Ben of ken jij de volgende communitymanager van Tweakers?

Tweakers is een heleboel dingen: een nieuwssite, forum, online marktplaats, prijsvergelijker en blogplatform om er een paar te noemen. Maar bovenal is Tweakers een community. En om ervoor te zorgen dat de community binnen het bedrijf Tweakers gehoord en vertegenwoordigd wordt, zijn wij na het vertrek van zeef op zoek naar een nieuwe communitymanager.

Als communitymanager ben je het eerste aanspreekpunt voor de community, voor vragen, opmerkingen en suggesties, maar ook bij klachten. Niet alleen online, maar ook bij de evenementen die Tweakers organiseert. Daarnaast vertegenwoordig je de community binnen het bedrijf Tweakers en zorg je ervoor dat de andere afdelingen op de hoogte zijn van wat er speelt. Jij zorgt ervoor dat de community happy is en happy blijft. Daarnaast stuur je een grote groep vrijwilligers, moderators en admins aan. Dit zijn gelukkig zelfredzame mensen, maar jij helpt ze waar nodig en vertegenwoordigt ook hun belangen.

We zoeken iemand die Tweakers goed kent, passie voor technologie heeft, dagelijks op de site komt, niet op zijn mondje is gevallen en ook schriftelijk goed kan communiceren. Iemand die in discussies goed tot de kern kan komen, denkt in oplossingen in plaats van problemen, graag met mensen in gesprek gaat en blij wordt als anderen blij zijn. Daarnaast is het geen negen-tot-vijfbaan, dus zoeken we iemand die gezellig meegaat met bijvoorbeeld de Tweakers Express, aanwezig is op de Meet-ups en het leuk vindt om in het weekend op een Tweakers HQ-evenement gebruikers een rondleiding te geven. Die uren compenseer je dan natuurlijk op een ander moment.

Er bestaat geen opleiding tot communitymanager en er zullen weinig bedrijven zijn met een vergelijkbare functie. Dus hoewel we zeker geïnteresseerd zijn in je studie en eerdere werkervaring, gaat het ons vooral om de persoon. Als je je herkent in bovenstaande beschrijving, maar nu iets compleet anders doet, denk dan niet dat je geen kans maakt.

Wat bieden wij?

Genoeg over jou, hoe is het eigenlijk om bij Tweakers te werken? Enorm tof natuurlijk, al zeggen we het zelf. Om te beginnen mag je de hele dag met Tweakers bezig zijn en hoef je voor de verandering niet je browsertab weg te klikken als je baas langsloopt. Je krijgt een mooie werkplek op het Tweakers HQ in Amsterdam-Noord, met een prachtig uitzicht over het IJ. Je krijgt een contract voor 36 uur en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Dagje thuiswerken? In overleg geen probleem. Op vrijdagmiddag gezellig wat gaan drinken met collega’s of een hapje eten? Graag zelfs. Potje tafeltennis tijdens de lunch? Weet waar je aan begint…

Interesse?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Vincent Pijpers (vincent@tweakers.net) of met Michel van Keulen, onze corporate recruiter, via michel.van.keulen@persgroep.nl.