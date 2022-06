Google staakt na tien maanden verkoop van Pixel 4- en Pixel 4 XL-smartphones

Google is gestopt met het produceren en verkopen van de Pixel 4- en Pixel 4 XL-telefoons. Beide telefoons werden afgelopen oktober aangekondigd. Een reden voor het stoppen geeft Google niet. De Google Pixel-smartphones zijn officieel niet in de Benelux te koop.

Hoewel de telefoons uitverkocht zijn in de Amerikaanse Google Store, zijn de modellen nog wel te koop bij partnerwinkels, zegt Google tegen The Verge. Het bedrijf benadrukt wel dat het stoppen van de verkoop niet betekent dat de ondersteuning ook stopt. Beide Pixel-telefoons worden nog ruim twee jaar lang van updates voorzien.

Dat Google de verkoop en productie staakt is opvallend, aangezien beide telefoons nog maar op 15 oktober jongstleden werden aangekondigd. Zowel de Pixel 3 als de Pixel 3a zijn bijna anderhalf jaar in productie geweest. Met het stoppen van de productie heeft Google momenteel geen topmodel in de verkoop. Wel kondigde Google eerder deze week de Pixel 5 aan, een telefoon waarover het in de herfst meer gaat vertellen. Ook is er binnenkort de Pixel 4a, een goedkopere variant van de Pixel 4.

De Pixel 4 en Pixel 4 XL hebben allebei een Snapdragon 855-soc en een 90Hz-oledscherm. Bij de Pixel 4 is deze 5,7" groot, de Pixel 4 XL heeft een 6,3"-scherm. Tweakers schreef een uitgebreide review van beide toestellen. Daarbij werd onder meer de camera geroemd, al was de matige accuduur een minpunt.