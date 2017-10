Meet-Up Artificial Intelligence gemist? Bekijk de avond hier terug

Op donderdag 21 september vond op een mooie nazomerdag de Meet-Up Artificial Intelligence plaats. Tweehonderd tweakers kwamen in Delft bij elkaar om te luisteren naar vier uiteenlopende presentaties over de mogelijkheden en beperkingen van kunstmatige intelligentie.

De sprekers benaderden het onderwerp uit vier totaal verschillende hoeken. Zo ging Herbert ten Have van Delft Robotics in op machine vision, het gebruik van camera's om objecten te herkennen. Deze technologie past het bedrijf bijvoorbeeld toe bij robots die objecten moeten oppakken en verplaatsen. Vorig jaar wist het bedrijf nog de 'picking challenge' van onlinewarenhuis Amazon te winnen aan de hand van deze technieken.





Vervolgens was het woord aan Rintse van der Werf en Alexander Hogenboom van WCC. Zij vergeleken appels met peren - spreekwoordelijk dan. Want hoe kun je twee dingen zo goed mogelijk matchen, als ze niet gelijk zijn? Bijvoorbeeld iemand die een baan zoekt en een werkgever die op zoek is naar een werknemer. Voor die matching wordt geavanceerde software gebruikt die ai-technieken inzet. Daarbij leerden we hoe belangrijk het hebben van goede data is, want zoals Alexander vertelde: 'garbage in=garbage out'

Onze derde spreker, Guszti Eiben van de Vrije Universiteit Amsterdam, gooide het over een compleet andere boeg met een presentatie over het concept 'artificial evolution'. Daarbij stond het idee van robots die zichzelf verder kunnen ontwikkelen, op basis van kunstmatige evolutie, centraal. Met simulaties en foto's toonde Eiben aan dat het nu al mogelijk is om robots te laten 'voortplanten' waarbij gunstige eigenschappen worden overgedragen. Survival of the fittest, maar dan bij robots. Om Skynet-achtige-praktijken te voorkomen benadrukte hij wel het belang van een goed werkende kill switch.

De avond werd afgesloten door Sander Wubben, mede-oprichter van Ai.flow en professor bij de Tilburg University. Hij houdt zich bezig met het verwerken van natuurlijke taal en de toepassing daarvan in chatbots, die bijvoorbeeld het werk van een helpdeskmedewerker zouden kunnen doen. Ook hier bleek dat het heel belangrijk is welke data je aan dit soort algoritmen voert ter training; een experiment met miljoenen Reddit-posts leverde een specifiek type 'intelligentie' op dat vooral goed was in het antwoorden met grappige memes.

Dat het onderwerp in de smaak viel, werd wel duidelijk door het grote aantal vragen uit de zaal bij elke spreker. Gelukkige bleven onze gasten achteraf nog even hangen op de borrel, waar nog vele discussies over de voordelen, nadelen en verschillende toepassingen van ai gevoerd werden.