Sony kondigt actie-rpg Immortal: Unchained voor PlayStation 4 aan

Sony heeft op de Gamescom een nieuwe hardcore-actie-rpg aangekondigd die zich afspeelt in een duistere scifi-omgeving en een vrij hoge moeilijkheidsgraad heeft. De game heet Immortal: Unchained en combineert elementen van een third-person actie-shooter met die van een rpg.

Volgens ontwikkelstudio Toadman Interactive is Immortal: Unchained een afgeleide van het Souls-genre. De game bevat dus gameplay-elementen zoals de Dark Souls-games en Bloodborne. De makers zeggen zelf groot fan van het genre te zijn en willen met de nieuwe game daar hun eigen draai aan geven.

Immortal: Unchained speelt zich af in een futuristische fantasiewereld die op instorten staat door een kosmische gebeurtenis. De speler is een levend wapen en moet een einde zien te maken aan de ramp. Hoewel de game wapens zoals geweren bevat, is dodgen volgens de makers een cruciaal onderdeel van het spel. Net als de Souls-games zal het geen makkelijk spel worden.

De game speelt zich af in een kosmos met tal van werelden, waarvan een aantal tijdens het spelen zal worden bezocht. Alle werelden staan met elkaar in verbinding via een netwerk dat de Stream heet. De makers zeggen dat spelers hun best zullen moeten doen om te ontdekken waar het verhaal precies om draait. Dat geeft spelers de mogelijkheid om zelf op onderzoek te gaan, maar wie liever alleen voor de actie gaat, wordt niet opgehouden met het verhaal.

De Zweedse studio die de game maakt, heeft nog geen grote games op zijn naam staan. Toadman Interactive maakte onder andere Killing Floor: Calamity, een top-downversie van de gelijknamige shooter. De studio verleende naar eigen zeggen ook consultatie bij het maken van de games Warhammer: Vermintide en Dead Island 2.

De game is door Sony aangekondigd tijdens de Gamescom. Het spel moet ergens in 2018 verschijnen, maar wanneer precies is nog niet bekendgemaakt. Het lijkt om een game te gaan die alleen voor de PlayStation 4 zal verschijnen; over andere platforms is niets gemeld.