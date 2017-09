Word jij de zesde tester van de Samsung Note 8?

Tijdens het Unpacked van de Note8, had Tweakers al een primeur. We keken live mee met het evenement in New York en tijdens het lokale Samsung evenement testten de tweakers de Note8 uitvoerig. De community van Tweakers was hiervoor als eerste en enige partij uitgenodigd. Daar zijn wij natuurlijk best trots op.

Maar daar stopt het nog niet. Niet alleen mocht iedereen de Note8 op het evenement testen, wij konden ook vijf plekken in het testpanel weggeven. Was je niet een van de gelukkige aanwezigen: wij hebben nog een verrassing. Er is namelijk nog een zesde plek aan het testpanel toegevoegd. En hier maakt iedereen kans op!

Wil jij zelf ook de Note8 uitvoerig testen, geef je dan snel op via de onderstaande poll. Ben jij de gelukkige, dan mag jij een maand lang de Note8 testen en maak je bovendien kans op jouw eigen persoonlijke Note8. Win je die nu niet, dan krijg je van Samsung alsnog een tegoedbon ter waarde van 150 euro, te gebruiken in de Samsung shop.

De Samsung Note8 testen De vraag is niet moeilijk, wil je de Samsung Note8 een maand lang testen? Poll Ja, dat lijkt me gaaf!

Nee, ik laat deze actie aan me voorbij gaan.



Spelregels