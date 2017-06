Wat kozen jullie als ideale vps-image en wie wint de trip naar Silicon Valley?

De Tweakers-community heeft de ideale vps gekozen. Twee weken lang konden alle tweakers deelnemen aan een onderzoek van hostingprovider Argeweb om aan te geven hoe hun ideale webserverimage eruit zou moeten zien.

Dat het lastig is om de ideale vps voor iedereen te definiëren en te creëren, bleek wel uit de reacties. Iedereen heeft namelijk een ander doel met zijn vps, maar de meeste deelnemers gebruiken hun vps als webserver. De focus voor Argeweb in dit onderzoek lag dan ook bij webhosting. Waar word jij als Tweaker blij van in de basisconfiguratie van jouw vps?

Onderzoeksresultaten

Ruim 35 procent van de deelnemers gaf voor het besturingssysteem de voorkeur aan Ubuntu, gevolgd door CentOS en Windows Server. PHP is nog steeds enorm populair; 69 procent van jullie geeft hieraan de voorkeur. Bij de keuze voor de webserver gaat de voorkeur uit naar Apache (47 procent) en Nginx (30 procent). Meer dan twee derde van de deelnemers geeft aan het liefst MySQL als database te draaien. Als type-caching geeft men aan te kiezen voor memcached (33 procent), maar 25 procent maakt geen gebruik van caching.

Wat securitytooling betreft springt IPtables er echt uit; 48 procent kiest voor deze firewall. Last but not least komt de voorkeur voor een control-panel; 30 procent van de Tweakers-community geeft aan het liefst volledig in control te zijn en te starten zonder control-panel. Als men dan wel kiest voor een control-panel, gaat de voorkeur naar DirectAdmin (28 procent).

Ideale vps

De ideale vps bestaat eigenlijk niet, maar een image dat past bij je behoefte kan je tijd besparen. Op deze manier kun je direct aan de slag, zodat je geen omkijken meer hebt naar de standaardconfiguratie van jouw vps. Op basis van de resultaten zijn de drie best mogelijke configuraties gemaakt en op de markt gebracht.

Ubuntu 16.04 + LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) + Memcached (caching) + IPtables (firewall) (zonder control-panel) Ubuntu 16.04 (zonder control-panel) Centos 7 + DirectAdmin + Nginx/Apache (Nginx als reverse-proxy voor Apache)

Voordeel van de configuratie met DirectAdmin is dat je de snelheid van de Nginx-server pakt, maar nog steeds dynamisch content kunt hosten met Apache.

Het blijft een feit dat veel van de Tweakers aangeven zelf te willen kiezen hoe ze hun vps inrichten, vandaar dat Argeweb ook ‘kale’ vps'en met besturingssysteem levert, bijvoorbeeld Windows Server of CentOS. Wat ook naar voren komt, is dat men het fijn vindt eenvoudig applicaties te kunnen installeren. Dat kan bijvoorbeeld met Plesk Onyx, zodat je gebruik kunt maken van het handige en snel in populariteit groeiende Docker.

Het ideale image gecombineerd met tophardware

De ideale vps betreft natuurlijk niet alleen de softwarekant, maar ook zeker de hardware en functionaliteit. Men waardeert de functies die Argeweb biedt en ziet het als een must. Zo geeft 55 procent aan graag snapshots te maken alvorens wijzigingen aan zijn vps door te voeren, wordt belang gehecht aan een goed back-upscenario, en heeft men DDoS-protection en consoletoegang hoog op zijn checklist staan.

De hardware moet gewoon top zijn, komt duidelijk uit het onderzoek naar voren. De vps moet snel en stabiel zijn. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de hardware top moet zijn en de vps snel en stabiel moet draaien. Argeweb werkt daarom met hardware van topkwaliteit, zoals HP-bladeservers, voorzien van ssd-opslag en Intel Xeon-cpu’s, een krachtige basis waar iedere Tweaker zijn eigen configuratie op los kan laten.



De winnaars

Tien tweakers hebben een Samsung 850 Evo M.2 500 GB-ssd gewonnen. Arnout33, SpudNL, EtHeO18, yvanmidden, Henneke, sneaky88, Carnelain, Retharis, Muncher en ikvanwinsum kunnen hun laptop of pc binnenkort openschroeven. Dan is er nog de hoofdprijs, die speciale trip voor twee personen naar het epicentrum van de technologie. Wie gaat er met een +1 naar Silicon Valley USA? Deze droomreis voor elke tweaker gaat naar... Bobdetweaker!

Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie prijzen!

Speciaal aanbod

