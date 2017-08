Alles-in-1-pakketten in de Pricewatch - Development-iteratie #113

Iteratie #113 is afgerond. In deze iteratie zijn we druk bezig geweest met het introduceren van een nieuwe dienst in de Pricewatch: alles-in-1-pakketten. Verder hebben we feedback op de nieuwe lay-out voor nieuwsartikelen verwerkt.

Uit gebruikersonderzoek op Tweakers bleek dat er veel interesse is in het kunnen vergelijken van diensten. Enige tijd geleden hebben we het daarom mogelijk gemaakt om energieleveranciers te vergelijken in de Pricewatch. Nu hebben we het, opnieuw in samenwerking met Pricewise, mogelijk gemaakt om alles-in-1-pakketten met elkaar te vergelijken.

Ook hierbij kun je gebruikmaken van een uitgebreide reeks filters om zo de beste leverancier te vinden voor de combinatie van internet, tv en bellen.

Aangepaste weergave Nieuws

Net als bij reviews hebben we de feedback op de nieuwe lay-out van nieuws uitvoerig bekeken en gekeken hoe we de gebruikerservaring verder konden verbeteren.

Allereerst hebben we in de aangepaste weergave een betere plek gevonden om de redacteur van het artikel weer te geven, zodat die plek beter aansluit op de weergave bij reviews.

Verder hebben we na de release van de nieuwe lay-out ervaring opgedaan met een nieuwe manier om banners in te laden. We hebben gemerkt dat, zeker bij korte nieuwsartikelen, het achteraf inladen van banners veel impact heeft op de leeservaring. Om die reden kiezen we er bij nieuwsartikelen voor om de banner een vaste positie te geven rechts van het artikel en daarmee nieuwsartikelen links uit te lijnen.

Community-pick

Ook in de komende iteratie gaan we weer een community-pick verzorgen, maar dan moeten we eerst weten wat jullie meest gewilde feature is. Stemmen dus!