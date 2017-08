Vacature: communitymanager Tweakers

Na bijna tien jaar als professionele tweaker is het tijd voor om aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Die heb ik gevonden in tweakers-elect.com. Meer daarover in dit topic. Daarom staat deze vacature voor de leukste baan bij Tweakers nu online. Vanaf vandaag kun je solliciteren voor de positie van communitymanager bij Tweakers en HWI.

Stel dat je per ongeluk op deze pagina komt, wat is Tweakers? Tweakers is een pareltje onder de Nederlandse websites, al bijna twintig jaar dé autoriteit op het gebied van technologie en aankooporiëntatie van consumer electronics. Maandelijks gebruiken miljoenen Nederlanders onze site om voorop te blijven lopen op het gebied van snel veranderende technologie. Het platform heeft drie pijlers: technieuws, de Pricewatch en de community (Gathering of Tweakers) van meer dan een half miljoen leden, allemaal mensen met passie voor technologie.

Wat doe je als communitymanager ?

Je bent de schakel tussen de bezoekers van Tweakers, de vrijwillige moderators en de professionele organisatie. Je behartigt de belangen van onze bezoekers en vrijwilligers bij de diverse afdelingen van Tweakers / Hardware.Info en omgekeerd.

Je zorgt voor de positionering van de community binnen de organisatie. Je analyseert daarbij voortdurend wat de community bezighoudt en speelt hier vanuit je rol direct op in. Van hieruit signaleer je binnen Tweakers en Hardware.Info zaken, kansen, inhoudelijke onderwerpen en mogelijke problemen om op te pakken.

Je bent een sparringpartner en adviseur voor andere afdelingen over alles wat met de community te maken heeft. Zo spar je met salescollega’s om concepten voor de community te testen, met collega’s van Product kijk je naar nieuwe ontwerpen en features, en met Marketing maak je plannen om meer abonnees te werven. Je bent nauw betrokken bij de ontwikkeling van creatieve concepten (bureaugekkigheid.nl), en bent beschikbaar op evenementen als gastheer/gastvrouw en aanspreekpunt voor de community.

Je stuurt de vrijwilligers, moderators en admins aan die de community in goede banen leiden, en begeleidt en helpt hen waar je kunt.

Je beschikt over een vlotte pen, om artikelen te schrijven voor en over de community, en als schrijver van korte teksten in de vorm van een ‘.plan’, ‘.actie’ of ‘.adv’. Die schrijfvaardigheid komt natuurlijk ook van pas bij het modereren van het forum. De functie omvat daarnaast veel zelf modereren, uitleggen en reageren.

Je bent een coördinator en een regelaar van alles wat nodig is om de community betrokken en geactiveerd te houden. Je bewaakt de sfeer, de cultuur en de huisregels binnen de community.

Je modereert de socialemediakanalen van Tweakers en Hardware.Info.

Je hebt een speciaal plekje in je Tweakers-hart voor abonnees. Dat zijn de grootste fans van Tweakers en daar zet je met plezier een stapje extra voor. Je monitort het speciale abonneeforum en zorgt voor algemene 'abohappiness' door het regelen van specifiek op onze abonnees gerichte acties, programma’s en evenementen.

Je bent voor de community, samen met al je collega’s, de belichaming van het merk Tweakers.

Wat kun je verwachten?

Verwacht geen negen-tot-vijfbaan; de community van Tweakers is immers 24/7 actief en verspreid over de hele wereld. De Tweakers-community is hecht, kent zijn eigen mores en kenmerkt zich door een opgewekte koppigheid, is recht voor zijn raap en laat zich geen knollen voor citroenen verkopen.

Je beheert de community van Tweakers natuurlijk niet alleen. Er is een flexibele schil van ruim negentig personen die zich vrijwillig inzetten voor Tweakers. Allemaal delen ze de passie voor technologie en de betrokkenheid bij Tweakers. Bijna allemaal doen de vrijwilligers dit naast hun werk of studie.

Jij ?

Je bent nieuwsgierig, creatief, onderzoekend en zeker niet op je mondje gevallen.

Je wordt echt heel blij van tech en vindt het leuk om die passie met anderen te delen.

Je hebt een hbo-werk- en denkniveau.

Je hebt bij voorkeur ervaring als moderator in een online community, liefst bij de Tweakers-community.

Je bent contactvaardig, en sterk in het bouwen en onderhouden van relaties.

Onze organisatie

Tweakers vormt samen met Hardware.Info het ‘techcluster’ van de Persgroep Online Services, waar je ook andere ‘pure digital’ merken van de Persgroep vindt, zoals AutoTrack, Nationale Vacaturebank en Intermediair. Je collega’s kenmerken zich door hun openheid, gedrevenheid en enorme betrokkenheid bij de merken en producten.

Wij bieden

Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden, een 36-urige werkweek, prachtige merken als Tweakers en Hardware.Info, en een toplocatie aan het IJ om vanuit te werken, is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. De professionele, sociale en ondernemende collega’s zijn gewend om continu op zoek te gaan naar vernieuwende werkwijzen, producten en kansen. Je komt te werken in een zeer gemotiveerd en hecht team dat kwartaal op kwartaal het verschil wil maken.

Interesse?

Reageer z.s.m. via de site. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mij (Frederik Zevenbergen), de huidige communitymanager, via 06-39113312 / frederik@tweakers.net, of met Michel van Keulen, onze corporate recruiter, via michel.van.keulen@persgroep.nl.