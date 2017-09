EFF uit kritiek op patentbureau VS voor toekennen patent op app-permissies

De Electronic Frontier Foundation, een burgerrechtenorganisatie uit de VS, heeft kritiek geuit over een patent dat is toegewezen door de Patent Office. Het patent is toegewezen aan de bank JP Morgan Chase en gaat over het de permissie van een app om met een andere app te communiceren.

De EFF bespreekt het patent in zijn reeks 'onnozel patent van de maand', waarin de organisatie vaker ongelukkige patenten belicht. In het huidige geval gaat het om een patent dat in 2013 is aangevraagd en deze week is toegewezen aan de bank JP Morgan Chase. Daarin beschrijft de organisatie een systeem waarmee een app toestemming vraagt om met een andere app te mogen communiceren. Daarbij controleert de eerste app of een bepaalde andere app op het apparaat van de gebruiker aanwezig is.

De burgerrechtenorganisatie schrijft dat het patent duidelijk maakt dat het systeem kan werken op allerlei soorten mobiele apparaten. Daardoor is het erg breed en ook in 2013 had het een gemiddeld persoon moeten opvallen dat dit geen nieuw idee is, aldus de EFF. De organisatie noemt een aantal voorbeelden van apps die rond die tijd al toestemming vroegen om gegevens van andere apps te mogen gebruiken, zoals Twitter.

De goedkeuring van het patent is volgens de EFF een aanwijzing van velen dat de Patent Office 'erg slecht is in het onderzoeken van softwarepatenten'. De organisatie zou in een 'andere realiteit' opereren, waarin ideeën allemaal zijn vastgelegd in patenten. Zo zou het huidige patent dan ook zijn goedgekeurd door alleen naar andere patenten te kijken en niet naar de praktijk.

Beschrijving van het proces in het patent