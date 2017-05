Door Frederik Zevenbergen, dinsdag 30 mei 2017 13:20, 13 reacties • Feedback

Een kleine maand geleden kondigden we aan dat we in augustus weer gaan rijden. We hebben naar jullie feedback geluisterd; de kaarten zijn dit jaar flink goedkoper dan vorig jaar, en we gaan nog meer doen in de trein en in Keulen. Dat alleen al heeft jullie enthousiast gemaakt. In nog geen week waren alle earlybirds uitverkocht. Vandaag begint de reguliere verkoop van de tickets voor de Tweakers Express.

Asus aan boord

Net als vorig jaar is Asus main partner van de Tweakers Express en daar zijn we erg blij mee, en jullie natuurlijk ook. Verwacht de allernieuwste en snelste hardware in de Asus-wagon en meer. Samen met Asus zijn we hard bezig om de invulling van deze wagon vetter te maken dan ooit. Verwacht iets compleet anders, Asus gaat voor awesome! Hou de updates in de komende tijd in de gaten voor meer info.

Deals deals deals

Natuurlijk hebben we voor jullie ook een paar leuke deals. De '6 voor de prijs van 5'-ticketdeal herhalen we. Deze keer zonder gereserveerde coupé, want die zijn echt uitverkocht. Daarnaast hebben we een combideal voor wie nog geen Tweakers-abonnement heeft. Voor 109 euro krijg je voor een jaar een Hero-abonnement en een ticket voor de Tweakers Express. Dat is een ticket voor de earlybirdprijs en 55 procent korting op je Hero-abonnement. Ook bij Elite is een combideal te vinden. Ja, je kunt de combideal ook via automatische incasso in maandelijkse termijnen betalen. De combideals kun je vinden in de abostore of gewoon de onderstaande links gebruiken. Let wel, de combideal is alleen van toepassing bij nieuwe* abonnees.

Reistijden

In het schema hiernaast kun je ons voorlopige reisplan zien. Je kunt zo controleren of je de opstappunten kunt bereiken of dat je ergens een lift of logeerplek moet regelen. Denk jij dat je met meer dan vijftien mensen bent en gaan jullie het niet halen? Neem contact met ons op en we gaan kijken of we kunnen helpen.

Vanuit Groningen laten we weer een bus rijden. Je zult vroeg op moeten staan, maar je kunt wel mee met de Tweakers Express vanaf station Utrecht. De route en opstapplaatsen maken we nog bekend en de kosten van de bus zijn voor onze rekening.

Wat gaan we doen?

Is er al meer bekend over wat je in de trein gaat vinden? Ja, dat is er: monitoren van AOC en LG in de lanpartywagons. Tegelijk zijn we druk bezig met de andere actiewagons. We zijn wel benieuwd naar jullie wensen, dus vertel ons wat je zou willen doen, zien of spelen. Wij gaan kijken of en hoe we dat kunnen realiseren in samenwerking met onze partners.

Naast de trein zelf hebben we dit jaar voor het eerst een hang-out in Keulen zelf. Als je de beurs wel hebt gezien, kun je daar met andere tweakers gamen, iets eten en een Kölsch of frisje drinken. De capaciteit is beperkt, dus voorkom dat je die kaartjes straks mist. We sturen jou als tickethouder natuurlijk als eerste een bericht voordat de hang-outreservering begint.

Natuurlijk zijn de bekende onderdelen ook dit jaar terug te vinden: de goodiebag voor iedereen, de loterij in de trein, de cosplay-challenge waarover later meer en nog veel meer leuke dingen die de Tweakers Express maken tot het unieke evenement waar velen jaloers naar kijken, maar dat nog niemand heeft kunnen evenaren.

Mis 'm niet

Na de earlybird en de vakantiegeldactie zitten we net over de helft van het aantal beschikbare tickets. Het gaat hard, dus koop dan vandaag nog je kaartje. Deze trein wil je niet missen en wij willen niet vertrekken zonder jou!

Dat was het voor deze eerste update. Er komen er nog een paar aan; we gaan ze om de week plaatsen. Om het spannend te houden doen we dat niet meer op de vaste vrijdag, dus hou Tweakers in de gaten voor de updates.