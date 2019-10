Google Maps voor iOS krijgt Waze-achtige rapporteringsfuncties

Google breidt zijn Maps-app voor iOS de komende dagen uit met een functie waarmee automobilisten ongelukken, flitscamera’s en langzaam rijdend verkeer kunnen rapporteren. Daarnaast krijgen de apps voor Android en iOS vier nieuwe types van incidenten ingebouwd.

De Waze-achtige mogelijkheid om incidenten te melden is nieuw voor iOS, maar zit al sinds maart van dit jaar in de Android-versie van Google Maps. Google stelt in een blogpost dat het een van de populairste functies is in zijn navigatie-app, en dat het bedrijf verheugd is dat de feature nu ook beschikbaar is voor iOS-gebruikers.

Overigens kan de rapporteringsfunctie van Google Maps nog niet in alle landen worden gebruikt: in Nederland werkt het wel, in België bijvoorbeeld nog niet.

Beide apps worden daarnaast uitgebreid met vier nieuwe types van incidenten die de automobilist kan melden. Het gaat om werkzaamheden, baanafsluitingen, stilstaande voertuigen en objecten op de weg, zoals materiaal dat van een vrachtwagen is gevallen. Om incidenten te rapporteren, volstaat het om rechts in beeld op het plusje te drukken en de juiste melding te selecteren.