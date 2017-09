Bekijk hier de livestream van de Tweakers Meet-Up Artificial Intelligence

Op 21 september vindt de Meet-Up artifical intelligence plaats in Delft. Via deze post kun je vanaf 19.00 live meekijken met de drie talks.

19:00 – 19:25 Herbert ten Have, CEO van het bedrijf Delft Robotics B.V.

Autonome robots middels Deep Learning op 3D beelden.

19:25 – 19:50 Rintse van der Werf, VP Technology & Alexander Hogenboom, Developer at WCC

Building models that can help change a market.

19:50 – 20:15 Guszti Eiben, Professor Kunstmatige Intelligentie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Artificial Life – droom, nachtmerrie of wetenschap?

20:15 – 20:40 Sander Wubben, co-founder of Flow.ai and Assistant Professor at Tilburg University.

Designing Conversational AI.