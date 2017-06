Kies de mooiste super slow motion van Sony's Xperia XZ Premium en win

Eind mei zochten we vier deelnemers voor de Sony & Tweakers Super Slow Motion Contest. Wie van jullie zou de mooiste superslowmotionvideo maken met de nieuwe Xperia XZ Premium van Sony en dit toestel gaan winnen?

Dat hebben we geweten. De pollserver stond te roken. Uiteindelijk zijn er vier winnaars getrokken en jullie gaan nu bepalen wie van deze vier de prijs, een Xperia XZ Premium van Sony krijgt. Natuurlijk is er een troostprijs voor de drie andere testers en verloten we ook nog eens een paar Tweakers-goodiebags onder de stemmers op de poll.

Wie krijgt straks de Sony Xperia XZ Premium?

De video’s in volstrekt willekeurige volgorde:

'Compilatie', gemaakt door sjanssen15. Geschreven review: klik.

'Hogedrukspuit', gemaakt door maxxie85. Geschreven review: klik.

'Carwash', gemaakt door Smuggler. Geschreven review: klik.

'Vlaggen, kat en zee', gemaakt door Sokkiejjj. Geschreven review: klik.

Zoals gezegd: jullie beslissen. Bekijk de video’s en stem in de poll.

Spelregels: