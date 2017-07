Verbeteringen onder de motorkap - Development iteratie #111

Deze iteratie is er vooral gewerkt aan het bijwerken van ons cms en het refactoren en opruimen van oude code. Naast wat kleine lay-outverbeteringen hebben we ook een nieuwe Community Pick klaargezet voor jullie om op te stemmen.

Cms voorbereiden voor nieuwe layout

Onze laatste update aan het Tweakers-cms is alweer een hele tijd geleden en het geheel was nodig aan verbetering toe. De redactie werkt elke dag in dit systeem en het is belangrijk dat de tools die zij gebruiken aansluiten bij wat we aan de voorkant tonen. Momenteel wordt het deel voor de redactionele reviews aangepakt en zijn onze devvers druk bezig om alle oude code te vervangen voor nieuwe en waar nodig code te refactoren. Het doel is om het cms voor te bereiden op functionaliteit die gepaard gaat met de nieuwe redactionele layout, zoals hero-images en andere nieuwe opmaakmogelijkheden.

Layoutverbeteringen redactionele artikelen

Wat met deze release al wel mogelijk is om tabellen en afbeeldingen uit de kantlijn te laten breken. Dit geeft meer ruimte voor foto's en tabellen zodat details beter zichtbaar zijn en meer overzicht kan ontstaan. De creativiteit van de redactie is nu aan zet.

Tablet iPad Air 2 iPad 2017 iPad Pro 9,7" iPad Pro 10,5" Hoogte (mm) 240 240 240 250,6 Breedte (mm) 169,5 169,5 169,5 174,1 Dikte (mm) 6,1 7,5 6,1 6,1 Gewicht (g) 437 469 437 469

Een voorbeeld van brede afbeeldingen en tabellen

Symfony 3.3

Sinds we zijn overgestapt op Symfony 3.0 proberen we steeds bij te blijven met de nieuwste 3.x-versie. Onlangs werd versie 3.3 geïntroduceerd en na het afwachten van de eerste paar bugfixes zijn we overgestapt op die versie.

We hebben daarbij vooral gekeken naar hoe we nuttig gebruik kunnen maken van de nieuwe features rond Dependency Injection. Vooralsnog kunnen we het nog niet volledig zo inzetten, maar het bespaart ons nu al tientallen regels configuratie-code in onze Yaml-files. We hebben bij wijze van proef een van onze kleinste Bundles omgezet naar autoconfigure en dat gaat - na eerst nog een tijdje proef te draaien - over één of enkele sprints live.

Shopreview opfrisbeurt

In deze iteratie hebben we ook de shopreviews een opfrisbeurt gegeven waarbij de stijl in lijn gebracht is met de gebruikersreviews van producten. Daarnaast wordt ook de karma weergegeven van de schrijver.

Community Pick

Ook in deze .plan weer de mogelijkheid om jullie gewenste functionaliteit een zetje te geven.