft in enige vorm, maar voelt alsof dat verschil klein is en niet de reden van deze acquisitie,
Zwolsermbtr @beugeldop17 april 2025 08:57
Gewoon de concurrentie uitkopen voor ze daadwerkelijk wat van je marktaandeel wegsnoepen. Dat is is hoe monopolie zakendoen werkt in 2025
Dreamvoid
@Zwolsermbtr17 april 2025 09:21
Er zijn zoveel hardloop/fitness apps, voor het marktaandeel doe je dat niet. Maar misschien hebben ze (gepatenteerde) features die Strava wil integreren.
Casejunky 17 april 2025 09:13
Dit is puur concurrentie uitschakeling als je het mij vraagt. Beide apps doen nagenoeg hetzelfde, dus waarom dan anders de overname.
wildhagen
@Casejunky17 april 2025 09:18
Dat is wat kort door de bocht. Ja het veroveren van een groter marktaandeel zou een factor kunnen zijn.

Maar er kan nog wel meer meespelen waar wij geen zicht op hebben. wellicht heeft Runna bijvoorbeeld bepaalde patenten in bezit die Strava op deze manier in handen wil krijgen. Of bepaalde andere kennis/kunde die men in wil kopen.

Om maar wat voorbeelden te noemen.
Casejunky @wildhagen17 april 2025 09:22
Dat zou kunnen, maar uiteindelijk gaat het toch vaak wel om een stukje concurrentie uitschakeling hoor.

Als je makkelijk andere apps kan overnemen die nagenoeg dezelfde opties bieden als dat jij nu doet, dan vergroot je heel erg je eigen positie natuurlijk. Wat uiteindelijk allemaal in de cijfers terug te zien is, bedrijven nemen niet zo snel apps over omwille van de nieuwere/andere technieken die er gebruikt worden. Maar meestal grotendeels enkel voor de naamsbekendheid te waarborgen.
Praetoriani @Casejunky17 april 2025 10:11
Ze bieden alleen niet nagenoeg dezelfde opties. Ik zie dit herhaaldelijk gepost worden - waar komt dit vandaan?

Het voelt af en toe alsof Tweakers zich een expert van alles wanen in de commentsectie.

Edit: aan de -1 te zien is dit een provocatieve opmerking. Echter is het een herhaaldelijk patroon in de Tweakers commentsectie die ik herken. In dit geval heel duidelijk mensen die geen van beiden apps gebruiken, maar er toch heel stellige meningen over hebben. Dat mag ik apart en een beetje wijsneuzerig vinden.

[Reactie gewijzigd door Praetoriani op 17 april 2025 12:14]

Casejunky @Praetoriani17 april 2025 15:29
Wil je best laten zien dat ik beide apps heb geprobeerd een redelijke tijd, en dus prima kan inschatten of het voor mij persoonlijk voelt dat beide apps hetzelfde doen.

Ja je kan met de 1 meer tracken en met ander meer een trainingschema aanhouden, neemt niet weg dat in grote lijnen voor veel eind gebruikers(zoals ik destijds), de apps beide het zelfde doel beschouwen. En dat jij dat misschien niet vind is prima, maar inhoudelijk gezien vinden veel mensen dat Runna en Strava "hetzelfde" doen.


Ben ik het met je eens dat er een bepaalde cultuur hangt over de tweakers reacts op het nieuws? Ja zeker dat ben ik echt met je eens. Heeft weinig zin om er over te zeuren trouwens, ik verzet me er ook echt wel tegen hoor. Sterker nog, ik heb geen eens moderatie rechten meer, al jaren niet. Mis het niet, die score van die reacties kunnen me echt worden gestolen.
aval0ne @Casejunky17 april 2025 22:06
Beiden zijn geen concurrenten. In de verste verte niet. Weet je wel waarover je praat?
OneMoreThing @Casejunky17 april 2025 09:19
Waarbij ik de apps van Runna (IOS en WatchOs) een stuk prettiger vindt. Als Strava zich gaat bemoeien met de ontwikkeling hiervan voorspelt dat niet veel goeds gezien al die onzin AI analyses die Strava onlangs in hun eigen app heeft gestopt.
Kenhas @Casejunky17 april 2025 10:22
Ik gebruik geen van de twee maar het lijkt erop dat @Praetoriani een ander idee heeft
Als fervent (ultra)marathonloper en gebruiker van zowel Strava als Runna begrijp ik je reactie niet. Runna en Strava hebben een compleet andere kern: Runna maakt gepersonaliseerde schema's om je naar hardloopdoelen toe te helpen, Strava is een sportfocus social media app met enige middelen om je activiteit in detail te analyzeren.

