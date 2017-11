Oktober Testfest - Recap van smartphone- en laptopreviews

Oktober is voorbijgevlogen en hetzelfde geldt voor het allereerste Tweakers Oktober Testfest. In de afgelopen weken zijn tientallen tweakers aan de slag gegaan met het testen van heel veel producten en inmiddels staat een groot deel van de reviews live. Tijd dus voor een update. In drie delen zoomen we in op de resultaten van alle inspanningen. Vandaag behandelen we eerst de smartphones en laptops.

LG's V30, G6 en Q6

Tijdens het Kick-off-event hebben enkele gebruikers een hands-ontest kunnen doen van de LG V30. Ze zijn vooral te spreken over het scherm, de camera en de bouwkwaliteit van de V30. De prijs vonden ze wel wat aan de hoge kant. User Joosie200 wist velen van jullie te verbazen met zijn uitgebreide hands-on, wat hem zelfs een +3 opleverde. De deelnemers aan de LG G6- en LG Q6-testpanels kregen hun toestellen mee naar huis en hadden zodoende langer de tijd om de producten te reviewen. Gebruiker kanem0chi testte de LG G6 en mag zich inmiddels karmakoning van dit toestel noemen. In zijn review noemt hij de G6 een interessante telefoon met wat apartje trekjes. "Het scherm is een goede nieuwe feature, alsook de handige wide-angle camera, maar de keuzes voor hardware en software is een vraag voor mij", aldus kanem0chi, die zijn review ook met een +3 beoordeeld zag.

De LG Q6 werd onder meer getest door user Sizzlorr. Die geeft de telefoon vier sterren en onderbouwt dat door te stellen dat de LG Q6 een gewone midranger is met ongewone features. De punten waarop de Q6 uitblinkt, zijn volgens hem het 5,5" scherm, het 'sexy design' en de bloatvrije software. Onderdelen waar de andere Q6-testers zich veelal in kunnen vinden. Over de minpunten zijn de testers het ook redelijk eens. Vooral het gemis van een vingerafdrukscanner, de slechte kwaliteit van de luidsprekers en de achterkant die relatief snel krast, vallen op.

Sony Xperia XZ1 (Compact)

In het testpanel voor de Sony Xperia XZ1 Compact zat onder andere gebruiker Chocoball. Hij geeft de smartphone vier sterren en levert een zeer uitgebreide userreview. Dat werd gewaardeerd door de community, want zijn bijdrage krijgt een +3. Wat hem en de andere testers in positieve zin opviel, was de aanwezigheid van Android 8 Oreo en de snelste Snapdragon-soc. Veelgenoemde minpunten zijn de afwerking en behuizing, en de Xperia launcher met voorgeïnstalleerde apps. De Sony Xperia XZ1 wordt gemiddeld met vier sterren beoordeeld en oogst vooral lof vanwege de goede camera en camerafuncties, waardoor hij uitblinkt op het gebied van fotografie en film.

MSI-(game)laptops

Dankzij MSI waren ook vijf verschillende (game)laptops toegevoegd aan het Oktober Testfest. Een van de testers heeft hier flink uitgepakt en dat is opgevallen in de community. Pentiumdualcore mocht de MSI GT75VR 7RE (Titan SLI)-039NL op de proef stellen en levert geen half werk. Zijn zeer uitgebreide review krijgt dan ook een +3, maar wordt ook door diverse communityleden voorgedragen voor de 'Userreview van de maand oktober'. Dat kan nog een mooie beloning worden. Ook de reviews van L0la en Rikketikketik zijn inmiddels te bekijken. Hoewel zij allebei een andere laptop hebben getest, zijn er overeenkomsten als het gaat om de pluspunten. Zo worden vooral het design van de laptops, het lichte gewicht en de goede behuizing positief beoordeeld. Rikketikketik wordt daarnaast enthousiast van de combinatie van een i7-processor met een GTX 1070 in zijn MSI GE63VR Raider. Wat minpunten van de laptops betreft verschillen de testers meer van elkaar. Deze zijn terug te lezen in de uitgebreide reviews.

Acer Aspire

Dankzij Coolblue mochten vijf gebruikers aan de slag met een Acer Aspire A715-laptop. Dit leverde de laptop gemiddeld vier en een halve ster op, vooral dankzij de 16GB aan werkgeheugen, het verlichte toetsenbord, de prachtige afwerking en zijn lichte gewicht. De meningen onder de testers zijn verdeeld als het gaat over de mindere kanten, maar een mindere accuduur, en gevoeligheid voor vetvlekken en vingerafdrukken worden vaker genoemd.

Dit waren natuurlijk slechts de highlights van enkele user reviews. Mocht je meer willen weten, dan verwijzen we je graag naar de uitgebreide reviews in de Pricewatch. Volgende week besteden we ook aandacht aan de andere producten in het Oktober Testfest, zoals koelkasten, robotstofzuigers en heel veel monitoren en televisies. Kun je daar niet op wachten? Een overzicht van alle producten vind je hier.