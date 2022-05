Ubisoft: Hyper Scape heeft verwachtingen niet waargemaakt en is te moeilijk

Ubisoft gaat zijn battleroyalegame Hyper Scape op de schop gooien. De game is drie maanden uit, maar heeft de verwachtingen niet waargemaakt volgens de uitgever. Het spel zou met name op consoles te moeilijk zijn.

Volgens Ubisoft was de bètarelease van de pc-versie in juli succesvol, maar lukte het niet om de eigen hoge verwachtingen waar te maken bij de volledige release in augustus, toen het spel ook uitkwam voor consoles. Ook geeft de uitgever toe dat de verwachtingen van veel spelers niet zijn waargemaakt.

Het doel was dat Hyper Scape een hoog vaardigheidsplafond zou hebben, maar volgens Ubisoft blijkt uit data dat het spel te moeilijk is voor nieuwe spelers. Met name op consoles is het voor hen te moeilijk om te mikken en schade toe te brengen aan tegenstanders. Ook biedt het spel niet genoeg mogelijkheden om dingen te leren. Ubisoft wil trainingsactiviteiten toevoegen om dat te verbeteren.

Crown Rush, de belangrijkste spelmodus van Hyper Scape, is volgens Ubisoft erg meedogenloos. Daarom wil Ubisoft meer spelvarianten aanbieden met verschillende activiteiten. Om te beginnen wordt een respawnsysteem geïntroduceerd en komen er deathmatch-achtige spelmodi. Ubisoft gaat ook 'nadenken over de verdeling van de spelersbasis' die nodig is om meerdere modi tegelijk te ondersteunen.

Ubisoft geeft aan dat er voor spelers niet genoeg doelen zijn om het spel langere tijd te blijven spelen. In seizoen 2 wordt daarom een rankingsysteem toegevoegd en volgens de makers komen er meer vormen van progressie. Verder wil Ubisoft crossplay zo snel mogelijk toevoegen, om huidige problemen met lobbygroottes tegen te gaan.

Hoeveel spelers de game heeft, is niet bekend. Ubisoft geeft daar geen details over. Het doel van Ubisoft was om met Hyper Scape te concurreren met populaire battleroyalegames zoals Apex Legends, PUBG, Fortnite en Warzone, die miljoenen actieve spelers hebben.

Om de verbeteringen door te voeren, gooit Ubisoft het ontwikkelteam van Hyper Scape op de schop. Dat gaat werken in een formaat gebaseerd op cellen en daarmee moet het mogelijk worden om frequenter updates door te voeren. Volgens Ubisoft is dezelfde methode gebruikt bij de transformatie van Rainbow Six: Siege. Die game is jaren na de release flink gegroeid in populariteit door de vele aanpassingen.