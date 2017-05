Door Frederik Zevenbergen, woensdag 3 mei 2017 11:33, 5 reacties • Feedback

Gaan slimme huizen ons leven gemakkelijk maken? Gaan we met deze technologie energie besparen of duurzamer leven? Vragen die we elk jaar opnieuw kunnen stellen, want door de snelle ontwikkelingen op dit gebied veranderen de antwoorden voortdurend.

We hebben drie sprekers vanuit verschillende hoeken van smarthome bereid gevonden om hun verhaal voor jullie te doen tijdens de Meet-up Smarthome, op 31 mei in het Technopolis in Mechelen.

Onze eigen Femme Taken zal tijdens zijn presentatie uitleggen hoe je al dit soort apparatuur als doe-het-zelver aan elkaar kunt knopen. Welke systemen zijn er? Hoe hou je het enigszins betaalbaar? En wat zijn de voor- en nadelen van draadloos en bedraad schakelen?

Vervolgens spreekt Peter Severs, Expert Smart Hardware & Software bij Engie Electrabel over boxx. Wat was het doel van boxx? Het leek aan het begin zo makkelijk, maar uiteindelijk heeft het geschikt maken van boxx voor de Belgische markt veel tijd en moeite gekost. Wat waren de grootste uitdagingen voor het team en wat is de toekomst van boxx?

We sluiten de avond af met Nick Pulles. Nick is Hue developer evangelist bij Philips Lighting en ruim tien jaar softwareontwikkelaar met een fascinatie voor Android. Niek werkt al enige jaren voor Philips Hue. In zijn presentatie legt Niek uit wat het Hue-concept is en duikt hij met jullie de wereld van de Hue-api in. Niet alleen met slides, er zullen ook live demo’s zijn van de mogelijkheden van Hue.

Ervaar zelf

Naast de verschillende sprekers zullen er ook stands van Engie Electrabel en Philips Hue zijn waar je met de besproken producten kunt experimenteren. Engie Electrabel zal onder de aanwezigen waardebonnen voor de webshop 50five.be verloten. Philips verloot in de Hue Pubquiz drie Hue-startpaketten. Ook is er zoals altijd de mogelijkheid tot een potje Mario Kart of een praatje met een van de aanwezige tweakers.

Ik wil erbij zijn!

Kaartjes voor de Meet-up kosten 10 euro, inclusief twee drankjes. Bestellen kan op de actiepagina. Het is mogelijk om voorafgaand aan de Meet-up iets te eten op de locatie, waarbij je de keuze hebt uit een hamburger, friet, Indische rijst met scampi's of noedels met kip. De kosten hiervoor bedragen tussen de 2,50 en 5 euro.

Programma