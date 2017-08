Bekijk de HTC U11-uservideoreview en win zelf een toestel

Nog niet zo lang geleden zochten we tien testers voor de HTC U11. Nou, dat hebben we geweten; veel tweakers hebben nog een speciaal plekje in hun hart voor HTC. Ruim drieduizend tweakers reageerden op de poll. Uit hen hebben we een testpanel geselecteerd en uiteindelijk hebben we van een van de testers een video gemaakt. De video van de ervaringen van Dahwe kun je hieronder bekijken.

Als dank voor jullie enthousiasme heeft HTC nog een extra testtoestel beschikbaar gesteld. Dus was je niet een van de winnaars in de eerste ronde, probeer het dan nu nog een keer. Wie weet is deze HTC U11 straks van jou!

Beantwoord de vraag en win een HTC U11 Welke plus- en minpunten benoemt Dahwe in de video? Poll Plus: snel, goede camera. Min: niet bestand tegen vallen, geen 3,5mm-aansluiting.

Plus: snel, goede audio. Min: niet bestand tegen vallen, geen 3,5mm-aansluiting.

Plus: design, goede camera. Min: niet bestand tegen vallen, geen 3,5mm-aansluiting.

Spelregels