Met enorm nauwkeurige joysticks in beide handen en het zweet op mijn voorhoofd was het mijn taak om vanuit het International Space Station een succesvolle docking van een bevoorradingscapsule uit te voeren. De eerste twee pogingen mislukten faliekant, maar gelukkig is driemaal scheepsrecht.

Ik bevond me natuurlijk niet echt in het ISS, maar was afgelopen dinsdag in Enschede voor de Meet-up Ruimtevaart. Voorafgaand aan de presentaties en achteraf bij de borrel konden de aanwezige tweakers via verschillende vr-opstellingen een indruk krijgen van het leven van een astronaut, van het uitvoeren van taken in het ISS tot het ervaren van de Apollo 11-missie, die de mensheid voor het eerst op de maan bracht.

Ruimtevaart is misschien geen onderwerp dat je direct met Tweakers associeert, maar toen we jullie vorig jaar vroegen waar jullie graag een Meet-up over zouden willen bijwonen, scoorde het onderwerp erg hoog. In de afgelopen maanden waren we dus druk met het regelen van interessante sprekers die uit eigen ervaring iets kunnen vertellen over ruimtevaart.

Jesús Gil bijvoorbeeld, werkzaam bij de ESA. Aan hem de schone taak een oplossing te bedenken voor het afval dat we als mensheid in de ruimte achterlaten. Het tofste voorbeeld hierbij was overduidelijk het gigantische ruimtenet dat over een stuk afval gedrapeerd wordt, zodat dat gecontroleerd de dampkring in getrokken kan worden.

Bastiaan Bom vertelde vervolgens met trots over Delft Aerospace Rocket Engineering (DARE), een studententeam dat als doel heeft een eigen raket de ruimte in te sturen. Hij nam ons mee langs het ontwerpproces, de testprocedures en alle afwegingen die gemaakt moeten worden bij het maken van een raket. Als alles goed gaat, vestigt hun Stratos III-raket later dit jaar een nieuw hoogterecord voor een door studenten gebouwde raket.

Niels Eldering, Technology Transfer Officer bij het Technologie Transfer Programma van de ESA, sloot het inhoudelijke deel af. Het is zijn taak om een brug te slaan tussen tussen toepassingen van technologie in de ruimte en toepassingen van diezelfde technologie op aarde. Aan de hand van sprekende voorbeelden liet hij zien hoeveel zaken die oorspronkelijk voor de ruimtevaart zijn ontwikkeld, nu hun toepassing op aarde hebben gevonden.

De Meet-Up Ruimtevaart was wat ons betreft een zeer geslaagd inhoudelijk uitstapje, met interessante sprekers, en veel interesse en kennis vanuit de zaal. Vooral tijdens de vraag- antwoordsessies na elke presentatie werd duidelijk dat de aanwezige tweakers zich goed in de materie verdiept hadden. Kon je er niet bij zijn of wil je de presentaties op je gemak terugkijken? Check dan de video's hieronder.

