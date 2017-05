Door Maite de Jong, dinsdag 30 mei 2017 13:37, 3 reacties • Feedback

Onze developers hebben iteratie #107 opgeleverd. In deze sprint lag de focus op het integreren van de categorie elektrisch gereedschap in de Pricewatch.

Elektrisch gereedschap in de Pricewatch

Tweakers breidt de Pricewatch uit met de categorie Elektrisch gereedschap. Je kunt vanaf vandaag eenvoudig productspecificaties en prijzen van elektrisch gereedschap met elkaar vergelijken. Onderzoek onder de gebruikers van Tweakers liet zien dat er veel interesse is in deze productcategorie en veel webwinkels in de Pricewatch blijken dergelijke producten aan te bieden.

In de afgelopen maanden hebben we achter de schermen hard gewerkt aan het realiseren van deze nieuwe categorie en nu hebben we haar als bèta gereleased. Je kunt nu boormachines, elektrische grasmaaiers, elektrische heggenscharen, haakse slijpers, hogedrukreinigers, multitools, schuurmachines en zaagmachines vergelijken.

Mis je nog producten of webwinkels? Laat het ons weten!

Aboshopverbeteringen

Na het verbeteren van de abonnementenshop, twee maanden geleden, zijn we in de afgelopen weken bezig geweest om verschillende aanbiedingen in combinatie met een abonnement mogelijk te maken. De aanleiding is de wens om Tweakers Express-tickets te kunnen verkopen in combinatie met een Hero- of Elite-abonnement. Als nieuwe abonnee kun je vanaf vandaag bij het afsluiten van een abonnement kiezen voor gratis Tweakers-sokken of (tegen bijbetaling) een Tweakers Express Ticket. Vergeleken met de normale prijzen van een ticket en een abonnement krijg je een korting tot 39 euro!

Tegelijk met de toevoeging van de keuze tussen verschillende aanbiedingen hebben we ook het bestelformulier gebruiksvriendelijker gemaakt. We tonen nu in de rechterkolom een paneel met het gekozen abonnement en de bijbehorende prijs en features.

Pushnotificaties

Sinds de afgelopen release is het mogelijk om pushnotificaties te ontvangen op Tweakers. In deze sprint zijn we daarmee verdergegaan. We hebben wat losse eindjes opgelost, feedback verwerkt en bugs geplet. Zo hebben we bijvoorbeeld het overzicht van de notifcatie-instellingen in je profiel overzichtelijker gemaakt en ervoor gezorgd dat de pushnotificatie van een dm ook wordt gestuurd als 'via e-mail' niet aan staat. Verder wordt een 'inschrijving' nu automatisch op de achtergrond verwijderd als we van de 'push service' bericht krijgen dat zo'n inschrijving is verlopen.

Uitbreiding van het developmentteam

Op 1 mei hebben we Elwin mogen verwelkomen als nieuwe developer in het team. Het inwerkprogramma bestaat onder andere uit het bashen van zoveel mogelijk openstaande bugs. Ook in deze sprint hebben we er weer een paar van onze lijst mogen schrappen, waaronder:

Het is niet langer mogelijk om meer dan één wenslijst aan te maken met dezelfde naam.

Reviewscores worden weer mooi getoond op de mobiele weergave van de reviewlisting.

We hebben nog een plekje vrij voor een webdeveloper.

Sneak preview lay-out redactionele artikelen

In het afgelopen halfjaar hebben we gewerkt aan het bouwen van een nieuwe redactionele lay-out waarin de inhoud van de artikelen centraal staat. In de oude lay-out maken we nog gebruik van een tweekolomsopmaak met een rechterkolom voor advertenties en meta-informatie over het artikel. Dat is een makkelijke manier van werken, maar heeft ook tot gevolg dat we in de breedte weinig ruimte hebben om informatie uit het artikel te presenteren. Dit terwijl click-heatmaps laten zien dat de meeste gebruikers de rechterkolom straal negeren.

In de nieuwe lay-out wordt de tekst wat groter en breder weergeven, en is het mogelijk om 'uit de tekst te breken' met afbeeldingen, video's en tabellen. Om de interesse van de lezer te stimuleren en een indruk te geven van het onderwerp dat in de review besproken wordt, willen we artikelen beginnen met een grote hero-afbeelding. De vierkante en verticale advertentieformaten worden ingesprongen in de tekst weergegeven in plaats van in een aparte kolom.

Om de ruimte hiervoor te creëren zijn we al een aantal iteraties bezig om de gerelateerde artikelen en andere inhoud uit de rechterkolom te verplaatsen naar onder het artikel. Inmiddels zijn we zover dat we een eenkolomslay-out hebben. Deze lay-out heeft nog niet de mogelijkheid om hero-afbeeldingen te gebruiken, behalve hardcoded door development, en om visuals of tabellen uit de tekstkolom te laten breken. We gaan dat later toevoegen.

Sinds vorige week hebben onze abonnees toegang tot een bètatest van de nieuwe lay-out, waarvan je hieronder twee screenshots ziet.

Community-pick

In de komende sprint hebben we weer tijd om een community-pick te bouwen. Stem in de onderstaande poll op de functie die je het liefst toegevoegd zou zien. De populairste functie wordt gebouwd en de minst populaire wordt als won't fix uit onze backlog verwijderd.