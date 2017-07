Koop je kaarten voor de Meet-Up AI in Delft: een avond vol artificial intelligence

Na een korte zomerstop staat de volgende Tweakers Meet-Up voor de deur: die over artifical intelligence. Op donderdag 21 september komen we bij elkaar om het te hebben over de mogelijkheden van steeds slimmer wordende software. Kaartjes kosten 15 euro.

Locatie van deze slimme avond is de Theaterzaal bij de Sport & Cultuur-afdeling van de TU Delft. Om 17:30 openen we de deuren en verwelkomen we je met een drankje, waarna je de tijd hebt om medetweakers te ontmoeten of bij te praten met je vrienden van een eerdere Meet-up. Heb je nog geen tijd gehad om te eten? Wees niet gevreesd: op het terrein staat een strandtent waar je voor tussen de 5 en 7,50 euro een maaltijd kunt scoren.

De sprekers

Om 19:00 begeleiden we iedereen de zaal in voor onze eerste talk. Guszti Eiben, professor Kunstmatige Intelligentie, koppelt de technologie van ai aan de menselijke evolutie. Want als evolutie intelligentie kan creeëren, waarom zou kunstmatige evolutie dan geen kunstmatige intelligentie kunnen voortbrengen? En als dit in software kan, zou je dit soort Artificial Life dan ook met speciale hardware kunnen maken?

Onze tweede spreker is Rintse van der Werf, VP Technology en Solutions Architecture bij WCC. Hij zal het hebben over softwaremodellen die gebruikt worden om aan de hand van ai voorspellingen te doen. Vaak wordt de effectiviteit van dit soort modellen bepaald aan de hand van de juistheid van de uitkomsten, maar Rintse zal beargumenteren dat er meer bij komt kijken. Inzichten in het hoe en waarom zijn volgens hem nog veel belangrijker.

We sluiten de avond af met een derde spreker - die op een later moment bekend zal worden - en natuurlijk de gebruikelijke borrel, waar je met je medetweakers kunt nababbelen over alles wat de revue gepasseerd is en welke natuurlijk ook de mogelijkheid biedt om de sprekers nog vragen te stellen.

Ik wil erbij zijn!

Kaartjes voor de Meet-up kosten 15 euro, inclusief twee consumpties. Bestellen kan op de actiepagina. Het is mogelijk om voorafgaand aan de Meet-up iets te eten, waarbij je kunt kiezen uit verschillende gerechten. De kosten hiervoor bedragen tussen 5 en 7,50 euro.

In het kort