Zweedse overheid gaf databases met gegevens miljoenen burgers uit handen

Het Zweedse transportagentschap is verantwoordelijk voor een groot datalek, waarbij databases met gevoelige gegevens van miljoenen burgers in handen zijn gekomen van derde partijen door it-outsourcing.

De Zweedse overheid heeft databases met rijbewijzen, inclusief foto's, en gegevens over voertuigen en infrastructuur in 2015 naar clouddiensten van IBM en NCR in Tsjechië en Servië verplaatst. Personeel dat verder niet aan veiligheidsvoorschriften gebonden was heeft toegang tot de gegevens gehad.

Onder de gegevens zijn foto's, namen en adressen van onder andere defensiepiloten, geregistreerde criminelen en getuigen die in speciale beschermingsprogramma's zijn geplaatst, schrijft Rick Falkvinge, de oprichter van de eerste Piratenpartij op basis van informatie van Zweedse kranten. Ook zijn gegevens over militaire voertuigen en wegen en bruggen op straat komen te liggen door de it-outsourcing van het Zweedse transportagentschap.

De overheid probeerde de misstap stil te houden, maar door het plotselinge vertrekt van de top van het transportagentschap begin dit jaar kwam de zaak aan het licht. In een rechtszaak van 6 juli kwam naar voren wat de reden van het vertrek van de top was.