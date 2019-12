Waze waarschuwt automobilist voortaan ook voor sneeuw op de weg

Waze heeft zijn navigatie-app uitgebreid met een functie die automobilisten waarschuwt voor wegen waar sneeuw ligt. Eerder waarschuwde de community-gebaseerde applicatie gebruikers ook al voor ijzel, hagel en mist.

Via de Waze-app kunnen automobilisten elkaar waarschuwen voor allerlei soorten gevaar, van objecten op de weg tot slechte weersomstandigheden. Die laatste categorie is nu uitgebreid met een waarschuwingsfunctie voor besneeuwde wegen, zodat deze tijdens een route makkelijker kunnen worden omzeild.

Volgens website 9to5Google vloeit de nieuwe functie voort uit een samenwerking tussen Waze en het Virginia Department of Transportation in de Verenigde Staten. Die laatste heeft Waze verzocht om een waarschuwingsmiddel te ontwikkelen voor gebruikers die in gebieden wonen waar het regelmatig sneeuwt. Waze besloot de optie meteen wereldwijd beschikbaar te maken. Dat wil zeggen: in alle 185 landen waar de Waze-app operationeel is.

De nieuwigheid is zowel beschikbaar in Waze 4.57 voor iOS als in versie 4.57.2.0 voor Android. Om in Waze een besneeuwde weg of een ander incident te rapporteren, volstaat het om op de prominent aanwezige oranje knop te drukken en de juiste melding te selecteren.