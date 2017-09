Releasenotes development iteratie #114

Onze developers hebben vandaag iteratie 114 opgeleverd. De focus lag op het herschrijven van het cms waarmee de redactie nieuws- en reviewpagina's beheert, met als concreet resultaat de mogelijkheid om hero-afbeeldingen in reviews te kunnen beheren.

Video direct embedden in forumpost

In de vorige .plan kozen jullie als community pick het kunnen embedded van mp4-video's in forumposts. Na research van de development zijn we tot de conclusie gekomen dat het niet verstandig is om het direct embedden van willekeurige mp4-bestanden te ondersteunen. Dit is in verband met mixedcontent-meldingen die browsers opwerpen als er http-video's voorkomen op pagina's die via https worden uitgeserveerd.

We hebben echter niet stilgezeten en hebben als alternatief oEmbed geïmplementeerd. De api van oEmbed maakt het een stuk makkelijker om embeds van videodiensten te ondersteunen. Naast video's van Youtube en Vimeo kun je nu ook url's van Twitch en Streamable in de video-tag gebruiken. In de toekomst kunnen we eenvoudig andere diensten toevoegen die door oEmbed worden ondersteund.

En verder hebben we...