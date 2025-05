Ubisoft brengt nft-game Champion Tactics: Grimoria Chronicles uit

Ubisoft heeft een Web3-game uitgebracht waarin met nft-figuren wordt gespeeld. Die figuren kunnen worden gekocht met ingame valuta of met cryptovaluta, of zelf gemaakt worden met het 'Forge'-systeem.

Het spel heet Champion Tactics: Grimoria Chronicles en wordt beschreven als een tactische pvp-rpg voor de pc, schrijft IGN, dat het spel opmerkte. Spelers stellen een team van drie krijgers samen, die ieder hun eigen attributen en mogelijkheden hebben. De teams nemen het vervolgens op tegen andere spelers in turn-based gevechten.

Opvallend is dat de personages in kwestie nft's zijn. In eerste instantie zijn er een aantal gratis tijdelijke figuren om mee te spelen. Maar de bedoeling is dat er uiteindelijk figuren gekocht worden. Daar hebben spelers twee opties voor.

De eerste mogelijkheid is om op een marktplaats personages van anderen over te nemen, waarbij betaald kan worden met ingame geld of cryptovaluta. De prijzen daarvoor variëren veelal tussen de 7 dollar en enkele duizenden euro's. Het duurste personage op het moment van schrijven kost ruim 63.000 dollar. Zes procent van iedere transactie gaat naar Ubisoft. De andere optie is om zelf een personage te maken, maar ook daarvoor moet met cryptovaluta of ingame valuta betaald worden.

Het maken of kopen van figuren, komt met extra bonussen. Hoe meer figuren iemand heeft, hoe hoger de speler op de vip-ladder klimt. Hoe hoger de rang, hoe meer goud en xp iemand kan verzamelen. Verder zijn er zogenaamde 'Warlords': tienduizend unieke karakters op de ethereumblockchain, die bijvoorbeeld toegang bieden tot speciale events en extra beloningen in het spel.

Champion Tactics is verder gratis te downloaden, al hebben gamers wel een Ubisoft-account en een ondersteunde blockchainwallet nodig om voor de figuren te betalen. Het spel is alleen op pc te spelen.