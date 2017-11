Over welke onderwerpen zou jij een Meet-up willen zien?

De laatste Tweakers Meet-up van het jaar moet nog plaatsvinden, maar achter de schermen zijn we alweer druk bezig met de plannen voor 2018. Daarvoor moeten we natuurlijk eerst bepalen welke onderwerpen we de revue willen laten passeren en daarbij zijn we heel benieuwd naar jullie input.

Het plan is om volgend jaar weer diverse Meet-ups te houden, verspreid over het land. Daar hebben we zelf verschillende ideeën over, maar omdat we het voor jullie doen, zijn we razend benieuwd welke onderwerpen en thema's op dit moment het meeste leven. Daarom hebben een lijst met suggesties samengesteld op basis van eerdere populaire onderwerpen en zaken waarvan we zelf denken dat ze geschikt zijn.

Graag horen we welke van deze onderwerpen op de meeste steun kunnen rekenen. Dat betekent overigens niet dat er over de populairste opties in elk geval een Meet-up komt, want we moeten uiteindelijk wel een goed programma rondkrijgen. Wel gaan we de opties met de meeste stemmen verder onderzoeken. De Meet-Ups kunnen gevuld worden met sprekers, maar waar relevant ook met een meer actieve invulling.