Alles in 1 vergelijken in de Pricewatch - Win een Linksys Velop-meshsysteem

Na de energievergelijker is er nog een vergelijker waar je als tweaker veel aan hebt en waarmee we de Pricewatch uitbreiden: de 'alles-in-1-vergelijker'. Kijk daar wat voor jou de beste telefoon-internet-tv-combinatie is. Om dit te vieren hebben we een prijsvraag én een cashbackactie.

De Pricewatch is er om de beste deal voor de beste prijs te vinden. Bijna alles wat je hartje begeert, is via de Pricewatch te vinden, maar het interwebs zelf nog niet. Dat kregen we ook regelmatig te horen; velen van jullie willen graag in de Pricewatch telecomleveranciers met elkaar kunnen vergelijken. We hebben daarop onderzocht hoe we dit goed konden realiseren om ervoor te zorgen dat jullie het beste aanbod krijgen.

Daarom is Tweakers bij de ontwikkeling van deze nieuwe categorie de samenwerking met Pricewise aangegaan. Pricewise heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als gespecialiseerde vergelijker in de categorie diensten, waar telecom-tripleplay onder valt. Net als bij de energievergelijker is het niet Tweakers, maar Pricewise dat zorg draagt voor de volledige afhandeling na het afsluiten van een contract.

Je vindt de 'alles-in-1-vergelijker' in de Pricewatch in de categorie Diensten.

Doe mee en win

Natuurlijk doen we dit niet zonder leuke actie. Zoek de oplossing voor de onderstaande casus. Je opdracht is: ‘Wat zou de voordeligste keuze zijn voor de familie van Dijk en wat zullen ze op maandbasis kwijt zijn, exclusief kortingen?’ Mail je antwoorden naar tripleplay@tweakers.net. Vermeld daarin je username en het tijdstip waarop je je berekening hebt gemaakt. Uit alle goede inzendingen trekken we een winnaar. Ja, we houden rekening met wisselende tarieven.

Bert en Carolien van Dijk wonen samen met hun zoontje Roel en labrador Bob op Nieuwstraat 6, 3961AE in Wijk bij Duurstede. Ze zijn op zoek naar een nieuwe aansluiting voor internet en tv. In telefonie zijn ze al voorzien. Bert is niet zo handig en installeert de boel liever niet zelf, maar nog liever betaalt hij hier ook niet voor! Roel is fervent gamer en brengt ook aardig wat uurtjes door op YouTube. Hiervoor heeft hij natúúrlijk wel minimaal 40Mbit/s nodig. Carolien kijkt daarentegen liever zoveel mogelijk eredivisiewedstrijden live. Bob wordt tijdens de nieuwjaarsviering alleen rustig van zijn lievelingsprogramma’s op Animal Planet, dus die zender is een must.

De winnaar krijgt een Velop duo-pakket van Linksys, voor een snelle, naadloze verbinding en volledige dekking in elk type en formaat woning. Het Velop-meshsysteem werkt als één netwerk dat voortdurend zoekt naar je verbonden apparaten. Hierdoor kan een gebruiker zich zonder verbindingsproblemen door het huis verplaatsen. Dankzij de intuïtieve app is Velop eenvoudig te installeren.

Cashbackactie

Naast de prijsvraag hebben we ook een cashbackactie voor internet-tv-bellen. Sluit voor 11 september 2017 een abonnement voor een internetpakket met een snelheid van 25Mbit/s of hoger af en ontvang een cashback van twintig euro Je krijgt, als je in aanmerking komt, de cashback begin november uitgekeerd.

Voorwaarden cashback: