Strava neemt 3d-kaartenmaker Fatmap over en wil 3d-kaarten in app integreren

Het bedrijf achter fitnessapp Strava heeft Fatmap overgenomen. Fatmap maakt 3d-kaarten die bedoeld zijn voor mensen die buiten willen sporten. Strava wil op termijn Fatmaps 3d-kaarten integreren in zijn Strava-app.

Fatmap maakt 3d-kaarten van bijvoorbeeld bergen waar mensen routes op kunnen maken, zoals ski-, wandel- of fietsroutes. Die routes kunnen ze weer delen met anderen. Strava zegt Fatmap over te nemen en betalende abonnees medio dit jaar volledige toegang te geven tot Fatmaps diensten, iets dat normaal dertig euro per jaar kost.

Strava wil uiteindelijk ook Fatmaps kaarten in Strava integreren, maar zegt tegen TechCrunch wel dat dit een project is waar veel tijd in gaat zitten. Fatmap blijft daarom nu een eigen app, mogelijk verdwijnt de Fatmap-app als de dienst in Strava is geïntegreerd. Strava is een fitnessapp die gebruikers onder meer laat tracken wat voor route ze hebben gesport. Deze routes worden met kaarten weergegeven, die weer gedeeld kunnen worden. Nu zijn dit nog 'platte' kaarten, maar op termijn wil Strava dus dat dit 3d-kaarten van Fatmaps worden.

De 3d-kaartenmaker werkt samen met satelliet- en luchtvaartbedrijven om de gedetailleerde kaarten te maken, waar bergpieken, rivieren, paden en meer op te zien zijn. Hoeveel de overname Strava kostte, is niet duidelijk.