Door Femme Taken, dinsdag 2 mei 2017 12:41, 2 reacties • Feedback

Onze developers hebben iteratie #105 opgeleverd. In deze sprint lag de focus op het integreren van een energievergelijker in de Pricewatch en het implementeren van de W3C Push-api.

Energie vergelijken in de Pricewatch

Uit gebruikersonderzoek op Tweakers bleek dat er onder gebruikers interesse is in het kunnen vergelijken van diensten. In de afgelopen tijd hebben we onderzocht hoe we dit het best beschikbaar kunnen maken in de Pricewatch. Bij de ontwikkeling van deze categorie is Tweakers de samenwerking met Pricewise aangegaan. Pricewise heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als vergelijker in de categorie diensten en verzorgt de volledige afhandeling na het afsluiten van een contract.

Als eerste stap in het kunnen vergelijken van diensten is het vanaf vandaag mogelijk om in de Pricewatch energieleveranciers met elkaar te vergelijken en zo het beste aanbod te vinden, in de vertrouwde Tweakers-omgeving. Net als bij het vergelijken van producten kun je gebruikmaken van een uitgebreide reeks filters, om zo de levancier te vinden die het best past bij jouw woonplaats en verbruik.

Pushnotificaties

Onze developers zijn al een paar sprints bezig met de implementatie van de W3C Push-api. Met behulp van pushnotificaties kun je notificaties van Tweakers direct in bepaalde browsers en mobiele apparaten ontvangen, ook als Tweakers niet openstaat. De W3C Push-api wordt ondersteund door Chrome, Firefox en Opera. Apple heeft helaas zijn eigen systeem voor Safari op macOS en helemaal geen oplossing voor iOS, waardoor we deze platforms niet kunnen ondersteunen.

Inmiddels hebben we een werkende implementatie, waarvan we de losse eindjes in de komende sprint(s) aan elkaar gaan knopen om zo tot een eerste release te komen. In de onderstaande screen-capture zie je hoe testgebruiker UltraUser in Safari, via de mention-tag, gebruiker Femme aanhaakt in een forumtopic. Direct daarop ontvangt gebruiker Femme in Chrome een pushnotificatie.

En verder...

hebben we een bug verholpen die tot gevolg had dat het abonnee-icoontje van een gebruiker niet meer zichtbaar was na het verlengen van een abonnement;

hebben we de Shopreview-index responsive gemaakt;

hebben we de StreamOne-player opgewaardeerd naar een nieuwe versie die over een verbeterd tandwielmenu beschikt;

hebben we een gênante bug verholpen die ertoe leidde dat bij het verwijderen van een avatar juist deze als actieve avatar werd ingesteld.

Community pick

In de komende sprint hebben we weer tijd om een community pick te bouwen. Stem in de onderstaande poll op de functie die je het liefst toegevoegd zou zien. De populairste functie wordt gebouwd en de minst populaire wordt als won't fix uit onze backlog verwijderd.