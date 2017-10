Tweakers is op zoek naar een projectmanager

Tweakers zoekt versterking in de vorm van een projectmanager. In die rol is het jouw taak om diverse soorten creatieve campagnes op te zetten en in goede banen te leiden. Je bent daarbij onderdeel van de Concepts-afdeling en je schakelt veel met de andere afdelingen van Tweakers.

Die Concepts-afdeling wordt door ons ook wel Bureau Gekkigheid genoemd en is verantwoordelijk voor al die productlaunches, evenementen en andere bijeenkomsten die je op de site voorbij ziet komen. Denk bijvoorbeeld aan het Oktober Testfest, de Samsung en T-Mobile roadtrip, de jaarlijkse December Prijzenparade, de recente TransIP-actie en verschillende testpanels,

Ook bekende Tweakers-evenementen, zoals de Tweakers Express en de Meet-Ups, komen uit de koker van deze afdeling. Je komt dus terecht in een creatief team, je werkt samen met de andere projectmanagers, een eventmanager en twee conceptmanagers, en bent onderdeel van de overkoepelende salesafdeling.

We zijn op zoek naar iemand met een hbo/wo-denkniveau en twee tot vier jaar werkervaring, die goed aanvoelt wat de wensen van Tweakers en de community zijn en die ook meedenkt met de adverteerder. Ben jij die persoon of wil je meer weten over de functie? Check dan de vacature.