Bekijk de video-userreview van de LG E6 en win een schoon huis

LG was op zoek naar een tweaker die de LG E6 flink aan de tand wilde voelen. Deze tweaker kreeg de mogelijkheid om zijn bevindingen ook in een videoreview vast te leggen. In deze video-userreview worden de bevindingen van tester LOTG belicht.

Het eindoordeel van LOTG:

Een mooi vormgegeven 4k-oled met oled on glass design, die met een fijne interface via de magic remote uitstekend te bedienen is. Helaas is de prijs nog steeds hoog en had mijn paneel een gele tint.

Uiteindelijk krijgt de E6 van LOTG vier van de vijf sterren. Zijn geschreven userreview staat hier.

Heb je de video al bekeken? Dan hebben we nog een kleine quiz voor je. Geef antwoord op de vraag hieronder en win een LG Hombot-robotstofzuiger. Dat is lekker genieten van een schoon huis, want de Hombot veegt de vloer terwijl jij weg bent.

Bekijk de LG E6-videoreview en win een LG Hombot-robotstofzuiger De vraag is: wat zijn fijne features van de LG E6 volgens LOTG? Het antwoord zit in de video. Poll Voet van de tv, gewicht, powerlampje kan uit

Oled on glass, hlg, beugelbevestiging

Powerlampje kan uit, oled on glass, afstandsbediening met pointer

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent Helaas! Je gebruikt een adblocker en daarom kun jij niet meedoen aan deze actie. Op deze pagina leggen we uit waarom jouw steun, bijvoorbeeld door ons te whitelisten, belangrijk is en hoe wij geld verdienen.

Spelregels