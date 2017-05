Door Frederik Zevenbergen, dinsdag 23 mei 2017 06:30, 6 reacties • Feedback

Doe mee met de Sony & Tweakers Super Slow Motion Contest. Wie maakt de mooiste superslowmotionvideo met de nieuwe Xperia XZ Premium van Sony en wint dit toestel? Je maakt met de Xperia XZ Premium tot vier keer zoveel slowmotionbeelden als met andere telefoons.

Soms vliegt de tijd. Elke seconde telt. Uitspraken over tijd die we wel kennen, maar is het ook zo? Wat is tijd? Geniet je er wel volledig van als je elke minuut, elke seconde voorbij laat gaan? En hoe ziet dat er dan uit? Tweakers en Sony dagen je uit om daar eens over na te denken.

Slow Motion Contest

Dat doen we natuurlijk niet zomaar. Samen met Sony organiseren we de Superslowmotioncontest. Wie maakt de mooiste superslowmotionvideo met de nieuwe Xperia XZ Premium van Sony? Het toestel met Sony's eigen, nieuwe camerasensor. Het opvallendste en indrukwekkendste van deze sensor is de superslowmotionmodus, die maar liefst 960 beelden per seconde in een 720p-resolutie opneemt. Dat is vier keer zoveel als de snelste toestellen van dit moment.

Testen

We zoeken vier testers die met dit toestel aan de slag gaan. Jouw creativiteit om de voorbijsnellende tijd in een superslowmotionvideo vast te leggen, daar zijn we naar op zoek. Iedereen kan meedoen bij de samenstelling van dit testpanel; de Xperia XZ Premium van Sony geeft zelfs beginners de kans om prachtige video's te maken. De reviewers kiezen zelf hun mooiste superslowmotionvideo. De video's komen op een speciale pagina te staan, waar jullie als Tweakers-community vervolgens de winnaar gaan kiezen.

Community kiest de winnaar

Is jouw filmpje de winnende video? Dan mag jij de Xperia XZ Premium van Sony houden. Natuurlijk hebben we een gepaste Sony-troostprijs voor de overige drie testers. Onder de stemmers op de video's verloten we vier Tweakers-goodiebags.

Meedoen?

Vul de poll in en doe mee! Niet gewonnen, maar wil je het toestel toch als eerste in handen hebben? Pre-order 'm dan hier. Je krijgt er dan tijdelijk een Sony MDR100-ABN-koptelefoon ter waarde van driehonderd euro bij cadeau.

Superslowmotion testpanel Xperia XZ Premium van Sony Poll JA, ik wil de Xperia XZ Premium van Sony graag testen en reviewen!

Nee, ik heb helaas geen tijd om de telefoon te testen.

Nee, ik heb geen interesse en laat deze actie aan me voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent Helaas! Je gebruikt een adblocker en daarom kun jij niet meedoen aan deze actie. Op deze pagina leggen we uit waarom jouw steun, bijvoorbeeld door ons te whitelisten, belangrijk is en hoe wij geld verdienen.