Ze hebben weinig gemeen. Uiteraard heeft Runna ook een soort van social media achtig platform, maar dat is niet waar de meeste mensen gebruik van maken en de reden van de dienst
Het lijkt er dus meer op dat ze elkaar aanvullen
Casejunky @Kenhas17 april 2025 15:33
Ja ik snap het punt wel achter de hele: ze zijn niet hetzelfde!

Maar zoals ik het persoonlijk zie, en vele met mij die de apps gebruikt zullen hebben in het verleden. Is het in grote lijnen wel het zelfde idee. Tuurlijk als je gaat kijken op professioneel niveau of je wilt trainen of enkel je tracking bij wilt houden, zijn er natuurlijk op beide apps dingen aan te merken(positief als negatief).

Maar het feit blijft dat het vooral de gemiddelde hardloper is die deze apps zal "proberen", en tot de conclusie komt dat ze in dezelfde category vallen.
SeenD @Casejunky17 april 2025 11:25
Yup, ik hoop dat hier een stokje voor gestoken gaat worden. Binnen EU en VS zijn ze dat meer aan het onderzoeken, is de overname echt voor verbetering, of alleen voor uitschakeling. En als het uitschakeling betreft, dan mogen ze van mij de overname wel blokkeren.
lastlong @Casejunky17 april 2025 11:40
Helemaal niet mee eens. Ik gebruik beide apps een paar keer per week.

Runna is een gepersonaliseerd trainingschema.
Strava is een sociaal netwerk voor sport.

De overlap is heel beperkt.
Royer @lastlong18 april 2025 09:34
Eens, zijn beide apps met een heel ander doel
Strava is inderdaad het sociale gebeuren en geeft je een klein beetje inzicht in je progressie.
Niet heel gedetailleerd maar meer wat basis.
Runna daarentegen is er om een hardloper te begeleiden en doelgericht te trainen.
De app maakt schama's en is veel gedetailleerder, net als Trenara.
dez11de @Casejunky17 april 2025 14:13
En wat dan nog?
rubenbe 17 april 2025 08:51
Dit lijkt me een reactie op de recente aankondigingen dat Garmin en Polar om ook trainingsplannen te beginnen verkopen (uiteraard via een extra subscription)
ull4givme @rubenbe17 april 2025 09:02
Ik meen dat Garmin al - gratis - aangepaste hardloopschema's aanbood in de vorm van Garmin Coach? Waar er een baseline wordt gemeten en er een trainingsplan wordt opgesteld met jou ingestelde doel in acht nemend.

Is dit veranderd?
mrhp @ull4givme17 april 2025 09:18
Nee, dit is er nog steeds. Ik ben nu halverwege zo'n schema van Garmin coach Greg en het bevalt uitstekend.
rubenbe @ull4givme17 april 2025 09:20
Voorlopig blijft het beperkt to "extra insights", maar de trend is gezet.

https://www.theverge.com/...us-subscription-wearables
Shinji @rubenbe17 april 2025 09:22
Over Polar kan ik niet spreken, maar Garmin bied al jaren trainingsplannen (gratis). De aangekondigde premium (Connect+) features omvatten volgens mij vooralsnog geen trainingsplannen maar vooral dashboards etc. Voor de trainingsplannen zit er wel extra content bij (in de vorm van instructie filmpjes) maar aan de trainingsplannen veranderd voor zover ik weet vooralsnog niks.

