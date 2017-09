Onderzoekers vinden onbeveiligde AWS-server met 600GB aan data van bedrijven

Onderzoekers van het bedrijf Kromtech Security Center hebben een onbeveiligde Amazon-server ontdekt met daarop 600GB aan data van verschillende bedrijven. De meeste gegevens zouden afkomstig zijn van de Amerikaanse kabelaar Time Warner Cable, die in 2016 is overgenomen.

Het bedrijf schrijft dat de databases in totaal 4 miljoen records bevatten. Bij de gegevens gaat het onder meer om gebruikersnamen, mac-adressen, serienummers, accountnummers, adressen en telefoonnummers. Daaronder zouden de gegevens van 'honderdduizenden' TWC-klanten zijn. Omdat de het om een grote hoeveelheid gegevens gaat, zeggen de onderzoekers dat het waarschijnlijk weken gaat duren om alles in kaart te brengen.

De gegevens behoren toe aan het Amerikaanse bedrijf BroadSoft, dat onder meer communicatiesoftware levert. De gegevens bevatten dan ook niet alleen interne ontwikkelgegevens van TWC, maar ook van bedrijven als AMC en Bright House Networks, aldus Kromtech. Nadat het beveiligingsbedrijf BroadSoft op de hoogte had gesteld, ontkende een contactpersoon dat de gegevens van het bedrijf afkomstig waren.

Inmiddels heeft BroadSoft aan Gizmodo laten weten dat het inderdaad om data van zijn klanten gaat, maar dat de gegevens 'niet zeer gevoelig zijn'. Het bedrijf dat TWC in 2016 overnam, Charter Communications, zegt tegen de site dat klanten die de zogenaamde MyTWC-app hebben gebruikt mogelijk door het lek zijn getroffen. Het zou voor die klanten dan ook aan te raden zijn om hun wachtwoord en gebruikersnaam aan te passen.

Kromtech gaat ervan uit dat de gegevens door een configuratiefout te benaderen waren voor 'iedereen met een internetverbinding'. Het bedrijf vond de gegevens toen het op zoek was naar servers met het woord 'test' erin. Kort daarvoor had het namelijk een onbeveiligde testserver van World Wrestling Entertainment gevonden. De onderzoekers vermoeden dan ook dat er nog veel meer van dit soort onbeveiligde AWS-buckets te vinden zijn. Het is niet de eerste keer dat gegevens op deze manier uitlekken, dat gebeurde bijvoorbeeld ook met de gegevens van 198 miljoen Amerikaanse kiezers.