Publieke profiel van Google Maps wijzigen kan voortaan direct vanuit de app

Gebruikers van Google Maps voor Android kunnen voortaan vanuit de app zelf hun publieke profiel aanpassen. Tot nu toe bood de app alleen toegang tot het puntenaantal van de Lokale Gids-functie, als gebruikers zich daarvoor hadden aangemeld.

Via het nieuwe tabblad Mijn profiel krijgen gebruikers meer controle over de informatie die anderen te zien krijgen over persoonlijke bijdragen aan Google Maps. Mijn profiel, te vinden onder de menuknop van de app, maakt het onder meer mogelijk om de profielnaam en -foto te bewerken en om een korte biografie toe te voegen. De nieuwigheid werd het eerst gespot door AndroidPolice.

De functie lepelt met een druk op de knop een overzicht op van alle vorige bijdragen aan Maps en geeft ook toegang tot de geavanceerdere Profielinstellingen. Helemaal onderaan bevindt zich een functie om alle bijdragen in je profiel weer te geven of juist te verbergen. Pal daaronder zit een schakelaar waarmee de gebruiker aangeeft of hij zijn profiel al dan niet wil delen met de bedrijven die hij volgt.

Google voegt het nieuwe Mijn profiel-tabblad dezer dagen automatisch toe via een serverside-app-update. De functie lijkt eerst te worden uitgerold voor Android; op de iOS-toestellen van de redactie is het tabblad nog niet zichtbaar.