Gerucht: Microsoft polst overname Warner Bros. Interactive Entertainment

Microsoft zou volgens geruchten interesse hebben getoond in een overname van Warner Bros. Interactive Entertainment. Daarmee zou Microsoft studio's die verantwoordelijk zijn voor onder andere Batman- en Mortal Kombat-games in handen krijgen.

Als de informatie van twee bronnen van The Information klopt, voegt Microsoft zich bij de andere mogelijk geïnteresseerden in een overname van WB Interactive, Activision Blizzard, EA en Take Two. De gamedivisie van Warner Bros. is nu nog in handen van AT&T, maar dat bedrijf zou een verkoop overwegen om zijn schuldenlast van 165 miljard dollar te verlichten.

AT&T zou nog geen definitief besluit over een verkoop hebben genomen. Microsoft zou met een eventuele overname zijn positie op de gamemarkt verbeteren, op een moment dat zijn Xbox Series X-console de strijd aangaat met de PlayStation 5 van Sony. Microsoft nam eerder onder andere Ninja Theory, Obsidian en Double Fine over.

Onder Warner Bros. Interactive Entertainment vallen studio's als Avalanche Software, Monolith Productions, NetherRealm Studios, Rocksteady Studios, TT Games en WB's eigen gamestudio's in Boston, Montréal, en San Francisco. Rocksteady maakte bijvoorbeeld Batman: Arkham Asylum en Batman: Arkham City, terwijl NetherRealm achter Mortal Kombat zit.