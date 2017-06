Releasenote, webshopverbeteringen - Development-iteratie #109

Development-iteratie #109 is afgerond. In deze iteratie zijn we druk bezig geweest met de release van de nieuwe lay-out van de redactionele content. Verder hebben we ons in de backend op inversion of control gestort en allerlei kleine verbeteringen aan de site gedaan.

In afgelopen iteratie lieten we al weten de aanleiding voor het schrijven van een productreview door een gebruiker inzichtelijk te maken. In deze iteratie hebben we hetzelfde gedaan bij shopreviews. Vanaf nu kun je ook bij een shopreview aangeven wat je motivatie was voor het schrijven van de review. We hopen zo net iets meer context te kunnen bieden bij een review. Meer informatie over de verschillende opties vind je in dit topic.

Daarnaast hebben we de 'newbie'-indicatie die al enige tijd aanwezig is bij productreviews, ook bij shopreviews geïntroduceerd. Nieuwe reviewers die minder dan 28 karmapunten hebben, krijgen in de header van hun review een newbielabel naast hun naam, zodat het voor andere gebruikers duidelijk is dat het een beginnende reviewer betreft. Het newbielabel verdwijnt zodra de gebruiker door het schrijven van meer reviews of andere bijdragen niet meer als newbie wordt geklassificeerd.

Nieuwe levertijd voor webshops

Met de introductie van het 24/5-icoontje kwamen we onvoldoende tegemoet aan de diverse varianten die bij webshops mogelijk zijn. Niet alle webshops waarbij je op een werkdag bestelt, leveren ook in het weekend, sommige pas op de volgende werkdag. Om het verschil duidelijk te maken, zijn er nu twee tooltips bij het 24/5-icoon: 'op een werkdag besteld, de volgende werkdag in huis' en 'op een werkdag besteld, morgen in huis'.

Pushnotificaties

We hebben de pushnotificaties uitgebreid met een controle of je een notificatie al in een andere browser hebt gelezen. Op die manier proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat je pushmeldingen die je allang een keer hebt gezien, steeds moet wegklikken. Bijvoorbeeld als je een browser start die je al een tijdje niet hebt gebruikt, of als je telefoon na een tijdje geen dataverbinding te hebben gehad weer op wifi komt.

En verder

Bedrijfsnaam en btw-nummer worden nu als optioneel weergeven bij het afsluiten van een abonnement.

De filter ‘score’ kan leeggemaakt worden bij het wissen van filters in de Pricewatch.

We geven de ondertitel van crewlid weer onder de gebruikersnaam in Profiel.

Onze melding bij het ontbreken van resultaten bij het zoeken op de site in listings worden nu mooier weergegeven.

