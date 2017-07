Verizon bevestigt dat gegevens van zes miljoen klanten online te vinden waren

De Amerikaanse provider Verizon heeft bevestigd dat gegevens van zes miljoen klanten in een publiekelijk toegankelijke database stonden. Het bericht volgt op de ontdekking van de gegevens door onderzoeker Chris Vickery van beveiligingsbedrijf UpGuard.

Verizon doet de uitspraken tegenover CNN en claimt dat de gegevens niet zijn gestolen of uitgelekt. Het zou gaan om data van klanten, waaronder telefoonnummers, namen en pincodes die dienen ter identificatie bij de provider. Het beveiligingsbedrijf zegt tegen CNN dat de gegevens daarmee interessant zijn voor scammers om zo toegang te krijgen tot een Verizon-account en andere accounts, ook al zijn die voorzien van tweetrapsauthenticatie.

Vickery deelde zijn ontdekking in eerste instantie met ZDNet. Hij zegt dat het gaat om gegevens van veertien miljoen klanten die de Amerikaanse provider in de afgelopen zes maanden via de klantenservice hebben gecontacteerd. Hij vond de data op een onbeveiligde Amazon S3-server met 'een eenvoudig te raden adres'. De server behoort toe aan het Israëlische bedrijf Nice Systems, dat zich richt op klantcontact en fraudebestrijding. Volgens ZDNet is 85 procent van de Fortune100-bedrijven klant bij Nice Systems.

De onderzoeker vond de gegevens eind juni. Het duurde een week voordat ze uiteindelijk offline zijn gehaald. Volgens Vickery gaat het bij de gegevens om zes maanden aan logbestanden, verdeeld over verschillende mappen. In sommige gevallen waren aanvullende gegevens aanwezig, zoals e-mail- en thuisadressen. Bovendien zou er een veld zijn voor de 'frustratiescore' van een klant, gebaseerd op het taalgebruik tijdens een gesprek.