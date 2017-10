Koop je kaarten voor de Meet-Up Security in Utrecht

Op woensdag 8 november organiseert Tweakers alweer de vijfde Meet-up van het jaar. Ditmaal staat de avond in Utrecht volledig in het teken van security. Daarmee zijn we eindelijk toegekomen aan het onderwerp dat tijdens onze inventarisatie bovenaan eindigde in de poll. Kaartjes kosten 15 euro.

Het programma is bijna rond en biedt op dit moment al twee zeer interessante talks. Peter Zinn opent de avond met een talk met de dystopische titel 'We gaan er allemaal aan!'. Peter is 10 jaar lang strategisch adviseur geweest bij Team High Tech Crime voordat hij eind 2016 voor zichzelf begon. Met heldere, bevlogen presentaties wil hij de wereld een klein stukje veiliger maken. Ditmaal zoomt hij in op de intrinsieke onveiligheid van het internet-of-things. Dat is aan een flinke opmars bezig, maar brengt ondanks alle voordelen ook flinke problemen met zich mee. Wat zijn deze problemen en waarom zijn ze maar niet op te lossen? In zijn presentatie zoomt Peter in op deze vragen.

De beurt is daarna aan een duo. Suzanne Rijnbergen van KPN kennen we nog van de security Meet-up van vorig jaar, waar zij menig bezoeker versteld deed staan met aansprekende verhalen en een flinke hoeveelheid kennis. Dit jaar deelt zij het podium met ethical hacker Wesley Neelen van Dearbytes. Samen bieden ze een kijkje achter de schermen van de beveiliging van Building-Automation-Systems. Stel je voor dat de verlichting van de kantoren op de Zuidas blijft knipperen, toegangsdeuren niet meer werken of airconditioningsystemen op hol slaan. Bijzonder vervelend, maar wellicht met grote impact.

Het programma wordt nog uitgebreid met een derde spreker. Hou daarvoor onze Meet-up-pagina goed in de gaten. Uiteraard wordt de avond afgesloten met de inmiddels bekende borrel.

Locatie

De Meet-up vindt deze keer plaats op de Universiteit van Utrecht, in het Marinus Ruppertgebouw. Vooraf kan er in het restaurant van ‘Het Educatorium’ worden genoten van een van de dagelijks wisselende specialiteiten. Voor ongeveer 7,50 euro p.p. kun je hier terecht voor een heerlijke maaltijd. Ook wordt er rekening gehouden met vegetariërs en veganisten.

Ik wil erbij zijn!

Kaartjes voor de Meet-up kosten 15 euro, inclusief twee consumpties. Bestellen kan op de actiepagina.

In het kort