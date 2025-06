Ookla: iPhone 16e-modem is vooral sneller als verbinding minder is

De eerste telefoon met een door Apple gemaakte modem, de iPhone 16e met C1, is vooral sneller dan een iPhone 16 met Qualcomm-modem bij een slechte verbinding. Dat concludeert Ookla, bekend van zijn Speedtest-app.

De iPhone 16 met Qualcomm-modem haalt de hoogste topsnelheden, meldt Ookla. De gemiddelde snelheid bij de langzaamste testen is bij de 16e weer sneller, wat erop wijst dat de 16 bij een slechte verbinding langzamer is dan de 16e. Dat beeld is te zien bij alle grote Amerikaanse providers. Ook bij de upload zijn de resultaten van de 16e veelal beter.

Dat komt overeen met de resultaten die Tweakers zag tijdens de review van de iPhone 16e. Toen schreven we: “De 16e heeft dus minder bereik, maar de modem doet meer met dat bereik. Bij een zwak signaal hebben we eerder hoge downloadsnelheden gezien dan bij de iPhone 16. De upload valt snel terug. Daarbij moeten we aantekenen dat de upload in Nederland nog altijd via 4G verloopt en die heeft een iets hogere frequentie en dus een iets zwakker signaal dan 5G.”