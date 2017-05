Door Tweakers Concepts, vrijdag 5 mei 2017 00:36, 6 reacties • Feedback

Op 18 en 19 mei is The Next Web conference in Amsterdam. Zoals TNW zelf zegt: “Not your average tech event”. Nu weten we dat een aantal van jullie al reikhalzend uitkijkt naar dit evenement. Dat is ook niet zo gek want het is een evenement dat verder gaat dan alleen development of alleen sales. Een mooie mix van onderwerpen, workshops en ervaringen.

Wie kun je zoal verwachten? Illustere namen zoals Hardwell, Dave McClure (Founder, 500startups), Chris Wanstrath (founder & ceo GitHub), Mike Quigley (CMO, Pokemon GO), Steve Huffman (founder & ceo, Reddit) en veel meer grote namen zullen op TNW spreken.

Daarnaast is er genoeg te doen en te beleven. Er is een hack battle, er is een music summit. Verder vind je op het terrein een startup city. Er is vr, er zijn drones en er komt een mobiele tv-studio. Kortom, alles wat het tech-hart begeert is aanwezig. TNW heeft aangekondigd dat de editie van 2017 groter zal zijn dan die van 2016.

Na de early bird-actie is er nu de korting voor geïnteresseerden. Het enige wat je moet doen is in de poll hieronder aangeven dat je een kortingscode wilt. Wij zullen ervoor zorgen dat je die dan ontvangt. Opgeven kan tot en met zondag 7 mei. Uiterlijk 8 mei ontvang je een e-mail met de kortingscode.