Door Femme Taken, dinsdag 4 april 2017 13:37, 21 reacties • Feedback

Onze developers hebben iteratie #103 vrijgegeven, waarin de focus lag op het verbeteren van de abonnementshop. Deze keer duurde de iteratie drie in plaats van twee weken.

Automatische incasso

Na het invoeren van automatische incasso, anderhalve maand geleden, zijn we er in de afgelopen weken mee begonnen de code van de front-end van de aboshop te herschrijven en de code voor het weggeven van abonnementen te verbeteren. Ook hebben we het mogelijk gemaakt om een btw-nummer toe te voegen aan je persoonlijke gegevens en weer te geven in facturen, zodat buitenlandse tweakers correcte facturen op bedrijfsnaam in hun administratie kunnen opnemen.

Afhandelen van nieuwsbriefbounces

We hebben verbeteringen aangebracht in de afhandeling van nieuwsbrieven die door de ontvangende partij werden geretourneerd naar onze mailserver. Als de nieuwsbrief een aantal keer wordt geweigerd, doen we een poging om het bijpassende gebruikersaccount te vinden, zodat we de desbetreffende gebruiker via een bericht op de site op de hoogte kunnen brengen van het bouncen van de nieuwsbrief. Als dit geen verbetering in de ontvangst oplevert, wordt de nieuwsbriefinschrijving van dit e-mailadres uitendelijk verwijderd.

Beter duiden van advertorials

Om elke twijfel weg te nemen over de vraag of een artikel door onze onafhankelijke redactie is geschreven of is gesponsord, hebben we een betere duiding van advertorials gemaakt. Boven de titel van een advertorial wordt voortaan een duidelijk label met een rode lijn weergegeven. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat abonnees die advertenties hebben uitgezet, geen advertorials zien in het nieuwsoverzicht op de frontpage.

Meer informatie over ons beleid voor gesponsorde content vind je in de .plan over de introductie van .adv-artikelen.

Themaforum Witgoed

Op het forum is al jaren veel belangstelling voor alles wat met wonen en bouwen te maken heeft. Voor onderwerpen als duurzame energie en smarthomes bestond al een forum. Met enige regelmaat kwamen er vragen voorbij over allerhande witgoed, zoals stofzuigers, koelkasten en wasmachines. Om ook deze vragen een plekje te bieden hebben we halverwege maart het Themaforum Witgoed geopend.

Community pick

In de komende sprint hebben we weer tijd om een community pick te bouwen. Stem in de onderstaande poll op de functie die je het liefst toegevoegd zou zien. De populairste functie wordt gebouwd en de minst populaire wordt als won't fix uit onze backlog verwijderd.