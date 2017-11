Koop je kaarten voor de Meet-up Security in Kerkrade

Op donderdag 7 december houdt Tweakers de zesde en laatste Meet-up van het jaar. Opnieuw staat 'security' centraal. Dit onderwerp blijkt zo populair dat er verschillende avonden nodig zijn om alle kanten te belichten. Kaartjes zijn vanaf nu te koop en kosten 15 euro.

Met de Meet-ups is Tweakers in de afgelopen twee jaar het hele land doorgereisd. Van het hoge noorden van Groningen tot aan het verre oosten van Enschede en het centrum van veel technologie in Delft. Een Meet-up in het verre zuiden ontbrak echter nog op de kalender. Daarom dalen we in december af naar Kerkrade om bezoekers uit Limburg ook de kans te geven een Tweakers-event bij te wonen zonder daarvoor een eeuwigheid te moeten reizen.

De eerste spreker van de avond is Wesley Neelen. Hij werkt als ethical hacker bij Dearbytes, maar in zijn vrije tijd combineert Wesley zijn security-skills graag met zijn passie voor het internet-of-things en smarthomes. In zijn presentatie gaat hij dan ook dieper in op de controllers van smarthomes. Zoals wij hier op Tweakers weten, zijn controllers het brein van een smarthome. Maar wat als deze kwetsbaar zijn? Wesley en zijn team hebben een aantal controllers uit elkaar gehaald en zijn hierbij verschillende kwetsbaarheden tegengekomen. Hoe ze dit hebben gedaan, wat ze hiermee kunnen of wat hier de gevolgen van zijn, wordt tijdens de presentatie gedemonstreerd.

Het programma wordt nog uitgebreid met een tweede en derde spreker. Hou daarvoor onze Meet-up-pagina goed in de gaten. Uiteraard wordt de avond afgesloten met de inmiddels bekende borrel.

Locatie

Het Museumplein Limburg is een plek waar kennis en verwondering over wetenschap, technologie, design en onze aarde de ruimte krijgen. De presentaties worden gehouden in het National Geographic Theater. Voorafgaand aan de presentaties kan hier ook worden genoten van heerlijke culinaire specialiteiten. Voor tussen de 6,50 en 7,50 euro p.p. kun je terecht voor een heerlijke maaltijd. Ook wordt rekening gehouden met vegetariërs en veganisten.

Ik wil erbij zijn!

Kaartjes voor de Meet-up kosten 15 euro, inclusief twee consumpties. Bestellen kan op de actiepagina.

In het kort