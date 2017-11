Wat vind jij het tofste techcadeau voor deze feestdagen?

In de afgelopen jaren schreven we steeds voor de feestdagen een artikel met cadeautips van de redactie. Leuke techcadeaus die nog enigszins betaalbaar zijn. Jullie reacties onder deze artikelen bevatten steevast enorm goede suggesties en daarom willen we het net nu alvast ophalen.

Dit jaar zullen we nog steeds suggesties doen vanuit de redactie, maar we willen ook graag jullie input in het artikel verwerken. Op die manier kunnen we samen de tofste techgiftguide van dit jaar neerzetten. We hebben daarom een forumtopic geopend waarin jullie suggesties kwijt kunnen en waarin jullie kunnen aangeven welke suggesties van je medetweakers je het leukst vindt. Dat kun je doen door op het duimpje te klikken, rechts boven de post. Uiteindelijk zullen wij een selectie maken van de populairste suggesties en deze opnemen in het artikel. De nick van de tipgever(s) wordt daarbij natuurlijk vermeld.

Er gelden eigenlijk maar twee spelregels: het cadeau mag niet meer dan vijftig euro kosten (ex. verzenden) en het moet op het moment van publicatie online verkrijgbaar zijn. Of dat bij een Nederlandse, Duitse of Chinese webshop is, maakt niet uit. Suggesties mag je achterlaten in dit topic.

We zijn heel benieuwd welke toffe cadeaus jullie elkaar willen aanraden.