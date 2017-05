Door Frederik Zevenbergen, maandag 22 mei 2017 06:30, 12 reacties • Feedback

Het is eind mei en voor velen van ons betekent dat: vakantiegeld... w000t! Tweakers heeft ook dit jaar voor jullie een aantal speciale aanbiedingen verzameld waarmee je extra veel uit je geld haalt.

Wat gaan we doen?

Volgens onze poll gaan sommige tweakers het vakantiegeld uitgeven aan een vakantie, anderen aan hardware, zoals een nieuwe laptop. Tweakers gaat je helpen met deze actie en wie weet heb je straks allebei! Van 22 tot 28 mei hebben we elke dag een nieuwe aanbieding voor jullie. Dat doen we samen met Alternate, Hificorner, HP Store, KommaGo, Paradigit, Informatique en jullie eigen Tweakers Express. De aanbieding is elke dag weer een verrassing. De eerste aanbieding staat hier voor jullie klaar.

Win een reis

Dat is nog niet alles, iedereen die in deze periode minstens een van de aanbiedingen koopt, kan meedoen met de verloting van een reischeque ter waarde van 1500 euro. Het enige dat je daarvoor moet doen, is een kopie van je aankoopbewijs naar ons mailen. Doe dat voor 5 juni naar vakantiegeld@tweakers.net.

Iedere dag tonen we de aanbieding(en) van de dag op een speciale landingspagina. Deze is te zien via bannering op de frontpage. Ook kun je de pagina van die dag vinden via de Actie-overzichtspagina: Tweakers.net/acties.

Voorwaarden

Het actieproduct is bij een van de deelnemende partners gekocht in de periode van 22 mei 2017 tot en met 28 mei 2017. De winnaar wordt uiterlijk 9 juni geïnformeerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Medewerkers van Tweakers en deelnemende partners zijn uitgesloten van deelname.