Dat gezegd hebbende wil het natuurlijk niet zeggen dat het in de toekomst een betaalde optie wordt, al verwacht ik eerder dat ze nieuwe functies betaald maken en het huidige laten zoals het is.
Demonslayer @rubenbe17 april 2025 20:34
Polar heeft nu indd ook als aanbod in de app, is gisteren of vandaag nieuw in app.
Marve79 17 april 2025 08:55
Ik gebruik beide, dus ik ben benieuwd of het dan goedkoper gaat worden wanneer het samen gaat, waarschijnlijk niet.
s3n @Marve7917 april 2025 11:30
Vast niet. Voor mij Strava meer een gimmick, daar waar ik aan Runna daadwerkelijk iets heb.
Ben vooral benieuwd of Runna / de Runna functionalteit beschikbaar blijft.
Marve79 @s3n17 april 2025 13:45
Enige wat ik van Strava gebruik zijn de maps om routes te zoeken bijv op vakantie. Dat werkt wel super.
bonyuri 17 april 2025 08:56
Gepersonaliseerde hardloop schema's is iets wat ik wel miste in Strava...
Als je een Apple Watch gebruikt voor je workouts, dan zou ik deze app aanraden: http://www.workoutdoors.net/
Eenmalige aanschaf, en enorm veel mogelijkheden.
kodak
@bonyuri17 april 2025 09:59
Dat is onder andere waarom Runna in 2021 ook ontstond. De oprichters hadden ervaring in trainen van hardlopers waarbij er gebreken waren aan wat de markt te bieden had.

De vraag is nmm wat de oprichters en hun financiers belangrijker vinden. Dat die gebreken na verkoop opgelost zijn, of dat ze zelf winst maken.
moonlander 17 april 2025 09:52
De twee apps blijven 'voorlopig' los van elkaar bestaan
We weten allemaal wel wat dit inhoud.
- komende 1 of 2 jaar blijft het bestaan
- strava krijgt misschien wat features van runna
- qua marketing wordt niks geinvesteerd in merknaam Runna
- runna gebruikers worden gemigreerd naar strava
- runna sluit de deuren

[Reactie gewijzigd door moonlander op 17 april 2025 09:53]

vargo 17 april 2025 10:58
Strava belooft van alles, maar de geschiedenis leert dat dit absoluut geen zekerheid is.

Strava heeft eerder ook Fatmap overgenomen. Deze app bevatte 3d kaarten voor in bergen / backcountry, en werd gebruikt om beslissingen te nemen die van levensbelang zijn.

De overname werd met veel bombarie aangekondigd:
FATMAP and Strava have joined forces! We're bringing the best of FATMAP to Strava, including 3D and winter satellite maps. Sign in or sign up to plan, track, and discover routes and stay tuned for updates
bron: https://www.strava.com/legacy-embeds

Lang verhaal kort, de essentiele features van FATMAP om de juiste beslissingen te nemen in de bergen zijn de nek omgedraaid. Zie: https://communityhub.strava.com/search?q=fatmap

Mooie quote die ik tegenkwam:
Strava,

You acquired fatmaps and then essentially got rid of its most useful, important, life-saving measures. What were you thinking? Slope angle is critical for planning safe backcountry travel (see Jack Mahoney’s letter above) - why would you get rid of all the features that made fatmap a useful tool?

Please bring those features back.
Zynth 17 april 2025 09:44
Strava wil hardloopapp Runna overnemen voor onbekend bedrag
Ik vermoed niet dat Runna akkoord zal gaan met een onbekend bedrag.
rko4u @Zynth17 april 2025 12:02
Maar deze zin gaat ook over Strava. Dus ik denk dat Runna het bedrag wel kent.
Zynth @rko4u17 april 2025 12:11
Dan is het bedrag dus wel bekend.
En zou een betere titel dus zijn: "Strava wil hardloopapp Runna overnemen voor ons onbekend bedrag"

[Reactie gewijzigd door Zynth op 17 april 2025 12:11]


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