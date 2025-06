Google bevestigt probleem met verdwijnende Tijdlijn-geschiedenis in Maps

Google onderzoekt het probleem van gebruikers van wie een deel van de Tijdlijn-geschiedenis is verdwenen. Dat heeft de zoekgigant bevestigd aan Tweakers. Door de bug is alle geschiedenis tot twee weken geleden onzichtbaar.

Veel, maar lang niet alle gebruikers van Google Maps melden dit probleem. Google weet ervan, zo zegt woordvoerder Rachid Finge tegen Tweakers. "Voor nu kan ik alleen nog delen dat we ons bewust zijn van dit issue en er onderzoek naar doen. Zodra er meer bekend is laten we dat direct weten."

Omdat het erop lijkt dat de data is verwijderd, is onbekend of het bedrijf die terug kan halen. De Maps-app slaat dat sinds enige tijd lokaal op de telefoon op. Hoe en waarom de app die data bij gebruikers heeft verwijderd, is onduidelijk. Tijdlijn heette voorheen Locatiegeschiedenis.