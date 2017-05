Door Sven Koene, maandag 15 mei 2017 11:07, 45 reacties • Feedback

We hebben de laatste weken hard gewerkt aan de realisatie van Web Push Notifications op de site. Hierdoor kun je zowel op desktop als mobiel een notificatie krijgen als er bepaalde dingen op Tweakers gebeuren. In het notificatiemenu kun je nu instellen of je deze notificaties wilt ontvangen. Je kunt dit aanzetten op je account en vervolgens zullen wij je browser om toestemming vragen.

Toestemming per browser

Wanneer je met een browser de site bezoekt waar we nog geen toestemming voor hebben ontvangen, en je hebt pushnotificaties wel aan staan, dan vragen we de 'nieuwe' browser meteen om toestemming. De keuze is aan jou om in specifieke browsers de notificaties toe te staan of te blokkeren.

Welke berichten krijg je dan?

We sturen je een pushnotificatie van elke 'direct message' en van alle notificaties waarbij 'op de website' staat ingesteld.

Browserondersteuning en subdomeinen

Doordat de standaard zelf nog niet is uitgekristalliseerd worden pushnotificaties nog niet door alle browsers ondersteund en hebben Apple en Microsoft beide nog geen werkende implementatie. Voor meer informatie kun je kijken op de site van caniuse. Mocht je bugs of onvolkomenheden tegenkomen, laat het ons dan weten via het forum.



Daarnaast willen wij natuurlijk niet dat je voor gathering.tweakers.net apart toestemming moet geven. De 'Web Push'-standaard maakt het echter lastig om voor beide domeinen de registratie te verkrijgen. Voor Firefox is dit (nog) wel mogelijk, maar voor Chrome moet je toestemming geven op tweakers.net.

Community Pick: Filteren op ouderdom in Vraag & Aanbod

Binnen Vraag & Aanbod kun je bij het aanmaken van een advertentie ook de leeftijd van het product opgeven. Tot nu toe was het niet mogelijk om te filteren op dit gegeven. We hebben dit mogelijk gemaakt zodat je makkelijker naar een bepaald product kunt zoeken.

Bugfixes

We hebben deze sprint met een grote hamer de volgende bugs weten te squashen: