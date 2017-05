Door Frederik Zevenbergen, vrijdag 5 mei 2017 09:00, 41 reacties • Feedback

Samen met Samsung zoeken we acht testers die de stoerste Samsung Galaxy, de Xcover 4, willen testen. Werk jij veel buiten, ben je veel onderweg of verblijf je in een andere omgeving die voor een 'normale' telefoon een beetje te uitdagend is? Dan ben jij wie we zoeken!

De Samsung Galaxy Xcover 4 kan een stootje hebben. Het toestel heeft een MIL-STD 810G-certificering om duidelijk te maken dat hij stevig is en beschikt, net als de Galaxy S8-serie, over een ip68-rating voor water- en stofdichtheid. We schreven eerder over deze telefoon: "Naast de handschoenmodus voor het touchscreen heeft het toestel extra knoppen die gebruikers als snelkoppelingen voor apps kunnen gebruiken, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is de zaklamp of camera in te schakelen zonder het scherm aan te raken. Volgens de fabrikant is het toestel vooral geschikt voor mensen in de transport- en bouwsector."

De uitdaging

Nu is het aan jullie om dat te testen. Natuurlijk mag dat ook tijdens een outdoor hobby zijn, als het toestel maar wordt blootgesteld aan de elementen die je op een normale kantoordag niet tegenkomt.

De reviewer met het leukste testverslag krijgt de kans om zijn bevindingen in een videoreview op te nemen. Voor hun moeite mogen alle testers het toestel houden. De video wordt bij de tester thuis of op een leuke buitenlocatie opgenomen. Iedereen krijgt twee weken de tijd om te reviewen.

